Meister AKV B.G. Ludwigsburg: "Wir sind eine Einheit"

Der AKV B.G. Ludwigsburg hat sich vor dem letzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Enz/Murr gesichert – und damit die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt gemacht. Trainer Adem Demir spricht über eine Saison mit Höhen und Tiefen, den Erfolgsfaktor Teamgeist und die kommenden Herausforderungen in der höheren Liga.

Ganz offiziell gefeiert wird erst am kommenden Wochenende. Nach dem letzten Heimspiel gegen den GSV Pleidelsheim II will der AKV Ludwigsburg seinen Meistertitel gebührend zelebrieren. „Feiern kann man das noch nicht nennen“, sagt Trainer Adem Demir mit einem Lächeln, „aber die Freude war riesig – bei Spielern, Trainern und Fans gleichermaßen.“ Nach einer intensiven Saison mit Höhen und Tiefen ist die Erleichterung über den vorzeitigen Titelgewinn spürbar.

Die Zielsetzung vor der Saison war noch zurückhaltend: „Unser Ziel war es, oben mitzuspielen und konstanter zu werden als in der Vorsaison“, erklärt Demir. Dass es für den ganz großen Wurf reichen würde, war nicht zwingend eingeplant – aber auch kein Zufall. Woche für Woche arbeitete sich das Team nach vorn, entwickelte sich stetig weiter – und krönte sich am Ende mit 62 Punkten aus 25 Spielen zum vorzeitigen Champion.

Teamgeist als Erfolgsrezept

Was war der Schlüssel zur Meisterschaft? Für Adem Demir ist die Antwort eindeutig: „Ganz klar: der Zusammenhalt im Team.“ Jeder habe seine Rolle angenommen, ob Stammkraft oder Joker, und sich voll eingebracht. Der Trainer lobt insbesondere die Umsetzung der Spielidee sowie den konstant hohen Einsatz der gesamten Mannschaft. „Wir hatten einen starken Teamgeist und eine klare Struktur, die uns durch die Saison getragen hat.“

Tempo, Technik und Zusammenhalt

Auch sportlich überzeugte der AKV mit einer eindrucksvollen Mischung: 86 Tore in 25 Partien sprechen für eine enorme Offensivkraft. Demir sieht die Stärken seiner Mannschaft vor allem in der Flexibilität: „Wir sind spielerisch stark, haben aber auch Mentalität gezeigt, wenn es mal nicht so lief.“ Besonders hervor hebt er das Umschaltspiel und die Qualität in der Offensive – entscheidende Faktoren auf dem Weg zum Titel. Doch am Ende sei vor allem eines entscheidend gewesen: „Wir sind eine Einheit – auf und neben dem Platz.“

Bezirksliga-Rückkehr als logischer Schritt

Nach dem Erfolg ist vor der nächsten Herausforderung – und die heißt Bezirksliga. „Ja klar, wir möchten den nächsten Schritt gehen“, sagt Demir entschlossen. Die Rückkehr in die Liga, in der der AKV in der Vergangenheit bereits vertreten war, wird als logische Fortsetzung der Vereinsentwicklung gesehen: „Jetzt sind wir wieder zurück.“ Und: „Es wird sportlich sicherlich anspruchsvoller, aber genau darauf haben wir Lust.“

Kaderplanung läuft – Veränderungen möglich

Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bereits. Zwar möchte der Verein den Kern der aktuellen Mannschaft halten, doch auch punktuelle Verstärkungen stehen im Raum. „Ein paar Neuzugänge sind geplant, um die Qualität und Breite im Kader zu erhöhen“, bestätigt Demir. Namen sollen aber erst nach finalen Gesprächen kommuniziert werden.

Ziel: Etablierung in der Bezirksliga

Der Blick nach vorn ist klar formuliert: „In der neuen Liga wollen wir uns erst mal etablieren und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Doch der Trainer traut seiner Mannschaft auch mehr zu: „Wenn wir unser Potenzial abrufen, traue ich uns eine Rolle im oberen Mittelfeld zu.“ Entscheidend sei, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt werde – mit Zusammenhalt, Struktur und einer gemeinsamen Vision.