Meißen effektiver - Gröditz verliert knapp 1:2

Die Domstädter erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen vor 80 Zuschauern durch Tom Findeisen bereits nach zwei Minuten in Führung. Ein frühes Ende hatte das Spiel für Samuel Wittig von den Meißnern, der in der zwölften Minute vom Platz musste und von Pascal Lassotta ersetzt wurde. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Dominik Kummich beförderte das Leder zum 2:0 des Meißner SV 08 über die Linie (61.). Wenig später kamen Marvin Jungnickel und Stefan Nollau per Doppelwechsel für Patrick Vanselow und Nico Steffen auf Seiten von Grün-Schwarz ins Match (63.). Tim Zeller ließ sich in der 70. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Röderstädter. Daniel Küttner nahm mit der Einwechslung von Gilbert Nitzsche das Tempo raus, Lassotta verließ den Platz (80.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Domstädter. Schlussendlich muss man konstatieren, dass trotz einer starken zweiten Hälfte es leider nicht gereicht hat einen zumindest einen Punkt aus Meißen zu entführen. Die große Chance vergab in der 75. Spielminute Stefan Nollau, der per Elfmeter am stark parierenden Torhüter Kevin Blechinger scheiterte. Strafstöße sind in der laufenden Saison einfach nicht unser Ding. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft insgesamt weder enttäuscht und sich in keiner Phase des Spiels aufgegeben. Das stimmt mich optimistisch für das nächste anstehen Derby, kommenden Samstag gegen die BSG Stahl Riesa. Die Juretzko-Elf steht nach der Heimniederlage gegen die SG Wilsdruff so richtig mit dem Rücken zur Wand und hechelt Ihren eigenen Ansprüchen hinterher.

Klaus Hirschnitz



Trainerfazit Rico Kaiser: "Leider hat es heute zu keinem Punkt gereicht. Meißen macht in Anfangsphase das 1:0, sie waren einfach handlungsschneller. Bei uns fehlte dann in der ersten Halbzeit der wichtige letzte Pass oder ein Abschluss. In der zweiten Hälfte scheitern wir bis auf einmal am starken Hüter. Das positive ist einfach trotz der Niederlage, das wir nach 2:0 Rückstand weiter kämpfen. Die Möglichkeiten zumindest ein Remis zu erreichen waren da aber es sollte heute einfach nicht sein.

Torfolge:



1:0 Tom Findeisen, 02. min

2:0 Dominik Kummich 61. min

2:1 Tim Zeller, 70. min

Unparteiische:

SR: Patrick Stiller

LR: Julian Klinkicht-Bormann, Jacques Geißler

alle Schiedsrichtergruppe Sächsische Schweiz/Osterzgebirge



Aufstellung des FVG 1911:

1 Sven Lotzmann