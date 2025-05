Meister 1. FC Magdeburg II siegt 5:0, RSV Eintracht mit 8:2-Triumph

Der 30. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd brachte Klarheit. Meister 1. FC Magdeburg II krönte eine überragende Saison mit einem klaren 5:0 in Bischofswerda, während Ludwigsfelde und Zorbau den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten müssen. Gera muss zittern und hoffen, dass der Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig am morgigen Sonntag in die 3. Liga aufsteigt und somit die Abstiegsrelegation gespielt wird – andernfalls bedeutet Platz 14 den Abstieg. Die Zuschauer erlebten spektakuläre Spiele mit insgesamt 45 Toren.

Grimma beendete die Saison mit einer enttäuschenden Heimniederlage gegen die SG Union Sandersdorf. Bereits in der 2. Minute brachte Pascal Sauer die Gäste in Führung. Paul Alois Hamella legte nach 20 Minuten zum 0:2 nach, ehe Robin Spreitzer in der 28. Minute für Hoffnung bei den Gastgebern sorgte. Doch direkt nach Wiederbeginn stellte Maximilian Sommer mit dem 1:3 den Endstand her. Grimma schließt die Saison auf Rang 12 ab, Sandersdorf wird Elfter. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Zorbau. Der RSV Eintracht 1949 zerlegte die Gastgeber regelrecht. Bereits zur Pause stand es nach Treffern von Matthias Steinborn (6., 42.), Justin Schultze (29.) und einem Eigentor von Jasper Raul Günther (43.) 4:0. Nach dem 1:4 durch Stefan Raßmann (53.) ging das Spektakel weiter: Steinborn (54.), Leon Hellwig (60.), Till Plumpe (62., 76.) und Kevin Neuhaus (63.) machten das 2:8 perfekt. Für Zorbau ist der Abstieg besiegelt. ---

Vor 650 Zuschauern zeigte Gera große Moral, doch am Ende blieb nur Enttäuschung. Nikita Bondarenko (5.) und Franz Hoffmann (13.) brachten Gera schnell mit 2:0 in Führung. Doch Auerbach schlug durch Max Roscher (16.), Felix Hache (45.+2), Cedric Graf (48.) und Aleksandrs Guzlajevs (90.) zurück. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Hoffmann in der 66. Minute reichte nicht. Gera bleibt auf Rang 14 und muss auf den Aufstieg von Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig in die 3. Liga hoffen, um vielleicht doch noch den Klassenerhalt schaffen zu können. ---

Der souveräne Meister 1. FC Magdeburg II gab sich im letzten Spiel keine Blöße. Enis Bytyqi traf dreimal (11., 36., 56.), Stefan Korsch (27.) und Bennet Kluge per Foulelfmeter (73.) sorgten für den klaren Auswärtssieg. Magdeburg beendet die Saison mit 75 Punkten, nur einer Niederlage und 88 erzielten Toren – eine beeindruckende Bilanz. Bischofswerda belegt Platz acht. ---

Wernigerode verabschiedete sich mit einem Heimsieg in die Sommerpause. Kevin Hildach eröffnete bereits in der 2. Minute, ehe Karl-Ludwig Zech (47.) und Norman Kloß (58./Foulelfmeter) das Spiel für Bautzen drehten. Doch die Hausherren antworteten mit Firas Romdhane (67.) und Niclas Treu in der Nachspielzeit (90.+1). Wernigerode belegt Rang zehn. ---

Freital und Halle lieferten sich ein spannendes Duell um die Plätze im oberen Tabellendrittel. Felix Hennig brachte Freital in Führung (27.), doch Halle drehte das Spiel bis zur 55. Minute. Louis Böcker (66.) und Moritz Herold (81.) sicherten den Sachsen jedoch den Heimsieg. ---

Der Tabellenletzte Ludwigsfelde verabschiedete sich mit einer weiteren deutlichen Niederlage. Marco Riemer traf in der 20. Minute zum 0:1, Lennard Quanz gelang vor der Pause der zwischenzeitliche Ausgleich (44.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Markus Baumann (66.) sowie Robin Ensenbach (75., 80.) für klare Verhältnisse. Rudolstadt sichert sich Platz 13, Ludwigsfelde steigt mit nur einem Saisonsieg ab. ---