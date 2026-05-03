Meister, Aufsteiger und Pokalsieger in Württemberg: Diese Teams feiern

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– Foto: FuPa-Grafik

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Im Bereich von FuPa Württemberg werden in der Saison 2025/2026 die Meister, Aufsteiger und Pokalsieger bejubelt. Glückwunsch an alle Teams. Welche Mannschaften sind das? Hier kommt der ständig aktualisierte Überblick.

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Bodensee

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Donau/Iller

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Enz/Murr

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Franken

Frauen-Bezirkspokal: TSV Neuenstein II -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Neckar/Fils

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Nordschwarzwald

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Oberschwaben

Frauen-Bezirkspokal: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Ostwürttemberg

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Rems/Murr/Hall

Männer-Bezirkspokal: SV Allmersbach

Frauen-Bezirkspokal: SV Winnenden -> Hier geht es zum Bericht

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Bezirk Schwarzwald/Zollern

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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Bezirk Stuttgart/Böblingen

Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.

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