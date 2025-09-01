Meisenheim III mit dem ersten Dreier der Saison, Top-Duo souverän

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach II trennten sich am Sonntag der FC Bad Sobernheim II und der TSV Hargesheim II 1:1. Einen deutlichen Sieg feierte die dritte Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, die bei der SG Nordpfalz II mit 6:0 triumphierte.
Die Kreuznacher Kickers setzten sich mit 4:2 gegen den TuS Gangloff durch, während der FSV Bretzenheim mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen den TSV Langenlonsheim aufhorchen ließ. Ebenfalls drei Punkte sicherte sich Topteam VfL Sponheim, das sich mit 3:1 bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg durchsetzte.
Einen starken Auftritt legte auch der FC Schmittweiler/Callbach II hin, der nach 0:2-Rückstand bei der SG Rheinhessen mit 5:2 gewann. Torhungrig zeigte sich zudem die SG Disibodenberg, die den FSV Reiffelbach mit einem deutlichen 7:1-Erfolg nach Hause schickte.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach III feierte am Wochenende einen klaren 6:0-Auswärtssieg bei der SG Nordpfalz und damit die ersten drei Punkte der Saison. SG-Spielertrainer Leon Skär sprach anschließend von einem „leistungsgerechten Ergebnis, auch in der Höhe“, denn seine Mannschaft war über 90 Minuten das klar bessere Team. Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Nach einem feinen Spielzug ließ Dominik Kercher seinen Gegenspieler stehen und schob überlegt ins Eck zum 1:0 ein (9.). Kurz vor der Pause legte Marek Peters mit einer starken Einzelaktion nach, als er mehrere Abwehrspieler ausspielte und platziert abschloss (35.). Trotz klarer Überlegenheit blieb es bis zum Seitenwechsel beim 2:0, auch weil die SG Meisenheim III einige Möglichkeiten nicht konsequent zu Ende spielte.
Im zweiten Durchgang lief es dann deutlich flüssiger. Simon Bernd nutzte einen langen Ball aus der Abwehr zum 3:0 (58.), ehe Marc-Kevin Gassdorf nach einem Angriff über außen und einem Rückpass von der Grundlinie auf 4:0 erhöhte (70.). Nach demselben Muster erzielte Sven Sutor das 5:0 (80.), ehe Silas Barth nach einem Konter in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte.
„Wir waren fußballerisch und kämpferisch klar überlegen, immer einen Tick schneller als der Gegner am Ball und hatten viel Ballbesitz“, analysierte Skär. Nordpfalz II fand kaum Mittel gegen das hohe Pressing der Gäste und leistete sich im Spielaufbau zahlreiche Fehler. Und wenn die Hausherren doch einmal durchkamen, war auf Meisenheims Schlussmann Corin Gätcke Verlass, der mit starker Torwartarbeit die Null festhielt.
Der Spielfilm: 0:1 Kercher (9.), 0:2 Peters (35.), 0:3 Bernd (58.), 0:4 Gassdorf (70.), 0:5 Sutor (80.), 0:6 Barth (88.)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 1:0 Baus (5.), 1:1 Kihm (14.)
Tore: 1:0 Büttenbender (15.), 1:1 Rahn (30.), 2:1 Armbrüster (32.), 3:1 Armbrüster (53.), 3:2 Rahn (62.), 4:2 Gashi (85.)
Tore: 1:0 von der Weiden (39.), 2:0 Wolf (51.), 3:0 Nowicki (53.)
Tore: 1:0 Mohammadi (29.), 1:1 Ok (31.), 1:2 Ueyduel (54. Foulelfmeter), 1:3 Ok (75.)
Tore: 1:0 Cicu (4.), 2:0 Kaffenberger (8.), 2:1 Maurer (15.), 2:2 Lutete (40.), 2:3 Bachmann (58.), 2:4 Specht (61.), 2:5 Specht (89.)
Tore: 1:0 Höhn (4.), 1:1 Paulus (23.), 2:1 Simon (26.), 3:1 Simon (49.), 4:1 Schumacher (75.), 5:1 Schäfer (80.), 6:1 Schumacher (81.), 7:1 Kerch (86.)