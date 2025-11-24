Meisenheims perfekte Woche, Gräfenbachtal gelingt Revanche

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Wir haben uns den Sieg verdient. Der Gegner war super effizient, hatte zwei Schüsse und macht daraus zwei Tore“, analysierte Fabian Müller, Trainer der SG Meisenheim II. Bereits früh vergab die Heimelf die große Chance zur Führung: Noel Eckel scheiterte in der 8. Minute per Foulelfmeter am herausragend reagierenden Keeper Marjan Madjaroski.

Kurz nach dem Seitenwechsel klingelte es dann doch: Nach einer Ecke stieg Artur Marger am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (48.). Doch Karadeniz antwortete fast postwendend – nach einem Konter vollendete Mehmet Karaer zum 1:1 (54.). Meisenheim schüttelte sich kurz und schlug zurück: Im Umschaltmoment bediente Nico Prass über außen den perfekt eingelaufenen Hannes König, der in die Hereingabe grätschte und das 2:1 erzielte (60.).

Doch die Gäste blieben brutal effizient: Muhammed Bayir traf von der Strafraumkante sehenswert zum 2:2 in die lange Ecke (73.). In der Schlussphase wurde die Partie hitziger – und Meisenheim belohnte sich spät. Ein 20-Meter-Schuss von Filip Höft wurde vom Torwart Madjaroski abgewehrt und Marek Peters staubte in der 90. Minute zum 3:2 ab.

Karadeniz verlor danach die Nerven: Bayir sah wegen Nachtretens bereits in der 86. Minute Rot, Mitko Mihaylov folgte in der Nachspielzeit nach Nachhaken und Schubsen (90.+3). Zusätzlich erhielten Abdul Bayir und Mehmet Senel nach dem Siegtreffer eine gelbe Karte plus Zeitstrafe wegen Meckerns; einer der beiden handelte sich noch in derselben Situation die Ampelkarte ein.

Der Spielfilm: 1:0 Marger (48.), 1:1 Karaer (54.), 2:1 König (60.), 2:2 Bayir (73.), 3:2 Peters (90.)

Besondere Vorkommnisse: Eckel (SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Madjaroski (8.), Rot für Muhammed Bayir (86./Karadeniz Bad Kreuznach), Rot für Mihaylov (90./Karadeniz Bad Kreuznach).