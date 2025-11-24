Meisenheims perfekte Woche, Gräfenbachtal gelingt Revanche

Bad Kreuznach. Mehr als die Hälfte der Begegnungen des Spieltags wurden witterungsbedingt abgesagt. Der Nachholtermin für alle Begegnungen ist der 7. Dezember.
Bereits unter der Woche triumphierte die SG Meisenheim II im Verfolgerduell zu Hause gegen Karadeniz Bad Kreuznach mit 3:2, am Sonntag komplettierte die SG ihre perfekte Woche beim 5:1-Heimerfolg gegen den SV Medard. Nachdem sich Schlusslicht Ebernburg vor dem Spiel gegen den Tabellenzweiten VfL Simmertal von ihrem Trainerteam getrennt hatte, blieb die Überraschung gegen die Elf von Enes Sovtic aus (0:6). Tags zuvor revanchierte sich die SG Gräfenbachtal für die 2:7-Niederlage im Hinspiel gegen die SG Hüffelsheim II und bezwang den Kontrahenten diesmal mit 4:0.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Wir haben uns den Sieg verdient. Der Gegner war super effizient, hatte zwei Schüsse und macht daraus zwei Tore“, analysierte Fabian Müller, Trainer der SG Meisenheim II. Bereits früh vergab die Heimelf die große Chance zur Führung: Noel Eckel scheiterte in der 8. Minute per Foulelfmeter am herausragend reagierenden Keeper Marjan Madjaroski.
Kurz nach dem Seitenwechsel klingelte es dann doch: Nach einer Ecke stieg Artur Marger am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (48.). Doch Karadeniz antwortete fast postwendend – nach einem Konter vollendete Mehmet Karaer zum 1:1 (54.). Meisenheim schüttelte sich kurz und schlug zurück: Im Umschaltmoment bediente Nico Prass über außen den perfekt eingelaufenen Hannes König, der in die Hereingabe grätschte und das 2:1 erzielte (60.).
Doch die Gäste blieben brutal effizient: Muhammed Bayir traf von der Strafraumkante sehenswert zum 2:2 in die lange Ecke (73.). In der Schlussphase wurde die Partie hitziger – und Meisenheim belohnte sich spät. Ein 20-Meter-Schuss von Filip Höft wurde vom Torwart Madjaroski abgewehrt und Marek Peters staubte in der 90. Minute zum 3:2 ab.
Karadeniz verlor danach die Nerven: Bayir sah wegen Nachtretens bereits in der 86. Minute Rot, Mitko Mihaylov folgte in der Nachspielzeit nach Nachhaken und Schubsen (90.+3). Zusätzlich erhielten Abdul Bayir und Mehmet Senel nach dem Siegtreffer eine gelbe Karte plus Zeitstrafe wegen Meckerns; einer der beiden handelte sich noch in derselben Situation die Ampelkarte ein.
Der Spielfilm: 1:0 Marger (48.), 1:1 Karaer (54.), 2:1 König (60.), 2:2 Bayir (73.), 3:2 Peters (90.)
Besondere Vorkommnisse: Eckel (SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Madjaroski (8.), Rot für Muhammed Bayir (86./Karadeniz Bad Kreuznach), Rot für Mihaylov (90./Karadeniz Bad Kreuznach).
Das Spiel fand auf dem Kunstrasen statt – sehr zum Missfallen der Gastgeber. „Der Platz war absolut bespielbar. Hüffelsheim wollte trotzdem auch noch nach dem Aufwärmen lieber, dass wir die Partie verlegen“, schilderte Heiko Meisenheimer, Trainer der SG Gräfenbachtal. Die Partie wurde jedoch regulär angepfiffen – und die Gäste legten los wie die Feuerwehr. „Ich habe meinen Jungs sofort angemerkt, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Wir waren direkt präsent, griffig und zweikampfstark“, sagte Meisenheimer.
Die frühe Dominanz führte in der 19. Minute zur verdienten Führung: Jean Marie Lantau hob den Ball aus etwa 20 Metern gefühlvoll über den Torwart. In der 32. Minute schwächte sich die Heimelf: Alexander Röth sah wegen Ballwegschlagens die gelbe Karte plus Zeitstrafe. Kurz später hatte Falko Führer die XXL-Chance zum Ausgleich, zielte jedoch am bereits geschlagenen Torwart sowie dem letzten Feldspieler auf der Linie minimal am Tor vorbei.
Nach der Pause stellte die SG Hüffelsheim II um und kam besser ins Spiel, doch gerade in dieser Phase schlug Gräfenbachtal erneut zu: Eine Ecke köpfte Timo Jäckel zum 0:2 ein (58.). Ein „goldenes Näschen“ des Coaches, wie Meisenheimer lachend anmerkte, der seinen Schützling kurz vor der Ausführung von der Mittellinie in den Sechzehner beorderte. Wenig später erhöhte Philipp Zimmermann auf 0:3 (64.), nachdem er einen Abstimmungsfehler der Hintermannschaft eiskalt bestrafte.
In der 72. Minute sah Röth nach erneutem Vergehen die Ampelkarte, sodass die Hausherren in der Schlussphase in Unterzahl waren. Den Schlusspunkt setzte Gräfenbachtal in Minute 90: Ein Konter, ein Solo, ein gefühlvoller Lupfer von Luca Ender – 0:4 .„Ich bin mega stolz auf die Mannschaft. Wir haben mit ein paar Kästen Bier in der Kabine ordentlich gefeiert“, fasste der vollauf zufriedene Gästetrainer zusammen.
Der Spielfilm: 0:1 Lantau (19.), 0:2 Jäckel (58.), 0:3 Zimmermann (64.), 0:4 Ender (90.)
Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Röth (72./SG 1946 Hüffelsheim II/Foulspiel)
Simmertals Spielertrainer Enes Sovtic zeigte sich zufrieden und erleichtert: „Wir sind froh, dass das Spiel wie geplant stattgefunden hat und nicht verlegt werden musste.“ Von Beginn an kontrollierten die Gäste Ball und Gegner. Zwar schlichen sich in Halbzeit eins noch einige Abspielfehler ein, doch Simmertal blieb klar überlegen und ging folgerichtig mit 2:0 in die Pause. Die Treffer erzielten Faris Dag (6.) sowie Marcel Müller (40.).
In der Pause stellten die Gäste ihr System um – und der Effekt war sofort sichtbar. „Der Ball lief deutlich flüssiger, wir hatten viele klare Chancen und haben vier weitere Treffer erzielt“, freute sich Sovtic. Im Mittelpunkt stand Dag, der mit zwei weiteren Treffern (68., 77./Foulelfmeter) seinen Dreierpack vollendete und zum Matchwinner avancierte.
Sovtic selbst schraubte das Ergebnis in der Schlussphase mit zwei Toren weiter in die Höhe (82., 89.). Der Spielertrainer lobte besonders seinen dreifachen Torschützen: „Faris wird immer besser und wächst zu einem wichtigen Teil unserer Mannschaft heran.“
Gleichzeitig gab es faire Worte in Richtung Gastgeber und Schiedsrichter: „Großes Lob an Ralf Lind, der souverän gepfiffen hat, und an Ebernburg – sehr fair und mutig haben sie gespielt." Es war zugleich das erste Spiel der Hausherren nach der Entlassung ihres Trainerduos.
Der Spielfilm: 0:1 Dag (6.), 0:2 Müller (40.), 0:3 Dag (68.), 0:4 Dag (77. Foulelfmeter), 0:5 Sovtic (82.), 0:6 Sovtic (89.)
Nur wenige Tage nach dem Kraftakt gegen Karadeniz legte die SG Meisenheim II eindrucksvoll nach und bezwang den SV Medard klar mit 5:1. Trainer Fabian Müller sah „einen verdienten Sieg, vielleicht um ein Tor zu hoch“, lobte aber vor allem die Reaktion seiner Mannschaft auf den zwischenzeitlichen Dämpfer.
Meisenheim erwischte einen Traumstart: Nach einer Ecke traf Noel Bindig bereits in der 5. Minute zur Führung. In der Folge hatte die Heimelf mehrfach die Chance nachzulegen, doch die Effizienz fehlte. Das rächte sich unmittelbar nach Wiederanpfiff, als Medard zum 1:1 traf (48.) – ein „heftiger Nackenschlag“, wie Müller zugab.
Doch die SG fand eine schnelle Antwort, ging kurz darauf erneut in Führung und kam immer mehr ins Rollen. Matchwinner war Marcel Lörsch, der drei nahezu identische Treffer erzielte: jeweils fein herausgespielt und eiskalt eingeschoben (55., 68., 83.). Kurz vor Schluss setzte Artur Marger nach einer weiteren Standardsituation per Kopfballtor (89.) den 5:1-Schlusspunkt – erneut nach einer Ecke, wie schon beim frühen 1:0.
Großen Anteil an der guten Stimmung hatte auch die Kulisse: Trotz frostiger Temperaturen kamen viele Zuschauer (130) zum Derby. „Jetzt wollen wir im letzten Spiel gegen Bad Sobernheim an den vier Siegen in Folge anknüpfen. Es geht darum, im schlechtesten Fall mit einem Punkt Rückstand auf Simmertal in die Winterpause zu gehen und im dann alle Kräfte für den Kampf um Platz zwei zu bündeln“, erklärte Müller.
Der Spielfilm:
1:0 Bindig (5.), 1:1 Hiebel (48.), 2:1 Lörsch (55.), 3:1 Lörsch (68.), 4:1 Lörsch (83.), 5:1 Marger (89.)
Verlegte Partien: