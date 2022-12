Meissner beim TSV Landsberg: mit beiden Trainern verlängern TOM Trifft - Interview mit Jürgen Meissner

Landsberg – Für Jürgen Meissner (44), den sportlichen Leiter (seit April 2019), allerdings auch Zeit, Verstärkungen an Land zu ziehen – um in den letzten 13 Spielen das große Ziel noch zu erreichen: „Das ist und bleibt der Aufstieg. Dafür werden wir in der Rückrunde alles reinhauen.“ Das große Jahresabschluss-Interview mit dem Sportchef des Bayernliga-Vierten, hauptberuflich Bauleiter in der Elektro­technik in Ingolstadt.

Herr Meissner, gleich mal klare Worte. Wie lautet Ihr Vorrunden-Fazit?

Jürgen Meissner: „Im Großen und Ganzen kann ich sehr zufrieden sein – abgesehen von den letzten sechs Spielen, wo leider ein bisschen die Luft raus war. Das war schade. Wir haben es in diesen Spielen versäumt, uns ganz oben festzusetzen. Auch wenn wir nur einen Punkt hinter dem Zweiten zurück sind: Da haben das letzte Quentchen und der letzte Biss gefehlt, da hätte man das ein oder andere Spiel anders gestalten können. Ein Spiel wie gegen Ismaning darf man einfach nicht verlieren, das schmerzt mich heute noch. Aber so ist halt nun mal Fußball.“

Dabei sah’s am Anfang ja fast nach einem Durchmarsch aus…

Meissner: „Wir wussten immer, dass es nicht einfach wird. Wir hatten 16 Neuzugänge, die muss man erst mal integrieren. Zumal da auch einige junge Spieler dabei sind, die großes Potenzial haben, aber lange nicht gespielt haben.“

Und dann fielen noch vor Saisonbeginn zwei wichtige Spieler mit Knie-Operationen aus. Wie schwer wiegt das?

Meissner: „Das tut uns richtig weh, ist aber nicht zu ändern. Daniel Leugner und Sandro Caravetta sind Qualitätsspieler, die nicht so einfach zu ersetzen sind. Gerade Leugners Ausfall trifft uns brutal. Ich bin sicher, dass wir mit ihm mehr Punkte hätten.“

Deshalb sind Sie jetzt auch auf der Suche nach Verstärkungen?

Meissner: „Ja, zwei Neuzugänge sind geplant, es ist aber noch nichts spruchreif. Der Fokus liegt in der Offensive, wir brauchen in erster Linie jemand für die Außenbahn. Und wenn wir jemand holen, muss er uns sofort helfen und verstärken. Es muss einer sein, der gleich von Anfang an spielt, einer für die Stammformation. Die Suche ist definitiv nicht einfach, aber ich stehe mit vier, fünf Leuten in Kontakt. Schwerpunkt ist der Raum München/Augsburg, für andere ist der Aufwand, mehrmals in der Woche nach Landsberg zu kommen, doch sehr hoch.“

Das wissen Sie auch aus eigener Erfahrung…

Meissner: „Klar. Ich wohne ja mit meiner Frau Stefanie und den beiden Kindern Emilia (9) und Toni (4) in Karlshuld bei Ingolstadt. Aber ich bin trotz eineinhalb Stunden Fahrzeit natürlich bei jedem Spiel in Landsberg – und, wenn ich gebraucht werde, auch beim Training. Außerdem telefoniere ich täglich mit den beiden Trainern.“

Zurück zur Personalplanung. Neue Spieler sollen also kommen. Wie sieht’s denn mit Abgängen aus?

Meissner: „Es wird uns im Winter keiner verlassen. Das kann ich jetzt schon sicher sagen.“

Die Regionalliga bleibt das Ziel. Landsberg ist aktuell Vierter, muss aber mindestens Zweiter werden. Wie kann das noch klappen?

Meissner: „Natürlich ist Platz eins schon weit weg. Neun Punkte bei 13 noch ausstehenden Spielen ist ein Brett. Aber die Liga ist sehr stark und ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen. Deswegen ist noch alles möglich. Schalding-Heining ist noch lange nicht durch.“

Totale Attacke also im neuen Jahr?