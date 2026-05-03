Meister, Aufsteiger und Pokalsieger in Württemberg: Diese Teams feiern

Im Bereich von FuPa Württemberg werden in der Saison 2025/2026 die Meister, Aufsteiger und Pokalsieger bejubelt. Glückwunsch an alle Teams. Welche Mannschaften sind das? Hier kommt der ständig aktualisierte Überblick.
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Regionalliga Südwest: SG Sonnenhof Großaspach
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Frauen-Bezirkspokal: TSV Neuenstein II -> Hier geht es zum Bericht
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Frauen-Bezirkspokal: SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz -> Hier geht es zum Bericht
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Männer-Bezirkspokal: SV Allmersbach
Frauen-Bezirkspokal: SV Winnenden -> Hier geht es zum Bericht
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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Es steht noch kein Meister, Aufsteiger oder Pokalsieger fest.
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