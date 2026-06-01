Meister bezwungen, Abstieg besiegelt: Ein Spieltag voller Wendungen

– Foto: Julia Sahr

Der vorletzte Spieltag der Kreisliga A Aachen brachte einige unerwartete Ergebnisse. Arminia Eilendorf bezwang den Meister, Burtscheid überraschte gegen Verlautenheide und in Eilendorf entwickelte sich ein spektakuläres Zwölf-Tore-Spiel. Für Arminia und Germania Freund kommt die späte Gegenwehr allerdings zu spät: Beide Mannschaften stehen als Absteiger fest.

Der Tabellenzweite FC Eschweiler 2020 erfüllte seine Pflichtaufgabe beim bereits abgestiegenen Schlusslicht FC Germania Freund. Mohamed Koubaa brachte die Gäste in Führung, Thomas Sistenich gelang zwischenzeitlich der Ausgleich. Philipp Wahlen und Joker Stefan Filster stellten den verdienten Auswärtssieg sicher.

Der Tabellenachte FC Stolberg gewann das Verfolgerduell beim fünftplatzierten SV Rott und verkürzte den Abstand auf drei Punkte. Marius Motter brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Konstantinos Michou und Thiemo Huppertz die Partie noch vor der Pause drehten. Nach dem 3:1 durch Sandro Heidenthal verkürzte Motter zwar noch einmal, doch Michou sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung.

Das torreichste Spiel des Tages gewann der Tabellenneunte FV Vaalserquartier mit 6:5 beim Vierten SV Eilendorf II. Nach einer wilden ersten Halbzeit führten die Gäste bereits mit 4:2 und bauten den Vorsprung durch einen Doppelpack von Oleg Enns auf 5:2 aus. Eilendorf kämpfte sich zurück und glich durch Nico Dreßen in der 90. Minute zum 5:5 aus, doch Falk von Lossow antwortete praktisch im Gegenzug mit dem Siegtreffer.

Der Tabellenfünfte SV St. Jöris drehte die Partie beim Vierzehnten SC Berger Preuß und verbesserte sich auf 44 Punkte. Benjamin Mähr hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht, doch Heinz Putzier glich noch vor der Pause aus. Joshua Rayak und ein weiterer Treffer von Putzier sorgten anschließend für den verdienten Auswärtserfolg.

Grenzwacht Pannesheide festigte mit dem Heimsieg gegen den Zehnten SV Breinig II den siebten Tabellenplatz. Kevin Wernerus und Jan Wunderlich sorgten für eine 2:0-Führung der Gastgeber. Der Anschlusstreffer von Philipp Lieven brachte Breinig noch einmal heran, änderte aber nichts mehr am Ausgang der Partie.

Der Tabellenelfte SC Kellersberg setzte sich in einem offensiven Schlagabtausch gegen Rhenania Würselen/Euchen durch. Nach Treffern von Hamza Laouni, Nico Stollenwerk und Kai Vonderbank führten die Gastgeber zur Pause mit 3:1. Würselen/Euchen blieb durch Tim-Maximilian Steinbeck und Marcel Koss im Spiel, ehe Danijel Vukosavljevic in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Für die größte Überraschung des Spieltags sorgte die bereits abgestiegene DJK Arminia Eilendorf mit einem 3:2-Erfolg gegen Meister VfL Vichttal II. Nach der frühen Führung von Nick Krückels drehten Spyridon Birdas und Jason Roder die Partie zugunsten der Gastgeber. Jaspar Minderjahn glich zwar noch einmal aus, doch Roder traf in der 76. Minute zum umjubelten Siegtreffer und fügte Vichttal die erste Saisonniederlage zu.