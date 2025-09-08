Meiningen siegt im Stadtderby

Pyterke hatte freie Bahn, doch Möhring rettete in höchster Not. Gefährlich auch Alijias Versuche aus der zweiten Reihe. So zog er nach etwa 20 Minuten aus gut 20 Metern ab und Möhring war irgendwie noch dran, um den Ball an die Querlatte zu lenken. Kurz darauf verpasste Landgraf eine scharfe Eingabe von Dietsch und Richter blockte im letzten Moment einen Schuss von Landgraf. Meininger Chancen fast im Minutentakt und es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der VfL endlich in Führung gehen sollte. Doch es kam anders. Nach einem abgewehrten Ball der Meininger Abwehr landete der Ball bei N. Schmidt und der fackelte nicht lange und spitzelte die Kugel um Henning herum ins Tor. Der bisherige Spielverlauf damit vollends auf den Kopf gestellt. Der Vorwärtsdrang des VfL nun erst mal gebremst, aber nicht ganz unterbunden. Doch man ging weiter zu fahrlässig mit den Möglichkeiten um. Aber auch der SV kam nun zu Chancen. Einen Freistoß von Wozniza etwa, den Henning großartig parierte und ein Kopfball von L. Schmidt, der knapp über die Latte strich. Alles in allem, bei einem Ballbesitz von 80:20 Prozent des VfL die Walldorfer Pausenführung mehr als glücklich.

Man durfte gespannt sein, was der zweite Durchgang bringen sollte. Erst mal das gleiche Szenario, Meiningen rannte ein ums andere Mal das Walldorfer Tor an und sollte belohnt werden. Doch ein SV- Abwehrbein half dabei mit, denn Fichtmüllers Distanzschuss wurde für Möhring so abgefälscht, dass der Keeper nicht mehr eingreifen konnte. Zu gehen noch mehr als eine halbe Stunde. Eine Notbremse an Kost ergab dann für Dietsch den Roten Karton, eigentlich hätte es Strafstoß und Gelb für den Sünder geben müssen, aber Schiri Falk verlegte den Tatort außerhalb des Strafraums. Friedels Freistoß ging dann aber vorbei. Das nächste Geschenk des Schiris dann ein Freistoß für ein Allerweltsvergehen eines Walldorfer Spielers an der Mittellinie für den Vfl. Der Ball kam hoch auf Alijia, der per Kopf das 2:1 markieren konnte. Nun schien es für den Gastgeber zu laufen, denn auch der SV dezimierte sich. Richter sah nach wdh. Foulspiel die Ampelkarte. Doch Walldorf hatte noch lange nicht aufgegeben. Man spielte mit und es ergaben sich durchaus noch Möglichkeiten. Friedel zog aus vollem Lauf von der rechten Seite ab und verfehlte das Tor nur knapp. Cleverer hingegen Meiningen: Ein langer Ball von Frankeauf die rechte Seite, eine kluge Hereingabe und ein unwiderstehlicher Daneyko, der eiskalt zuschlug und mit dem 3:1 die Entscheidung besorgte. Weitere Chancen, das Resultat weiter in die Höhe zu schrauben gab es für etwa für Samimi, der aber frei vor Möhring am Tor vorbeischoss. So wurde es nichts mit dem erhofften Punktgewinn für die Gäste aus Walldorf , aber der VfL kommt ja auch noch nach Werraabwärts…