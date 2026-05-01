Meister Ammerthal vor kleinem Umbruch – Bleibt Rösl Trainer? Der frischgebackene Bayernliga-Rückkehrer hat sich in dieser Saison auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Mit dem Schlusspfiff kannte die Freude bei der DJK Ammerthal am Mittwochabend keine Grenzen mehr. Mittendrin Trainer Tobias Rösl (blaues Oberteil). – Foto: Jonas Löffler

Seit Mittwochabend ist all der Druck entwichen. Die DJK Ammerthal ist Meister der Landesliga Nordost und schafft die direkte Rückkehr in die Bayernliga. Vorzeitig wurde das große Saisonziel erreicht. Entsprechend feucht-fröhlich fielen und fallen die Feierlichkeiten aus. Aber der Blick richtet sich auch schon wieder nach vorne – Richtung kommender Saison in der Bayernliga Nord.

Unmittelbar nach dem geschafften Meisterstück, einem knappen 1:0-Auswärtssieg beim SV Buckenhofen, ging es am Mittwochabend in die „Verlängerung“. „Von Mittwoch auf Donnerstag wurde lange gefeiert. Gestern beziehungsweise heute ging es erneut bis in der Früh“, berichtet Ammerthals Meistertrainer Tobias Rösl am Freitagmittag. Vorbei sind die Feierlichkeiten noch nicht. „Dadurch dass es jetzt durch ist, wird bis Saisonende nach jedem Spiel die Meisterschaft gefeiert.“



An der Verdientheit dieses Meistertitels bestehen keine Zweifel. Nicht nur stellte die DJK die individuell am stärksten besetzte Mannschaft der „fränkischen“ Landesliga. Auch lieferten Kapitän Christopher Sommerer und Konsorten nach Rückschlägen – wie der Ergebniselle nach der Winterpause oder der 1:5-Heimpleite gegen Steinachgrund – immer wieder die passende Reaktion. „Wir mussten immer wieder reagieren und der Mannschaft einen kleinen Stupser geben, um ihr klarzumachen, um was es geht. Wir wussten, wenn wir in jedem Spiel unser Zeug machen, haben wir es in der eigenen Hand. Wenn wir nicht liefern, wird es hingegen nicht reichen – wie gegen Burgebrach oder Steinachgrund. Was man auch gesehen hat: Wenn man nicht hundert Prozent gibt und vollkonzentriert ist, sind auch solche Aufgaben, die auf dem Papier eine klare Sache sind, keine Selbstläufer. Wir haben es immer wieder geschafft, auch nach einer Niederlage im nächsten Spiel wieder konzentriert zu Werke zu gehen. Das war schon mit ausschlaggebend“, sagt Rösl.





Was vom ersten Spieltag an dazukam: Die Ammerthaler Mannschaft ging als Meisterschaftsfavorit Nummer eins in die Saison, war also von Beginn an der Gejagte. Folglich gaben alle Teams gegen die DJK nochmal ein paar Prozentpunkte mehr. „Wenn du Meister werden willst, ist über die ganze Saison in jedem Spiel ein gewisser Druck da. Dadurch war es nie leicht, die Spiele anzugehen – zumal die Gegner wussten, dass wir Meister werden wollen.“



Jetzt ist es geschafft und der Dorfklub aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach kann seine Planungen endgültig für die Bayernliga auslegen. Dort, wo die DJK in der Vergangenheit bereits zwölf Jahre zuhause war. Im Kader wird sich ein bisschen was tun. Mit Dennis Weidner (zum FC Amberg), Martin Popp (zum FC Schlicht), Simon Koberstein (zum SV Raigering), Marco Wiedmann und Sebastian Schulik (als Spielertrainer-Duo zum TSV Buch) sowie Fabian Helleder (als spielender Co-Trainer zur SpVgg Trabitz) sind ja einige Abgänge schon publik. Nichtsdestotrotz sieht Rösl die Seinen gut aufgestellt für die Bayernliga: „Wir werden einen kleinen Umbruch haben. Diesen hätten wir aufgrund des Aufstiegs aber eh haben müssen, weil die Bayernliga ein anderes Niveau ist. Wir haben früh genug agiert und bereits einige neue Spieler verpflichtet. Weitere potenzielle Neuzugänge sind noch in der Pipeline. Hier sind wir in Gesprächen“, gibt Rösl eine kleine Wasserstandsmeldung ab. Zeitnah möchte der Klub mit Namen an die Öffentlichkeit gehen. Eine gewisse Spielerfluktuation, überlegt Rösl, sei mittlerweile ganz normal: „Nach einer Saison spielen bei der heutigen Generation so viele Faktoren eine Rolle, dass sich im Kader meist auf fünf bis zehn Positionen was tut.“









Bei der DJK Ammerthal bekleidete Tobias Rösl in dieser Spielzeit zwei Ämter in Personalunion. Neben seinem Job als Cheftrainer ist der 47-Jährige ja seit Jahren auch Sportlicher Leiter. Ob er nächste Saison weiterhin an der Seitenlinie stehen wird, hält sich Rösl noch offen: „Das entscheide ich für mich selbst mit einem gewissen Abstand.“ Der Verein würde jedenfalls gern mit ihm als Trainer weitermachen.



Jetzt gilt der Fokus aber erst noch den letzten drei Saisonspielen in der Landesliga Nordost. Am morgigen Samstag (17 Uhr) kommt der starke Aufsteiger SpVgg Mögeldorf nach Ammerthal. „Das Hinspiel haben wir deutlich mit 5:1, aber glücklich gewonnen. Mögeldorf hat eine ordentliche Mannschaft mit talentierten jungen Spielern. Wir werden das Spiel versuchen diszipliniert anzugehen“, so Rösl, der betont, dass man sich im Saisonschlussspurt nichts nachsagen lassen möchte: „Wir werden die verbleibenden Spiele gegenüber der sportlichen Fairness und den anderen Vereinen seriös angehen.“ Und nach dem Abpfiff des Mögeldorf-Spiels können sie dann weiterfeiern in Ammerthal...