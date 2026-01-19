Meißner überragt – VfL gewinnt souverän in Aachen

Mit einem überzeugenden 3:0-Auswärtserfolg bei Alemannia Aachen ist der VfL Osnabrück in das Fußballjahr 2026 gestartet. Die Lila-Weißen präsentierten sich defensiv erneut äußerst stabil, überzeugten durch hohe Intensität in den Zweikämpfen und setzten offensiv auf individuelle Klasse. Grundlage des Erfolgs waren eine kompakte Abwehrleistung, ein laufstarkes Mittelfeld und ein überragender Robin Meißner.

Auch nach der Osnabrücker Führung blieb der Torhüter aufmerksam. Eine weitere Glanzparade gegen den frei auftauchenden Mika Schroers sicherte die weiße Weste und unterstrich Jonssons Bedeutung für die aktuell starke Defensivbilanz des VfL.

Während Aachen sein Vereinsjubiläum feierte, erlebte VfL-Keeper Lukas Jonsson einen besonderen Nachmittag: In seinem 50. Pflichtspiel für die Osnabrücker blieb der Schwede bereits zum zehnten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Dabei begann die Partie für ihn mit einem frühen Fehlpass, der eine erste Großchance für die Gastgeber nach sich zog. Jonsson machte seinen Fehler jedoch mit einer starken Parade gegen Lars Gindorf umgehend wett.

Doch auch seine Nebenmänner zeigten starke Werte. Kapitän Jannik Müller erreichte mit 68,8 Prozent die beste Zweikampfquote aller Osnabrücker Startelfspieler. Niklas Wiemann, auf der linken Seite der Dreierkette eingesetzt, verzeichnete mit 57 Ballaktionen die meisten Kontakte und führte mit 21 Zweikämpfen die teaminterne Statistik an. Insgesamt gewann der VfL 55,7 Prozent seiner Duelle – der beste Wert des gesamten Spieltags.

Vor Jonsson stand mit Yigit Karademir ein Innenverteidiger in der Startelf, der zuletzt in den Testspielen überzeugt hatte. Für den 21-Jährigen war es der neunte Einsatz von Beginn an in dieser Saison. Das Vertrauen von Trainer Timo Schultz zahlte Karademir mit einer souveränen Leistung zurück. Besonders im Spielaufbau überzeugte er mit einer Passquote von 87,9 Prozent, dem zweitbesten Wert im Team. Auch in den Zweikämpfen präsentierte er sich mit 62,5 Prozent stabil.

Angreifer Robin Meißner lobte nach dem Spiel die Defensivarbeit: „Wir waren defensiv wieder so stabil. Was die Jungs dahinten wieder rausgeköpft und geklärt haben, war überragend.“

Jacobsen prägt das Mittelfeld

Im Zentrum zog erneut Bjarke Jacobsen die Fäden. Der Däne erreichte mit 88,5 Prozent die beste Passquote im Team und spulte mit 11,4 Kilometern die längste Laufdistanz aller VfL-Spieler ab. Seine starke Gesamtleistung krönte Jacobsen mit der Vorlage zum 3:0 – ein weiterer Beleg für seine Bedeutung in beiden Spielphasen.

Henning trifft früh – Meißner überragt

Den ersten Treffer des Tages erzielte Bryan Henning bereits nach sieben Minuten. Nach Vorlage von Robin Meißner platzierte der Mittelfeldspieler den Ball präzise ins lange Eck. Es war das früheste Tor seiner bisherigen Karriere. Bemerkenswert: Seine bisherigen VfL-Treffer waren allesamt erst in der Schlussphase gefallen.

Auch am zweiten Treffer war Henning beteiligt, auch wenn der Ball offiziell als Eigentor gewertet wurde. Der 30-Jährige selbst räumte ein: „Ich weiß es auch nicht zu hundert Prozent. Ich versuche irgendwie, meinen Körper reinzudrücken – ob es jetzt mein Kiefer, meine Brust oder was auch immer war.“

Viel mehr hob Henning jedoch die Vorarbeit seines Mitspielers hervor: „Ich glaube, das kann nicht jeder so. Das macht er schon richtig gut.“

Meißner als Matchwinner

Mit zwei Vorlagen und einem eigenen Treffer war Robin Meißner an allen drei Osnabrücker Toren direkt beteiligt. Besonders seine Aktion vor dem 2:0 beeindruckte: „Lars spielt mir in den Lauf. Ich setze mich gegen die drei durch und versuche, Breezy am ersten Pfosten zu bedienen. Ich bin sehr zufrieden, dass es am Ende geklappt hat.“

Auffällig bleibt, dass Meißner seine sechs Saisontore bislang ausschließlich auswärts erzielt hat. Mit nun zehn Torbeteiligungen an insgesamt 20 Osnabrücker Auswärtstreffern führte er den VfL an die Spitze der Auswärtstabelle. Trainer Timo Schultz lobte bei Magenta Sport: „Wie der die Bälle festmacht, anläuft, sich Chancen herausspielt und auflegt – das ist sensationell.“

Historischer Einsatz – Blick nach vorn

Für einen besonderen Moment sorgte Schultz zudem mit der Einwechslung von Robert Tesche. Mit 38 Jahren, sieben Monaten und 21 Tagen ist der Routinier nun der zweitälteste Spieler der Vereinsgeschichte des VfL Osnabrück.

Am kommenden Sonntag wartet mit dem TSV 1860 München der nächste Aufstiegsaspirant an der Bremer Brücke. Bryan Henning blickt optimistisch voraus: „Wir haben da noch eine Rechnung offen.“ Auch Meißner zeigt sich selbstbewusst: „Da gehen wir mit einer breiten Brust rein.“