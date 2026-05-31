 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Meister Altenoythe marschiert weiter – Petersdorf steigt vorzeitig ab

Der vorletzte Spieltag sorgte im Keller für Klarheit

von p.s. · Gestern, 23:56 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Gertzen

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BZL Weser-Ems St. 4
SV Bethen
Osterfeine
SV Höltingh.
SV RW Visbek

Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 hat weitere Entscheidungen gebracht. Meister SV Altenoythe unterstrich einmal mehr seine Dominanz und fuhr den nächsten Sieg ein. Während die Titelentscheidung bereits gefallen ist, steht mit dem SV Petersdorf nun auch der letzte Absteiger fest.

Gestern, 12:45 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
3
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Abpfiff

Der SV Thüle setzte seine starke Saison mit einem knappen Heimsieg fort. Gegen den abstiegsbedrohten SV Amasya Spor Lohne entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gastgeber letztlich die Oberhand behielten. Für Amasya bleibt die Niederlage verkraftbar – der Klassenerhalt ist aufgrund des Remis von Petersorf gesichert.

Gestern, 15:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
SV Rot-Weiss Visbek
SV Rot-Weiss VisbekSV RW Visbek
3
0
Abpfiff

RW Damme wurde seiner Favoritenrolle gerecht und ließ dem Tabellenvorletzten keine Chance. Mit dem 3:0-Heimsieg bestätigten die Gastgeber ihre gute Form und festigten ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Osterfeine
SV Schwarz-Weiß OsterfeineOsterfeine
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
1
3
Abpfiff
+Video

Der SV Höltinghausen hat mit einem starken Auswärtsauftritt drei wichtige Punkte eingefahren. Beim Aufsteiger aus Osterfeine überzeugten die Gäste vor allem durch ihre Effektivität vor dem Tor. Osterfeine musste nach zuletzt ordentlichen Ergebnissen eine Heimniederlage hinnehmen, bleibt aber weiterhin im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
0
2

Der bereits feststehende Meister SV Altenoythe meisterte auch die schwierige Auswärtshürde in Lutten souverän. Mit dem 2:0-Erfolg baute der Tabellenführer seine beeindruckende Bilanz weiter aus und unterstrich seine Ausnahmestellung in dieser Saison. Lutten hielt die Begegnung lange offen, konnte die starke Offensive der Gäste letztlich aber nicht stoppen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
2
1
Abpfiff

Hansa Friesoythe hat seine starke Saison mit einem weiteren Sieg untermauert. Gegen den FC Lastrup entwickelte sich eine enge Partie, die die Gastgeber knapp für sich entschieden. Lastrup verpasste damit die Chance, sich vorzeitig aller Sorgen im unteren Tabellenbereich zu entledigen.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
SV Petersdorf
SV PetersdorfPetersdorf
1
1
Abpfiff

Im Duell der Kellerkinder gab es keinen Sieger. Das 1:1 reichte dem SV Petersdorf nicht, um die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt zu bewahren. Damit steht der Abstieg der Gäste bereits einen Spieltag vor Saisonende fest. Goldenstedt bleibt trotz des Punktgewinns Letzter.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
0
2
Abpfiff

GW Brockdorf hat mit einem souveränen Auswärtssieg wichtige Zähler eingefahren. Die Gäste präsentierten sich defensiv stabil und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent. Für Aufsteiger Bethen war die Heimniederlage ein Rückschlag im Kampf um eine möglichst gute Platzierung zum Saisonabschluss.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
1
2
Abpfiff

Der SV Holdorf setzte sich in einer engen Begegnung mit 2:1 beim SV Molbergen durch. Die Gäste bestätigten damit ihre starke Offensive und sammelten die nächsten drei Punkte. Molbergen verpasste dagegen die Chance, sich weiter abzusetzen.