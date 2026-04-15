Meister am Niederrhein: Wer hat den Titel wann sicher?

So sieht das Titelrennen am Niederrhein aus. – Foto: Linus Bien und Sascha Köp

Auf der Zielgeraden der Spielzeit 2025/26 stellt sich in jeder Liga die Frage: Wer kann sich mit dem Titel krönen? In diesem Text – der ein wöchentliches Update bekommt – hält euch FuPa Niederrhein auf dem Laufenden, wer aktuell die Nase vorn hat oder wer es vielleicht schon geschafft hat nach der Krone zu greifen. Von der Regionalliga West bis in die Kreisliga C sind alle Ligen vertreten.

Oberliga Niederrhein : Punktgleicher Zweikampf zwischen Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden; KFC Uerdingen mit sechs Punkten Rückstand auf dem dritten Platz – Ausgang offen

Regionalliga West : Fortuna Köln kann mit eigenen Siegen und Patzern von Rot-Weiß Oberhausen frühestens am 31. Spieltag (25. Mai) Meister werden – aktuell neun Punkte Vorsprung

Landesliga, Gruppe 2 : SV Budberg (57Pkt.), SV Scherpenberg (54) und ESC Rellinghausen (52.) kämpfen um den Titel; Auch Blau-Weiß Mintard (50) könnte noch eine Rolle spielen – Saisonende ist am 7. Juni.

Landesliga, Gruppe 1 : Solingen 03 hat acht Punkte Vorsprung - Saisonende ist am 7. Juni.

Bezirksliga, Gruppe 1: MSV Düsseldorf ist mit sechs Punkten Vorsprung vor Eller 04 und SG Bennrath, allerdings könnten zwei MSV-Spiele annulliert werden, die wiederholt werden müssten – Ausgang offen

Bezirksliga, Gruppe 2: Dreikampf zwischen SC Reusrath (62), FSV Vohwinkel (61) und SV Solingen (60) – es ist noch alles drin.

Bezirksliga, Gruppe 3: Durch den jüngste Erfolg gegen die Sportfreunde Neuwerk, dürfte der OSV Meerbusch den Titel sicher haben – Saisonende ist am 07. Juni.

Bezirksliga, Gruppe 4: VfL Rhede (58) hat zuletzt gepatzt; SF Broekhuysen konnten auf zwei Punkte heranrücken, mit etwas Glück spricht auch der Kevelaerer SV (50) noch ein Wörtchen mit – Ausgang offen

Bezirksliga, Gruppe 5: Dreikampf zwischen Rheinland Hamborn (62), Duisburger FV (61) und Duisburger SV (60) – der DSV muss noch gegen beide direkten Konkurrenten und könnte sich einen Vorteil erarbeiten

Bezirksliga, Gruppe 6: Enges Rennen zwischen Arminia Klosterhardt und Rot-Weiss Essen II; RWE hat zuletzt starke Topspiele absolviert – Aufeinandertreffen beider Mannschaften folgt am 26. April.

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Die Meister von Duisburg, Mülheim & Dinslaken

A1: Fatihspor Mülheim hat einen Vorsprung auf den TuS Mündelheim und die Nase vorn – schon am kommenden Spieltag (19. April) steht das direkte Duell an

A2: Mit großem Vorsprung dürfte der FSV Duisburg den Titel quasi sicher haben – sieben Punkte fehlen zum Wiederaufstieg

B1: SV Wanheim hat die besten Chancen vor dem Dümptener TV – Aufeinandertreffen am vorletzten Spieltag (31. Mai) könnte noch entscheidend werden

B2: Rheinland Hamborn II hat ein Polster auf Beeckerwerth und RWS Lohberg II, die auch noch aufeinandertreffen – beste Chancen stand jetzt bei Rheinland

C1: Mülheim-Styrum II hat die Nase vorn; Fatihspor II in Lauerstellung

C2: Hamborn 07 II an der Spitze; Grün-Weiß Meiderich und TuS Union 09 II könnten nochmal gefährlich werden

C3: SF Walsum 09 III vorne; TuRa 88 III dicht dran, gefolgt vom FSV Duisburg II

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Die Meister von Düsseldorf

A: SC Unterbach dürfte das Ticket Richtung Bezirksliga ziehen

B1: Dreikampf zwischen dem SV Oberbilk, Rather SV und BV 04 Düsseldorf

B2: MSV Hilden führt an, dicht gefolgt vom FC Türkspor und SSV Erkrath

C1: Zweikampf zwischen dem FC Bewegung und Tusa 06 III

C2: Rhenania Hochdahl II hat die Nase vorn – SG Benrath IV und Garather SV folgen

C3: Eller 04 II dürfte den Titel fast sicher haben

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Die Meister von Essen

A1: Türkiyemspor Essen hat mittlerweile ein gutes Polster auf AL-ARZ Libanon

A2: Preußen Eiberg hat es vor Alemannia Essen in der eigenen Hand

B1: TuS Holsterhausen II und Ballfreunde Bergeborbeck streiten sich um den Titel – dürften aber beide den Aufstieg sicher haben

B2: Vogelheim II, FC Saloniki II und Werden-Heidhausen III streiten sich um die beiden Aufstiegsplätze und den Titel

B3: SpVg Steele II, Werden Heidhausen II und Burgaltendorf II kämpfen um Aufstieg und die Meisterschaft

C1: TuS Essen-West II und SV Borbeck II stecken im Zweikampf um den Titel

C2: SC Frintrop III hat die besten Chancen auf den Titel – DJK/SF Katernberg III und AL-ARZ Libanon III könnten noch ein Wörtchen mitreden

C3: FSV Kettwig II und VfL Kupferdreh im Kampf um den Titel

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Die Meister von Grevenbroich & Neuss

A1: Germania Grefrath liegt vorn – unter Umständen könnten DJK Novesia, VfR Büttgen und SF Vorst noch gefährlich werden

B1: SpVg Gustorf hat gegen den SC Kapellen II die Nase vorn – Entscheidung am 07. Juni

B2: Der SV Bedburdyck/Gierath sollte den Titel sicher haben

C1: FC Straberg II, Hoeningen und Dormagen Trabzonspor streiten sich – Starberg mit besten Chancen

C2: Stürzelberg II dürfte den Titel sicher haben

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Die Meister von Kempen & Krefeld

A: Anadolu hat einen kleinen Vorsprung – VfB Uerdingen lauert dahinter

B1: Zweikampf zwischen TIV Nettetal und SuS Schaag

B2: Zweikampf zwischen KTSV Krefeld und Tönisberg II

B3: Der OSV Meerbusch II wird wohl den Titel sicher haben

C1: SG Dülken und VSF Amern III sind dem Dülkener FC II auf den Fersen

C2: VfR Fischen III hat die besten Chancen – gefolgt von SuS Krefeld III und Borussia Oedt II

C3: OSV Meerbusch III und Thomasstadt IV im Zweikampf

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Die Meister von Kleve & Geldern

A: Materborn hat es in der Hand – Uedemer SV und SV Winnekendonk sind die Verfolger

B1: SG Kessel / Ho-Ha und SV Bedburg-Hau im Zweikampf

B2: SV Straelen und Broekhuysen II im Zweikampf

C1: Schottheide hat es in der eigenen Hand – DJK Kleve ist der erste und eigentlich einziger Verfolger

C2: Viktoria Goch III liegt vorn, gefolgt von Alemannia Pfalzdorf III

C3: FC Aldekerk III und Vernum III im Streit um den Titel

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Die Meister von Moers

A: TV Amberg und SV Budberg II stecken im punktgleichen Titelrennen – der SSV Lüttingen ist knapp dahinter

B: Der MSV Moers hat die Meisterschaft als erstes Team am Niederrhein gefeiert.

C1-Aufstiegsrunde: Borussia Veen II dürfte sich den Titel schnappen

C2-Aufstiegsrunde: VfL Rheinhausen II vorne weg – Kaldenhausen mit kleiner Chance

C1-Fairplay-Gruppe: MSV Moers IV steht vor dem SV Birten II und SV Budberg IV

C2-Fairplay-Gruppe: SV Schwafheim III und FC Meerfeld II kämpfen um Titel

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Die Meister von Mönchengladbach & Viersen

A: Den Rheydter SV sollte niemand mehr stoppen

B1: Viersen-Rahser hat gegen BWC Viersen die Nase vorn

B2: Mennrath III, BW Meer und Giesenkirchen kämpfen um den Titel

C1-Aufstiegsrunde: Das Rennen zwischen SV Lürrup III, Fortuna MG III und Rheindahlen II ist noch offen

C2-Aufstiegsrunde: Giesenkirchen II hat den Titel in der eigenen Hand

C1-Fairplay-Gruppe: FC Güdderath hat es komplett in der eigenen Hand

C2-Fairplay-Gruppe: SV Schelsen III hat die Nase im Titelrennen vorn

C3-Fairplay-Gruppe: Liedberg II und Korschenbroich II im Kampf um den Titel

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Die Meister von Oberhausen & Bottrop

A: Extrem spannendes Titelrennen: SC Buschhausen, Hirschkamp, Sterkrade-Nord II und FC Welheim

B1: RW Oberhausen II hat einen großen Vorsprung und sollte es schaffen

B2: BW Lirich, Adler Oberhausen und Post SV liefern sich einen Dreikampf

C1: Schacht 11, BW Fuhlenbrock III und FC Bosporus haben alle eine realistische Titelchance

C2: SV Bottrops III Vorsprung sollte für den Titel reichen

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Die Meister von Rees & Bocholt

A: DJK Rhede hat es vor Rheingold Emmerich in der eigenen Hand

B1: DJK Barlo sollte den Titel holen

B2: STV Hünxe hat es ebenfalls komplett in der eigenen Hand

C1: SV Vrasselt II, Rheingold Emmerich II und Fortuna Elten stecken in einem Dreikampf

C2: Der SV Biemenhorst III steht auf der Eins, gefolgt vom SuS Isselburg

C3: Hamminkeln II hat es in der eigenen Hand – GW Flüren ist der einzige Herausforderer

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Die Meister von Remscheid & Solingen

A1: Vier Mannschaften dürfen sich noch Hoffnungen machen auf den Sprung in die Bezirksliga: FC Monheim II, TSV Solingen II, Solingen 03 II und VfB Langenfeld

A2: Hier sind es mit SC Ayyildiz, SSV Born II und Gencler Opladen drei Team, die um den Titel buhlen

B1: BSV Solingen, Berghausen II und SSVg Haan befinden sich in einem Dreikampf

B2: Nur BV Bergisch II könnte Hackenberg II noch gefährlich werden

C: Realistisch könnte nur noch Richrath II TSV Solingen IV im Weg stehen

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Die Meister von Wuppertal & Niederberg

A: SC Sonnborn und SC Barmen befinden sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Krone

B1: TFC Wuppertal hat die Nase vorn – wenn dann könnte nur der Wuppertaler SV II noch gefährlich werden

B2: SF Dönberg liegt vorn, gefolgt vom TSV Gruiten und dem TSV Dornap II

C1: CSI Milano ist ein Schritt vor GW Wuppertal II – es ist aber noch alles offen

C2: Besonders spannend ist es hier: Mit Jugoslavija III, ASV Mettmann III, RW Heiligenhaus II, SV Heiligenhausen III und FC Mettmann IV, könnten gleich fünf Mannschaften noch nach der Krone greifen