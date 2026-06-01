 2026-06-01T10:27:43.393Z

Allgemeines

Meister bezwungen, Abstieg besiegelt: Ein Spieltag voller Wendungen

Während der bereits feststehende Meister VfL Vichttal II überraschend bei Schlusslicht Arminia Eilendorf unterlag, nutzte der FC Eschweiler 2020 den Patzer der Konkurrenz im Rennen um Platz zwei. Im Tabellenkeller stehen nach dem 29. Spieltag die Absteiger fest.

von Tim Zimmer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julia Sahr

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Kreisliga A Aachen
SV Rott
Eilendorf
Freund
SV Eilendorf II

Der vorletzte Spieltag der Kreisliga A Aachen brachte einige unerwartete Ergebnisse. Arminia Eilendorf bezwang den Meister, Burtscheid überraschte gegen Verlautenheide und in Eilendorf entwickelte sich ein spektakuläres Zwölf-Tore-Spiel. Für Arminia und Germania Freund kommt die späte Gegenwehr allerdings zu spät: Beide Mannschaften stehen als Absteiger fest.

Gestern, 13:30 Uhr
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
1
3

Der Tabellenzweite FC Eschweiler 2020 erfüllte seine Pflichtaufgabe beim bereits abgestiegenen Schlusslicht FC Germania Freund. Mohamed Koubaa brachte die Gäste in Führung, Thomas Sistenich gelang zwischenzeitlich der Ausgleich. Philipp Wahlen und Joker Stefan Filster stellten den verdienten Auswärtssieg sicher.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Rott
SV RottSV Rott
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
2
4
Abpfiff

Der Tabellenachte FC Stolberg gewann das Verfolgerduell beim fünftplatzierten SV Rott und verkürzte den Abstand auf drei Punkte. Marius Motter brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Konstantinos Michou und Thiemo Huppertz die Partie noch vor der Pause drehten. Nach dem 3:1 durch Sandro Heidenthal verkürzte Motter zwar noch einmal, doch Michou sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
5
6
Abpfiff

Das torreichste Spiel des Tages gewann der Tabellenneunte FV Vaalserquartier mit 6:5 beim Vierten SV Eilendorf II. Nach einer wilden ersten Halbzeit führten die Gäste bereits mit 4:2 und bauten den Vorsprung durch einen Doppelpack von Oleg Enns auf 5:2 aus. Eilendorf kämpfte sich zurück und glich durch Nico Dreßen in der 90. Minute zum 5:5 aus, doch Falk von Lossow antwortete praktisch im Gegenzug mit dem Siegtreffer.

Gestern, 11:00 Uhr
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
1
3
Abpfiff

Der Tabellenfünfte SV St. Jöris drehte die Partie beim Vierzehnten SC Berger Preuß und verbesserte sich auf 44 Punkte. Benjamin Mähr hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht, doch Heinz Putzier glich noch vor der Pause aus. Joshua Rayak und ein weiterer Treffer von Putzier sorgten anschließend für den verdienten Auswärtserfolg.

Gestern, 15:00 Uhr
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
2
1
Abpfiff

Grenzwacht Pannesheide festigte mit dem Heimsieg gegen den Zehnten SV Breinig II den siebten Tabellenplatz. Kevin Wernerus und Jan Wunderlich sorgten für eine 2:0-Führung der Gastgeber. Der Anschlusstreffer von Philipp Lieven brachte Breinig noch einmal heran, änderte aber nichts mehr am Ausgang der Partie.

Gestern, 15:30 Uhr
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
5
3
Abpfiff

Der Tabellenelfte SC Kellersberg setzte sich in einem offensiven Schlagabtausch gegen Rhenania Würselen/Euchen durch. Nach Treffern von Hamza Laouni, Nico Stollenwerk und Kai Vonderbank führten die Gastgeber zur Pause mit 3:1. Würselen/Euchen blieb durch Tim-Maximilian Steinbeck und Marcel Koss im Spiel, ehe Danijel Vukosavljevic in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
3
2
Abpfiff

Für die größte Überraschung des Spieltags sorgte die bereits abgestiegene DJK Arminia Eilendorf mit einem 3:2-Erfolg gegen Meister VfL Vichttal II. Nach der frühen Führung von Nick Krückels drehten Spyridon Birdas und Jason Roder die Partie zugunsten der Gastgeber. Jaspar Minderjahn glich zwar noch einmal aus, doch Roder traf in der 76. Minute zum umjubelten Siegtreffer und fügte Vichttal die erste Saisonniederlage zu.

Gestern, 11:00 Uhr
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
4
3
Abpfiff

Der Burtscheider TV überraschte mit einem Heimsieg gegen den Tabellendritten Eintracht Verlautenheide II und sicherte sich den Klassenerhalt. Zweimal Semi Balin brachte die Gäste in Führung, doch Burtscheid antwortete jeweils durch Paul Pohlmann und Sonnie Kamara. Nach dem zweiten Treffer von Kamara und dem 4:2 durch Ilias Kleu reichte Verlautenheide nur noch der späte Foulelfmeter von René Hemforth zur Ergebniskorrektur.