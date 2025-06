Meirambekov schließt sich SC Brühl an

Der 21-jährige Stürmer kommt von TuS BW Königsdorf, wo er in der vergangenen Saison mit einer beeindruckenden Torausbeute auf sich aufmerksam machte. In nur 13 Spielen erzielte er herausragende 22 Tore und bewies damit seine Qualitäten als treffsicherer Angreifer.

Meirambekov ist ein schneller Angreifer, dessen starker Fuß der linke ist. Seine Spielweise passt hervorragend in das offensive Spielsystem des SC Brühl. Seine Dynamik und seine Abschlussstärke machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung unseres Angriffs.

Die sportliche Leitung unseres Vereins hat den Spieler über einen längeren Zeitraum beobachtet. Nach mehreren positiven Eindrücken war schnell klar, dass er eine absolute Verstärkung für unser Bezirksligateam ist.

Wir heißen Temirlan herzlich willkommen beim SC Brühl und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft!