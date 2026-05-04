Meinerzhagen, Obercastrop und Buer landen Big Points im Abstiegskampf

Während an der Spitze die DJK TuS Hordel scheinbar unaufhaltbar Richtung Oberliga durchmarschiert (1:0-Sieg beim Holzwickeder SC), bleibt der Tabellenkeller hochspannend.
Die SSV Buer (2:1 bei Schlusslicht FC Brünninghausen), der SV Wacker Obercastrop (2:1-Last-Minute-Sieg gegen Vestia Disteln) und der RSV Meinerzhagen (2:1 im Südwestfalen-Derby beim TuS Erndtebrück) landeten in engen Partien immens wichtige Dreier. In Brünninghausen gehen bei sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer langsam die Lichter aus. Die SpVg Hagen 11 punktete bei Concordia Wiemelhausen (1:1) und hielt sich damit "über dem Strich".
Der BSV Schüren betrieb nach der peinlichen 0:8-Klatsche in der Vorwoche in Buer Wiedergutmachung und schlug zuhause den SC Obersprockhövel mit 3:1. Die Gäste, die sich zuvor mit vier Siegen in fünf Partien aus dem Keller herausgearbeitet hatten, müssen punktgleich mit Wiemelhausen bei "nur" fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz weiter nach unten blicken.
Der SC Westfalia Herne rutschte auf den vorletzten Platz ab, da es bereits am Mittwoch eine ganz bittere Derby-Pleite beim DSC Wanne-Eickel gegeben hatte. Die Gastgeber drehten in der Schlussphase einen Rückstand. Top-Torjäger Xhino Kadiu blieb in der Nachspielzeit cool und verwandelte einen Handelfmeter zum 2:1-Heimsieg, der die Hoffnung auf die Vizemeisterschaft aufrechthält.
Auf Platz 2 bleibt die SpVgg Horsthausen (3:1 gegen den FC Iserlohn) sechs Punkte hinter Hordel und drei Punkte vor Wanne-Eickel. Spannend bleibt die Frage, was am Ende die Vizemeisterschaft bedeutet. Noch ist kurioserweise jedes Szenario vom Klassenverbleib über Aufstiegsspiel bis hin zum Direktaufstieg möglich.
Die Partien des 26. Spieltags im Überblick:
DSC Wanne-Eickel – Westfalia Herne 2:1
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert, Florian Trachternach (60. Lucas Kretschmer), Luca Heiner Pasche, Justin Lubkoll (90. Philipp Dragicevic), Leonardo Jurisic (81. Marius Speker), Fatih Gönül, Ozan Simsek, Xhino Kadiu (95. Marcel Klakus), Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh (78. Christo Galagoussis), Moritz Brüggemann, Matej Rajic, Stefan Andric (85. Salimou Soumah), Christian Silaj, Dogus Demircan (90. Felix Gunnar Sauer), Salih Olgunsoy, Florian Tonye (85. Damasy Daniel), Sahan Elyesa Biyik, Simeon Aleksandrov (75. Andre Taiki Kinjo) - Trainer: Kamil Bednarski
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Florian Tonye (5.), 1:1 Luca Robert (80.), 2:1 Xhino Kadiu (90.+2 Handelfmeter)
Holzwickeder SC – DJK TuS Hordel 0:1
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Jan Nielinger, Michael Vrljic (46. Kerem Keskin), Maurice Majewski, Efe Bozaci (61. Til Cedric Busemann), Nils Bartke, Seydi Keskin (79. Samy Smajlovic), Nick Adamski (68. Michael Kuhfeld), Luis Weiß, Nazarii Kovalenko (84. Philipp Gödde), Lokman Erdogan - Trainer: Kurtulus Öztürk
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (64. Oguzhan Can), Robin Schultze (88. Ledion Shefketi), Fynn Albers, Jonas Kordt (94. David Christian Gatawis), Justin Sarpong, Philip Agbado (79. Hayate Nishimura), Fynn Broos (71. Jarno Aboko Bültmann) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Nick Schitzik - Zuschauer: 297
Tore: 0:1 Justin Sarpong (12.)
SpVgg Horsthausen – FC Iserlohn 3:1
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Noah Jalowiecki, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Niklas Schröder, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee (89. Stefan Oerterer), Mahmud Siala (84. Halil Celik), Ali Al Hussein (80. Güngör Kaya), Abid Yanik (28. Diyar Dilek) - Trainer: Marc Gerresheim
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye, Abdelaziz Slimi, Maurice Castel Branco (78. Mamadou Barry), Pablo Perez Carriazo, Robin Korpp (65. Eldin Ljesnjanin), Can Bayer (65. Volkan Okumak), Edin Grosonja (71. Leon Tenkhoff) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Ali Al Hussein (9.), 2:0 Ali Al Hussein (42.), 2:1 Abdelaziz Slimi (45. Foulelfmeter), 3:1 Toni Anto Petrovic (61.)
TuS Erndtebrück – RSV Meinerzhagen 1:2
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira, Shion Ueno, Maurice Dobbener (87. Are Wolzenburg), Levin Leandro D'Aloia, William Wolzenburg (71. Moritz Klein), Simon Mack (71. Marius Burkert), Elmin Heric, Clemens Tartan, Justin Huber (66. Julian Wienold), Kaito Nakamura - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski (57. Arda Polat), Simon Weber, Umut Özogul, Jonah Sasse, Max Kolberg, Jan Germann, Ismail Alushi (75. Adrian Islami), Niklas Eckstädt (98. Jason Klundt), Richard Dissing, Muhammed Akar (82. Steven Sordi), Nikolaos Mavroudakis (72. Kevin Oleschuk) - Trainer: Erkan Cihangir
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Ismail Alushi (30.), 0:2 Niklas Eckstädt (56.), 1:2 Kaito Nakamura (69.)
Concordia Wiemelhausen – SpVg Hagen 11 1:1
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt (80. Yannick Severloh), Burak Yerli, Yannik Kellner, Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam, Dennis Gumpert, Felix Eickholt (58. Eduardo Hiller), Collin Weihmann (58. Caleb Godswill Danso), Alessandro Marino, Ibrahim Lahchaychi (85. Sebastian Schmerbeck) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (70. Kacper Pawel Aniolowski), Fabio Hengesbach, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Tim Bodenröder, Jan Niklas Jacoby (85. Danyal Dogan), Mert Muzak, Daris Smajic (81. Ermin Jukic), Lucas Schneider, Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 158
Tore: 0:1 Ramin Roodbareki Shabani (47.), 1:1 Burak Yerli (71.)
BSV Schüren – SC Obersprockhövel 3:1
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning, Dino Dzaferoski, Jannik Marth (91. Maximilian Martin Heinrich Burbaum), Ensar Selmanaj, Florian Marth, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Tim Kallenbach, Philippos Selkos (76. Max Maßmann), Cem-Ali Dogan (88. Eyüp Cosgun) - Trainer: Philipp Rosenkranz
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse (82. Jonas Filep), Jan-Niklas Budde, Jonas Seitz (67. Tim Wasserloos), Lennart Seitz, Moritz Schrepping, Pascal Fabritz, Patrick Adam Dytko (89. Mateo Ivancic), Mick Steffens (46. Tim Dudda), Pascal Zippel, Sidney Rast (46. Nico Jahnke) - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 62
Tore: 1:0 Philippos Selkos (2.), 1:1 Jan-Niklas Budde (11.), 2:1 Marcel Münzel (23. Foulelfmeter), 3:1 Max Maßmann (89.)
Wacker Obercastrop – SV Vestia Disteln 2:1
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Niklas Malchrowitz, Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann (24. Maxim Wentland), Efecan Akin (56. Jeremi Hagenau), Kamil Nugajev (85. Florian Gerding), Serhat Can, Kevin Meckel, Luca Erdelkamp, Lance Karl Demski (78. Bekem Saglam), Elvis Shala (69. Emirhan Akinci) - Trainer: Björn-Hendrik Brinkmann
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti (76. Daniel Koseler), Sven Hahnenkamp (90. Kevin Marc Kenzlers), Justin Gruber, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba (76. Alexander Zuk), Niels Veverka - Spielertrainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Adrian Schmitz (Münster) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Elvis Shala (65.), 1:1 Daniel Koseler (87.), 2:1 Florian Gerding (90.+6)
FC Brünninghausen – SSV Buer 07/28 1:2
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Branko Vasic (67. Amin Azzofri), Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz (37. Marc Radusch), Ole Danszczyk, Tomislav Ivancic, Yasin Akman (61. Benedict Mbuku), Jongmin Park, Mounir Azzam, Halil Tok (61. Karim Belhilali), Ousman Diallo - Trainer: Carsten Droll - Co-Trainer: Christoph Litwa
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen (45. Muhammed-Ali Karkar), Toygar Mutluer, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Maurice-Joel Weißbohn (67. Bartosz Piotr Odolinski), Cenk Mustafa Güney (87. Mattis Gerhard Urbanke), Marius Heck (67. Ali Seklawi), Hakan Gökdemir (91. Emre Gökkaya), Timur Karagülmez - Spielertrainer: Timur Karagülmez
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Cenk Mustafa Güney (7.), 1:1 Tomislav Ivancic (24. Foulelfmeter), 1:2 Florian Weber (64.)
Rot: Ousman Diallo (59./FC Brünninghausen/)