Meister Bargstedt muss kämpfen

12. Heimspiel - 12. Sieg, 25. Saisonspiel - 20. Sieg! Gegen eines der stärksten Auswärtsmannschaften der 1. Kreisklasse musste der Meister lange um den Sieg bangen. "Es war das erwartet schwere Spiel. In Durchgang eins spielten wir guten Fußball, verpassten aber 2 oder 3 Mal die Führung. Aber auch die Hedendorfer hatten ein paar Chancen", sagte Eiche-Trainer Maik Ohlandt. Nach dem Wechsel wurde es laut Ohlandt ein wildes Spiel, in dem auch die eine oder andere Gelbe Karte hilfreich gewesen wäre. Nach Vorarbeit von Jan-Philipp Schaerffer köpfte VSV-Abwehrchef Markus Fürste die Kugel zum 1:0 ins eigene Netz.

Keeper Eckhoff rettet den Sieg

"Es wurde jetzt immer unruhiger. Unser Torwart rettete uns einige Male die Führung", so Ohlandt. Beim 1:1 war Lennard Eckhoff machtlos. In einen verunglückten Schuss von Noah Behnke lief Lio Winkel und es stand in der 73. Minute 1:1. Kurios wurde es kurz darauf bei der erneuten Führung der Gastgeber. Tom Wernys Schuss landete an der Unterkante der Latte, sprang etwa einen Meter vor der Linie auf und flog plötzlich ins Tor. "Das lag nicht am Drall des Balles. Da war eher eine Unebenheit auf dem schlechten Platz im Auetal", meinte der Bargstedter Coach. Mirco Lemmermann machte in der Nachspielzeit den Deckel auf ein "knackiges" Spiel. "Im ersten Durchgang war es das beste 0:0-Spiel, das ich bislang sah", so Ohlandt.

Schiedsrichter: Helmut Willuhn

Tore: 1:0 Markus Fürste (48. Eigentor), 1:1 Lio Winkel (73.), 2:1 Tom Werny (82.), 3:1 Mirco Lemmermann (90.+2)