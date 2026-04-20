Meister! Aunkirchen II macht Titelgewinn perfekt.

– Foto: Daniela Muggendobler

Der FC Aunkirchen II schlägt den SV Haarbach II am Ende klar mit 5:2 und feiert damit den Meistertitel der Saison 2025/2026.

Die Gäste hatten mit Personalmangel zu kämpfen, dennoch gelang es ihnen mit einer schlagkräftigen Mannschaft nach Aunkirchen zu reisen, die Partie konnte aber nur im 9-gegen-9-Modus ausgetragen werden. Schinhärl Lukas scheiterte mit der ersten Chance des Spiels an TW Dachsberger, auf der Gegenseite war Haarbach mehrmals nach ruhenden Bällen gefährlich. Die nicht unverdiente Führung gelang dann aber dem FCA, nach einer Ecke traf Lechner per Kopf zum 1:0. Mit einer Energieleistung erzielte Michl den sehenswerten Ausgleich. Mit dem Halbzeitpfiff kam es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen TW Nothaft und Haarbachs Spielführer Kainz, Aunkirchens Keeper konnte nicht mehr weitermachen und wurde von Spielertrainer Salatmeier Heinrich ersetzt.