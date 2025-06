Meister BSG Stahl Brandenburg: "Es war quasi blau-weiße Partystimmung"

Die BSG Stahl Brandenburg hat sich in der Landesliga Nord vorzeitig den Meistertitel gesichert und steigt nach zwei knapp verpassten Versuchen in die Brandenburgliga auf. Der Sportliche Leiter Andreas Koch blickt auf die entscheidenden Momente der Saison zurück und gibt einen Ausblick auf die kommende Spielzeit.

Feiern im blau-weißen Rausch

Die Freude war gestern riesig, als der Aufstieg endlich unter Dach und Fach war. „Natürlich haben die Jungs diesen emotionalen Moment entsprechend gefeiert“, berichtet Andreas Koch. In Buckow, wo der entscheidende Sieg gelang, herrschte beste Stimmung: „Es waren ja viele Stahlfans vor Ort, es war also quasi blau-weiße Partystimmung angesagt.“

Der Aufstieg war fest im Visier

Nach zwei denkbar knappen verpassten Aufstiegen war das Ziel in dieser Saison von Beginn an klar gesteckt. „Das Saisonziel konnte nur der erneute Angriff auf die Tabellenspitze sein“, so Koch. „Spieler, Trainer und die Verantwortlichen des Vereins haben dieses Thema von Beginn an offen kommuniziert. Jeder wusste also, worauf er sich einlässt.“

Neuer Impuls zur richtigen Zeit

Doch der Weg zum Titel verlief keineswegs ohne Hürden. „Irgendwann im Laufe der Rückrunde stellte sich eine Ergebniskrise ein“, gibt Koch offen zu. Die Mannschaft wirkte blockiert. Um das Saisonziel nicht zu gefährden, entschloss sich der Vorstand, einen neuen Impuls zu setzen. Mit dem Trainerduo Danny Gerlich/Alexander Tarnow gelang die Wende. „Das neue Trainerduo hat es verstanden, den Knoten zu lösen und plötzlich performte die Mannschaft wieder.“ Mit einer beeindruckenden Siegesserie ließ sich ein uneinholbarer Vorsprung auf die Verfolger SV Falkensee-Finkenkrug und FC Concrodia Buckow/Waldsieversdorf sichern.

Starke Breite im Kader

Eine weitere Stärke sieht Koch in der Qualität und Tiefe des Kaders. „Wir haben nicht nur eine erste Elf, die das Niveau dieser Liga mitbestimmt hat, sondern nahezu jede Position doppelt gut besetzt.“ Diese mannschaftliche Breite ermöglichte es der BSG Stahl Brandenburg, auch personelle Durststrecken gut zu überstehen. „Wir haben in nahezu jeder Saisonphase stabil gepunktet – insbesondere in der Crunchtime der Saison.“

Abschlussfahrt auf die Partyinsel

Auch in diesem Jahr bleibt die Tradition bestehen. „Klassisch natürlich nach Mallorca“, verrät Koch das Ziel der Abschlussfahrt. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich die Mannschaft trotz knapp verpasstem Aufstieg auf der Partyinsel vergnügt. „Diesmal vermutlich aber mit einer noch ausgelasseneren Stimmung als die Jahre zuvor. Da werden nach einer kräftezehrenden Saison alle Dämme brechen.“

Brandenburgliga fest im Blick

An der Teilnahme an der Brandenburgliga besteht kein Zweifel. „Die Frage stellt sich für uns nicht. Wer so hart und lange für dieses Ziel gearbeitet hat, wird in der kommenden Saison natürlich in der Brandenburgliga spielen.“

Kader soll zusammenbleiben

Auch in der neuen Liga setzt man zunächst auf Kontinuität. „Zunächst vertrauen wir auch in der höheren Liga größtenteils auf die ‚Aufstiegshelden‘“, erklärt Koch. Konkrete Namen in der Kaderplanung seien aktuell aber noch nicht zu nennen.

Realistische Zielsetzung für die neue Liga

Mit Blick auf die kommende Spielzeit zeigt sich der sportliche Leiter bodenständig. „Ich traue uns als gesamten Verein die Herausforderung Brandenburgliga absolut zu“, so Koch. Allerdings werde man nicht den Fehler machen, zu hohe Erwartungen zu formulieren. „Für das erste Jahr sollte es ein solider Mittelfeldplatz sein.“ Die große Strahlkraft des Vereins lasse eine stetige Weiterentwicklung erwarten: „Dementsprechend werden sich unsere Ziele zukünftig Schritt für Schritt nach oben korrigieren.“

Eine Saison der Reife und Stärke

Die Bilanz von der BSG Stahl Brandenburg ist beeindruckend: 22 Siege, drei Unentschieden und nur drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 75:18. Mit aktuell sieben Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger SV Falkensee-Finkenkrug ist der Aufstieg gesichert.

Nach zwei Jahren des Wartens hat sich die BSG Stahl Brandenburg nun endlich für ihre harte Arbeit belohnt. Mit einem stabilen und breit aufgestellten Kader sowie der richtigen Mentalität dürfte die Mannschaft auch in der Brandenburgliga bestehen können. Die nächste Herausforderung wartet – und die BSG Stahl Brandenburg ist bereit dafür.