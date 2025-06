Meister ASV Botnang: "Wir sind angetreten, um aufzusteigen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der ASV Botnang hat sich bereits vor dem letzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen gesichert. Nach drei Vizemeisterschaften krönt sich die Mannschaft für ihre Beharrlichkeit – und wird in der kommenden Saison in der Bezirksliga auflaufen.

Zielgerichtet nach Rückschlägen

„Wir sind diese Saison angetreten, um aufzusteigen“, macht Schweizer unmissverständlich klar. Nach drei zweiten Plätzen und bitteren Erfahrungen in der Relegation sollte es diesmal klappen. „Zwischenzeitlich sah es nicht danach aus, dass wir direkt hochgehen würden“, erinnert er sich. Doch die Mannschaft wich nie vom eingeschlagenen Weg ab. Konstanz, Fokus auf sich selbst und der Glaube an das große Ganze – das war der Schlüssel.

Entscheidende Phase in der Rückrunde

In der Rolle des Jägers fand das Team die nötige Schärfe. Der Druck auf die Konkurrenz wurde stetig aufrechterhalten. „Wir haben in den entscheidenden Momenten unsere Chance genutzt“, sagt Schweizer – und genau dies sorgte dafür, dass der ASV sich schon am vorletzten Spieltag mit neun Punkten Vorsprung die Meisterschaft sichern konnte.