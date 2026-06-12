Meißen verzichtet – Wilsdruff kämpft um Rettung

– Foto: Daniel Jopp

In der Sachsenklasse Nord bricht am 29. Spieltag das pure Chaos der Gefühle aus. Abseits des grünen Rasens sorgt eine Nachricht für ein sportliches Erdbeben, das die Statik der gesamten Liga erschüttert: Der Meißner SV 08 verzichtet für die kommende Spielzeit freiwillig auf sein Startrecht in der Landesklasse. Während die Kickers aus Markkleeberg bereits als Meister feststehen und der FV Gröditz als erster Absteiger feststeht, tobt auf den verbleibenden Plätzen ein brutales Hauen und Stechen um den Klassenerhalt. Genau dieses Szenario macht das kommende Wochenende zu einem hochemotionalen Nervenspiel, in dem nackte Verzweiflung und glühende Hoffnung so dicht beieinanderliegen wie selten zuvor.

Der VfB Zwenkau 02 empfängt den souveränen Tabellenzweiten Leipziger SC 1901. Zwenkau strotzt nach dem fulminanten Sechs-Tore-Erfolg gegen Naunhof vor Selbstvertrauen und will den Favoriten auf eigenem Platz ärgern. Die Leipziger Aufsteiger hingegen haben die Vizemeisterschaft mit 58 Punkten fest im Visier. Beim Blick auf das Hinspiel dürfte den Zwenkauer Defensivreihen jedoch noch schwindelig werden: Der LSC demütigte den VfB mit 4:0, wobei Dong-Min Kim mit einem historischen Viererpack in der 35. Minute, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+2. Minute, in der 49. Minute und in der 62. Minute die Partie im Alleingang entschied.

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr HFC Colditz Colditz SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau 15:00 PUSH

Der HFC Colditz fordert den SV Fortschritt Lunzenau heraus. Die Hausherren lauern auf dem vierten Tabellenplatz und wollen mit einem Heimsieg an der Spitzengruppe dranbleiben. Für Lunzenau geht es auf dem zwölften Platz um den nackten Klassenerhalt. Nur das bessere Torverhältnis trennt den Aufsteiger von den Abstiegsrängen. Das Hinspiel verlief äußerst eng und endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für Colditz. Leonhard Wolf erzielte in der 15. Minute das erste Tor, bevor Alexander Dartsch in der 45. Minute für Lunzenau ausglich. Phillip Voigtländer besorgte in der 58. Minute den entscheidenden Treffer für den Favoriten. ---

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie II SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels 14:00 PUSH

Die Reserve der BSG Chemie Leipzig empfängt den SC Hartenfels Torgau 04. Während die Chemiker als Tabellenzehnter gerettet sind, steht für den Aufsteiger aus Torgau alles auf dem Spiel. Mit 26 Punkten rangieren sie auf Platz 13 und spüren den heißen Atem der Verfolger. Das Hinspiel bot den Zuschauern beim spektakulären 3:3-Unentschieden beste Unterhaltung. Bryan Uzoukwu traf in der 12. Minute für Chemie, ehe Steven Hache in der 16. Minute ausglich. Richard Meier in der 23. Minute und Tom Quang Bager in der 44. Minute schossen eine Führung für Leipzig heraus, doch Hache in der 61. Minute und Christian Scaruppe in der 70. Minute retteten Torgau den Punkt. ---

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SV Lindenau 1848 Lindenau FV Gröditz 1911 FV Gröditz 15:00 PUSH

Der bereits feststehende Absteiger FV Gröditz 1911 beim SV Lindenau 1848. Lindenau hat sich mit 36 Punkten auf dem elften Platz aller Sorgen entledigt und kann die Partie locker angehen. Gröditz hingegen will sich erhobenen Hauptes aus der Liga verabschieden. Im Hinspiel gelang den Gröditzern ein überraschender 2:1-Heimerfolg gegen Lindenau. Jude Nformi Awasom brachte die Gäste damals in der 14. Minute in Führung, ehe Vitaliy Yuzhakov in der 38. Minute per Foulelfmeter ausglich. Eric Heyne versetzte Lindenau erst in der dritten Minute der Nachspielzeit in der 90.+3. Minute den Todesstoß zum Sieg. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff Bornaer SV 91 Borna 15:00 PUSH

Im Wilsdruffer Parkstadion findet das brutalste Nervenspiel des Wochenendes statt. Die SG Motor Wilsdruff bittet den Bornaer SV 91 zum ultimativen Abstiegs-Endspiel. Wilsdruff schöpfte durch den jüngsten Last-Minute-Sieg neue Hoffnung und liegt mit 25 Punkten auf Platz 14, während Borna mit 21 Punkten auf dem vorletzten Rang mit dem Rücken zur Wand steht. Verlieren ist für beide Aufsteiger verboten. Das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten und endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für Borna. Ennio Majetschak traf in der 45. Minute, ehe Angus Ilgen in der 86. Minute für Wilsdruff ausglich. Leon Eisert besorgte in der 88. Minute den viel umjubelten Siegtreffer für Borna. ---

Der SV Liebertwolkwitz bittet den Radefelder SV 90 zum Duell im gesicherten Mittelfeld. Beide Mannschaften können vollkommen befreit aufspielen, da sie sich jenseits von Auf- und Abstiegsängsten bewegen. Im Hinspiel behielten die Radefelder knapp mit 2:1 die Oberhand. Damals brachte Moritz Bielig die Hausherren in der 14. Minute in Führung, ehe Clemens Bräuer nur sechzig Sekunden später in der 15. Minute ausglich. Erst Dan Torben Schirrmeister besorgte in der 75. Minute den Siegtreffer für Radefeld. Liebertwolkwitz brennt vor den eigenen Fans auf Revanche, um den siebten Tabellenplatz mit aktuell 42 Punkten gegen den Neunten zu verteidigen. ---

Eine völlig veränderte Gemütslage prägt das Aufeinandertreffen zwischen dem Meißner SV 08 und dem SV Panitzsch/Borsdorf 1920. Nach der offiziellen Ankündigung des Meißner Verzichts auf die Landesklasse geht es für die Hausherren auf dem fünften Tabellenplatz nur noch um die Ehre. Sportlich wollen sie an den sensationellen Erfolg gegen den Meister aus der Vorwoche anknüpfen. Panitzsch hingegen benötigt im Kampf um den Silberrang jeden Zähler. Das Hinspiel entschied Meißen auswärts mit 3:1 für sich, als Hugo Bäde in der 53. Minute und 88. Minute sowie Tom Findeisen in der 64. Minute trafen. Collin Luca Weber gelang in der 83. Minute lediglich der zwischenzeitliche Anschluss für Panitzsch. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Naunhof 1920 SV Naunhof Kickers 94 Markkleeberg Kickers 94 14:00 PUSH

Der SV Naunhof 1920 fordert den frisch gebackenen Meister heraus. Nach der herben Demütigung am vergangenen Spieltag will Naunhof vor heimischer Kulisse zeigen, dass man mit den Großen der Liga mithalten kann. Die Kickers 94 Markkleeberg reisen nach ihrer überraschenden Pleite mit Wut im Bauch an und wollen den Titel im Stile eines echten Champions würdigen. Im Hinspiel untermauerte der Spitzenreiter seine absolute Dominanz beim 3:0-Erfolg deutlich. Christian Freyer broke in der 48. Minute den Bann, ehe Leo Andreas Morgenstern in der 69. Minute per Foulelfmeter erhöhte. Erneut Freyer stellte in der 76. Minute den Endstand her.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________