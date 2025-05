Meister am Maifeiertag: Diese Teams haben`s gepackt!

Kürten sich zum Meister der Kreisklasse Passau: Die Kicker der SG Thyrnau/Kellberg. – Foto: SG Thyrnau/Kellberg

Maifeiertag - und das hieß bei drei Kreisklassen-Teams: Titelparty! In der Kreisklasse Deggendorf, der Kreisklasse Straubing und der Kreisklasse Passau sind die Meisterentscheidungen gefallen. Wir haben für euch die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisklasse Deggendorf







300 Zuschauer wollten sich eine mögliche Titelparty nicht entgehen lassen - und die sollten nicht enttäuscht werden! Souverän setzte sich die SpVgg Stephansposching mit 3:0 gegen die SG Edenstetten durch und kehrt nach 14 Jahren wieder in die Kreisliga zurück. Ein absolut verdienter Titel für die "Poschinger", die nach wie vor noch keine Niederlage in dieser Saison einstecken mussten. Jetzt ist erst einmal Party angesagt, ab der kommenden Woche werden die Schwarzgelben dann den Fokus darauf legen, in den abschließenden zwei Partien ungeschlagen zu bleiben und damit das Kunststück zu schaffen, eine Saison ohne Niederlage zu absolvieren.



Kreisklasse Straubing







Gratulation an den TSV Oberschneiding zum Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga! Nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr in der A-Klasse Straubing machten die "Schneidinger" eine Ebene höher einfach so weiter und schnappten sich zwei Spieltage vor Schluss mit einem 2:0-Sieg bei der SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn die Meisterschaft in der Kreisklasse Straubing.

Matthias Allmeier und der TSV Oberschneiding dürfen sich über den Titel in der Kreisklasse Straubing freuen. – Foto: Tom Arnold

Kreisklasse Passau





Das kam ein wenig überraschend! Mit dem Titelgewinn bereits am Maifeiertag hatte die SG Thyrnau/Kellberg nicht gerechnet. Weil die SG ihre Auswärtsaufgabe bei der DJK Patriching souverän mit 3:0 löste, die Konkurrenten aus Neukirchen und Rathsmannsdorf aber im Gleichschritt stolperten, war die Entscheidung gefallen. Damit hat die SG Thyrnau/Kellberg den "Betriebsunfall" Abstieg aus der Vorsaison direkt reparieren können und kehrt auf Anhieb wieder in die Kreisliga zurück. Gratulation!