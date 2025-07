Meister auf den allerletzten Drücker: Geiselbullach II stürmt in die Kreisklasse

In dramatischer Manier hat sich der TSV Geiselbullach II am letzten Spieltag den Titel in der A-Klasse gesichert. Jetzt lautet das Ziel Klassenerhalt.

Geiselbullach – Doppel-Erfolg für den TSV Geiselbullach. Nicht nur die Kreisliga-Truppe durfte sich über die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga freuen. Auch die zwei Klassen tiefer spielende Reserve jubelte über den Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse. Mit einem 10:0-Kantersieg gegen den SV Haspelmoor am letzten Spieltag überholte die Mannschaft von Trainer Freddy Füll in allerletzter Sekunde den bisherigen Spitzenreiter SV Althegnenberg. Am Ende gab die bessere Tordifferenz den Ausschlag zu Gunsten der Gelb-Weißen.

„Wir wollen schönen Fußball spielen.“ Das hatte Füll vor der Saison als Ziel ausgegeben. Dass am Ende auch der Titel rausspringen könnte, hatte der 32-Jährige durchaus auf dem Schirm. Schließlich hatte man in der Vorsaison den Aufstieg nur knapp verpasst. „Die Mannschaft hat das Potenzial. Im Gegenzug habe ich den Rückhalt der Jungs gespürt“, sagte Füll rückblickend. Mit Marc Tristl, Luca Zirngibl (beide vom SC Gröbenzell) und Maxi Blum (aus der 1. Mannschaft) stießen drei Neuzugänge zum Team. Blum assistierte zudem als spielender Co-Trainer auf dem Feld. Füll spielte dagegen nur noch sporadisch mit: „Das Knie ist nicht mehr das Beste.“

Patzer vor und nach der Winterpause

Mit einem 8:1-Kantersieg gegen den SV Prittriching II starteten die Gelb-Weißen in die Saison. Insgesamt bezeichnete Füll die Hinrunde – sieben Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen – als zufriedenstellend. Die beiden 0:1-Niederlagen gegen Althegnenberg und Haspelmoor zum Jahresausklang verhagelten aber eine noch bessere Ausgangslage für die Rückrunde.

Aus der Winterpause startete man dann „zu lässig“, wie Füll meinte. Zwei Niederlagen ließen die Gelb-Weißen zunächst aus den Spitzenplätzen rutschen. Doch bis zum Saisonende eilten sie dann von Sieg zu Sieg. Und am vorletzten Spieltag gewannen die Füll-Schützlinge auch noch mit 2:1 in Althegnenberg. Spätestens da war klar: Der letzte Spieltag würde Drama pur werden.

TSV-Reserve träumt vom Klassenerhalt

Und so kam es auch. Bullach holte im Fernduell mit Althegnenberg Tor um Tor auf und überholte in allerletzter Sekunde den Rivalen. Die spontane Meisterfeier stand der Sause der ersten Mannschaft, die eine Woche zuvor den Aufstieg klargemacht hatte, auch in nichts nach. Auch was die Ziele für die kommende Spielzeit in der Kreisklasse angeht, gibt sich Füll ähnlich optimistisch wie Vereins-Kollege Held. „Wir wollen mitmischen.“ Lediglich Kapitän Valentin Zankl hängt die Kickerstiefel an den Nagel, ansonsten bleiben alle Spieler an Bord. Zwei, drei externe Spieler werden den künftigen Kreisklassisten noch verstärken.

Auch die Jugendarbeit in Geiselbullach entwickelt sich. In spätestens zwei Jahren stoßen dann auch endlich wieder Nachwuchs-Kicker in den Herrenbereich. Mit einem Team in der Bezirksliga und einem in der Kreisklasse sehen sich die Bullacher jedenfalls gut aufgestellt. (Dirk Schiffner)