Meister Angermünder FC muss zum Abschluss zu Grün-Weiss Ahrensfelde II

Am 30. Spieltag der Landesklasse Nord geht es nicht mehr um Auf- oder Abstieg – diese Entscheidungen sind bereits gefallen. Der Angermünder FC ist neuer Meister und Aufsteiger in die Landesliga, während der FC Strausberg als Vizemeister feststeht. Auch der Abstieg ist geklärt: Der VfL Vierraden 1960 und der Oranienburger FC Eintracht 1901 II müssen den Gang in die Kreisoberliga antreten. Dennoch verspricht der Spieltag reichlich Spannung.

Sachsenhausen II kann sich mit einem Sieg Platz fünf sichern, Wriezen möchte nach dem 1:5 gegen Wandlitz zumindest mit einem positiven Gefühl die Spielzeit beenden. Dabei begann die Partie gegen Wandlitz noch vielversprechend: Kilian Karpe brachte Blau-Weiß in der 3. Minute früh in Führung, ehe die Defensive auseinanderbrach. Sachsenhausen kam im jüngsten Spiel gegen Gartz zu einem 2:2. Tobias Boremski traf kurz vor der Pause zur Führung (45.), ehe Hannes Leander Schlinke in der 88. Minute den Ausgleich besorgte. Iim Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2: Yannik Ruch und Christian Wendel trafen für Sachsenhausen, Niclas Buch und ein Eigentor von Yannic Rudolph glichen für Wriezen aus. Besonders in Erinnerung blieb dabei die Rote Karte für Tobias Boremski in der 88. Minute. ---

Der VfB Gramzow unterlag zuletzt dem neuen Meister Angermünde mit 1:4 – Robin Sy gelang in der 68. Minute zumindest noch der Ehrentreffer. Strausberg feierte unterdessen ein wildes 7:4 bei Schorfheide Joachimsthal, bei dem Silvan Küter (25., 45.), Ben Jacob (30., 52.) und Roger Sobotta (34., 71./beide per Foulelfmeter) sowie Luis Suter (35.) zu den Torschützen zählten. Im Hinspiel setzte sich Strausberg mit 2:0 durch: Sven Müller traf in der 21. Minute, Maximilian Brasch machte in der 88. Minute alles klar. ---

Schönow trennte sich zuletzt mit einem 1:1 vom FSV Rot-Weiß Prenzlau. Nach der Führung durch Nico Brauer in der 26. Minute musste man in der 67. Minute den Ausgleich durch Tom Wege hinnehmen. Wandlitz war beim 5:1-Auswärtssieg in Wriezen das Team der Stunde: Roman Schmidt glänzte mit einem Dreierpack (27., 66., 75.), zudem trafen Abdul Ghafur Jamshidi (29.) und Manuel Thomas (77.). Das Hinspiel entschied Schönow nach frühem Rückstand für sich: Steven Marx brachte Wandlitz in der 5. Minute in Führung, doch Sebastian Gausepohl (16.) und Iven Eckardt (36.) drehten die Partie. ---

Schorfheide bot beim 4:7 gegen Strausberg ein Offensivspektakel. Sebastian Temma traf doppelt (8., 22.), Julius Schneider verwandelte einen Foulelfmeter (51.), Moritz Wille erzielte das 4:7 in der 83. Minute. Gartz spielte in Sachsenhausen 2:2: Benito Grulich glich per Foulelfmeter in der 82. Minute aus, Marian Mecklenburg brachte Blau-Weiß sogar kurz darauf in Führung (84.), doch der Ausgleich fiel spät. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1 – Pawel Andrzejewski hatte Gartz in der 19. Minute in Führung gebracht, Julius Schneider verwandelte in der 73. Minute einen Elfmeter. Das Spiel endete turbulent: Paul Ludwig (Schorfheide) sah in der 97. Minute Rot, Benito Grulich (Gartz) flog eine Minute später ebenfalls vom Platz. ---

Oberkrämer gewann zuletzt mit 2:1 gegen Birkenwerder. Philip Pfefferkorn traf in der 23. Minute per Foulelfmeter zum Ausgleich, Max Müller sorgte in der 70. Minute für den Sieg. Prenzlau feierte mit dem 3:1 gegen Schorfheide einen Heimerfolg: Max Verhülsdonk (44.), Marcel Blume (49.) und Luis Hötzmann (90.+5) erzielten die Tore. Das Hinspiel in Prenzlau entschied Oberkrämer mit 5:1 klar für sich: Eric Liepe (7., 81.), Lars Müller (50., 62.) und Marc Hacker (89./Foulelfmeter) trafen für den SVO, Danny Blume erzielte das zwischenzeitliche 1:4 in der 86. Minute. ---

Vierraden ist bereits abgestiegen und unterlag zuletzt mit 2:3 gegen Oranienburg – die Tore erzielten Tom Lutze (41.) und Ferry Manteufel (90.). Birkenwerder siegte gegen Gramzow mit 2:0: Tobias Porath unterlief ein Eigentor (35.), Ian Baumgart legte drei Minuten später nach. Im Hinspiel feierte Birkenwerder einen deutlichen 4:0-Erfolg: Marvin Weske (31.), Tim Zeitler (73.) und Maurice Lennard Krischker (84., 87.) waren erfolgreich. ---

Ahrensfelde überzeugte zuletzt mit einem 3:0 gegen Velten: Pavlo Moherchuk (20.), Alexander Kaatz (49.) und Max Herrmann (66.) sorgten für klare Verhältnisse. Angermünde krönte sich mit einem 4:0 gegen Vierraden zum Meister: Nico Hanse traf doppelt (8., 35.), Kevin Dänhardt legte das 2:0 nach (15.), Pippo Bandt setzte in der 83. Minute den Schlusspunkt. Das Hinspiel endete 1:1: Kevin Dänhardt traf in der 1. Minute per Elfmeter, Leo Buchholz glich in der 59. Minute aus. ---

