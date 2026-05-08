Meister, Abstieg, DFB-Pokalticket: Diese Entscheidungen können fallen

Allen schlechten Nachrichten zum Trotz will die SpVgg Unterhaching in Würzburg zumindest die Chance aufs DFB-Pokalticket wahren. – Foto: Sven Leifer

Es ist angerichtet: Der 1. FC Nürnberg II kann in Bayreuth den Meistertitel unter Dach und Fach bringen. Schon ein Zähler reicht der Elf von Coach Andreas Wolf im Hans-Walter-Wild-Stadion und der Triumph wäre perfekt. Auch der SpVgg Bayreuth reicht übrigens ein Zähler, um auch rechnerisch den Klassenerhalt fix zu machen. Altstadt-Coach Lukas Kling sagt vor der Partie gegen den designierten Meister: "Mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg erwartet uns der Tabellenführer, was natürlich ein richtig schweres Brett wird, auch angesichts des 8:1-Sieges, den die Club-Reserve am vergangenen Wochenende gegen Buchbach erreicht hat. Wir wollen mit aller Gewalt versuchen, in dem Heimspiel einen Punkt zu Hause zu behalten, damit wir den Klassenerhalt auch rein rechnerisch fix haben. Wir treffen auf eine spielstarke Mannschaft, die eine verdammt schwere Aufgabe darstellt."



Durch die Entscheidung der SpVgg Unterhaching, freiwillig auf den Aufstieg zu verzichten, hat das Topspiel gegen die Würzburger Kickers leider an Brisanz verloren. Es wäre der große Showdown um die Aufstiegsrelegation gewesen. Dennoch geht es für die Hachinger um richtig viel: Denn gewinnen die Kickers dieses Duell am heimischen Dallenberg, dann ist für die Vorstädter auch der DFB-Pokalstartplatz futsch - und damit müsste die ohnehin nicht auf Rosen gebettete SpVgg auf viel Geld verzichten! Ein Sieg muss also her für die Bender-Elf. "Würzburg ist eine Mannschaft mit einem klaren Plan, die mit großer Power und einem großen Herzen spielt. Wir wissen, dass es ein sehr intensives Spiel wird", stellt Sven Bender seine Elf auf hitzige 90 Minuten ein. Die Würzburger hätten im Fall der Fälle noch eine Chance auf den DFB-Pokal, bestreiten doch die Rothosen am 23. Mai das Totopokalfinale gegen den TSV 1860 München.



