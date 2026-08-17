Meiningen zerlegt Lauscha/Neuhaus vor der Pause

Meiningen schaltet nach der Pause zurück

Meiningen übernahm von Beginn an das Kommando und setzte den Aufsteiger früh unter Druck. Nach einer kurzen Abtastphase eröffnete Gromm den Torreigen: Auf der rechten Seite wurde er mustergültig freigespielt, ließ einen Gegenspieler aussteigen und schob mit der Innenseite seines linken Fußes überlegt ins lange Eck ein. Nur zwei Minuten später legte Lennox Döll aus nahezu gleicher Abschlussposition das 2:0 nach. Die Gastgeber spielten sich nun regelrecht in einen Rausch. Ein Freistoß von Franke landete zunächst am Innenpfosten, ehe Franke wenige Minuten später selbst auf 3:0 erhöhte. Danach rückte Lorenz Daneyko in den Mittelpunkt und schnürte innerhalb kurzer Zeit einen Doppelpack. Noch vor dem Halbzeitpfiff traf zudem Lennard Grahmann zum 6:0. „Es war ein gebrauchter Tag für uns. Das Spiel war nach 25 Minuten gegessen. Wir haben es schlecht gemacht, waren defensiv zu weit weg, und Meiningen hat das eiskalt ausgenutzt“, musste Lauschas Trainer Daniel Meyer die klare Überlegenheit der Gastgeber anerkennen.

Nach dem Seitenwechsel nahm der VfL angesichts der deutlichen Führung etwas Tempo heraus, blieb aber jederzeit Herr der Lage. Lauscha/Neuhaus kam nun etwas besser ins Spiel und profitierte von kleineren Unsauberkeiten im Meininger Aufbau, ohne Torhüter Schöbel ernsthaft in Gefahr zu bringen. VfL-Trainer Kißling nutzte derweil das Wechselkontingent und gab weiteren Spielern Einsatzzeit. Für den Schlusspunkt sorgte erneut Döll. Über Huber und Franke überbrückte Meiningen das gesamte Spielfeld mit nur wenigen Stationen, ehe Döll den Angriff mit einem sehenswerten Fernschuss zum 7:0 abschloss. Weitere Chancen blieben ungenutzt.