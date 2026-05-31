Meister Altenoythe marschiert weiter – Petersdorf steigt vorzeitig ab

– Foto: Robert Gertzen

Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 hat weitere Entscheidungen gebracht. Meister SV Altenoythe unterstrich einmal mehr seine Dominanz und fuhr den nächsten Sieg ein. Während die Titelentscheidung bereits gefallen ist, steht mit dem SV Petersdorf nun auch der letzte Absteiger fest.

Der SV Thüle setzte seine starke Saison mit einem knappen Heimsieg fort. Gegen den abstiegsbedrohten SV Amasya Spor Lohne entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gastgeber letztlich die Oberhand behielten. Für Amasya bleibt die Niederlage verkraftbar – der Klassenerhalt ist aufgrund des Remis von Petersorf gesichert.

RW Damme wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ dem Tabellenvorletzten keine Chance. Mit dem 3:0-Heimsieg bestätigten die Gastgeber ihre gute Form und festigten ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Der SV Höltinghausen hat mit einem starken Auswärtsauftritt drei wichtige Punkte eingefahren. Beim Aufsteiger aus Osterfeine überzeugten die Gäste vor allem durch ihre Effektivität vor dem Tor. Osterfeine musste nach zuletzt ordentlichen Ergebnissen eine Heimniederlage hinnehmen, bleibt aber weiterhin im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Der bereits feststehende Meister SV Altenoythe meisterte auch die schwierige Auswärtshürde in Lutten souverän. Mit dem 2:0-Erfolg baute der Tabellenführer seine beeindruckende Bilanz weiter aus und unterstrich seine Ausnahmestellung in dieser Saison. Lutten hielt die Begegnung lange offen, konnte die starke Offensive der Gäste letztlich aber nicht stoppen.

Hansa Friesoythe hat seine starke Saison mit einem weiteren Sieg untermauert. Gegen den FC Lastrup entwickelte sich eine enge Partie, die die Gastgeber knapp für sich entschieden. Lastrup verpasste damit die Chance, sich vorzeitig aller Sorgen im unteren Tabellenbereich zu entledigen.

Im Duell der Kellerkinder gab es keinen Sieger. Das 1:1 reichte dem SV Petersdorf nicht, um die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt zu bewahren. Damit steht der Abstieg der Gäste bereits einen Spieltag vor Saisonende fest. Goldenstedt bleibt trotz des Punktgewinns Letzter.

GW Brockdorf hat mit einem souveränen Auswärtssieg wichtige Zähler eingefahren. Die Gäste präsentierten sich defensiv stabil und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent. Für Aufsteiger Bethen war die Heimniederlage ein Rückschlag im Kampf um eine möglichst gute Platzierung zum Saisonabschluss.