Julian Piroth (in rot, am Ball) und der TSV Langenlonsheim hatten erstmals in dieser Saison das Nachsehen. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Meisenheim III mit dem ersten Dreier der Saison, Top-Duo souverän Rückblick auf den 5. Spieltag in der B-Klasse KH II: Lalo-Laubenheim mit erster Saisonniederlage +++ Schmittweiler-Callbach II gelingt Comeback +++ Disibodenberg schenkt Reiffelbach ordentlich ein +++ SG Meisenheim III klarer Gewinner im Duell der Sieglosen

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach II trennten sich am Sonntag der FC Bad Sobernheim II und der TSV Hargesheim II 1:1. Einen deutlichen Sieg feierte die dritte Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, die bei der SG Nordpfalz II mit 6:0 triumphierte. Die Kreuznacher Kickers setzten sich mit 4:2 gegen den TuS Gangloff durch, während der FSV Bretzenheim mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen den TSV Langenlonsheim aufhorchen ließ. Ebenfalls drei Punkte sicherte sich Topteam VfL Sponheim, das sich mit 3:1 bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg durchsetzte. Einen starken Auftritt legte auch der FC Schmittweiler/Callbach II hin, der nach 0:2-Rückstand bei der SG Rheinhessen mit 5:2 gewann. Torhungrig zeigte sich zudem die SG Disibodenberg, die den FSV Reiffelbach mit einem deutlichen 7:1-Erfolg nach Hause schickte.

