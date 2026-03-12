"Meine Spieler haben definitiv verstanden, worum es jetzt geht"

Die Ausgangslage vor diesem 23. Spieltag ist prekär. Beide Kontrahenten sind mit erheblichen Problemen in das Fußballjahr 2026 gestartet. „Ich denke, es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die fast schon dazu verdammt sind, am Wochenende zu punkten. Beide Mannschaften, sowohl wir als auch Bissingen, sind sicher nicht gut ins Jahr 2026 gestartet in den ersten Pflichtspielen“, analysiert Hollenbachs Trainer Reinhard Schenker die Lage.

Noch immer hallt das furiose, aber letztlich bittere 3:5 beim FC Nöttingen aus der Vorwoche nach. In einer Partie, in der die Hollenbacher Moral bewiesen und sich nach einem 0:3-Rückstand durch Tore von Inas Music (67.), Hannes Scherer (75.) und Rico Hofmann (86.) zurückgekämpft hatten, stand man am Ende doch mit leeren Händen da. „Genauso wie wir auch gerade in der letzten Woche mit 5:3 gegen Nöttingen eine schmerzhafte Niederlage haben einstecken müssen. Nachdem wir zweimal nach Rückstand zurückgekommen sind, wieder nah dran waren. Ja, Abstiegskampf pur, denke ich“, blickt der Coach auf das emotionale Wechselbad zurück.

Defensive Stabilität als oberstes Gebot

Trotz der sieben erzielten Treffer in den ersten drei Pflichtspielen des Jahres ist die Bilanz der Gegentore alarmierend. 10 Mal musste Torhüter Nico Purtscher bereits hinter sich greifen. Für das kommende Heimspiel hat die Defensive daher oberste Priorität. „Wir haben natürlich in den ersten drei Spielen, auch wenn wir sieben Tore erzielt haben, viel zu viel bekommen, um dann eben punkten zu können. Dementsprechend wird unser Fokus auch darauf liegen, einfach hinten wieder stabiler zu stehen“, so die klare Marschroute des Trainers.

Dabei betont er jedoch, dass das Team nicht zwangsläufig defensiv anfällig sei: „Wobei man sagen muss, dass wir insgesamt gar nicht so viele Torchancen des Gegners zugelassen haben, aber die Gegner auch gegen uns sehr effizient waren in den Spielen. Trotzdem dürfen wir nicht mehr so viele Tore kassieren, denn sonst wird es schwer, Punkte zu holen.“

Die Suche nach der perfekten Balance

„Nach vorne haben wir immer die Qualität, dann das eine oder andere Tor zu schießen, wie wir ja die letzten Wochen auch gezeigt haben“, ist sich Reinhard Schenker sicher. Dennoch mahnt er zur Wachsamkeit: „Wir müssen total fokussiert und konzentriert sein, dürfen keine einfachen Fehler machen, dürfen den Gegner nicht einladen, um dann im Rückstand hinterherrennen zu müssen.“

Ein echtes 50:50-Spiel vor heimischer Kulisse

Die Tabellensituation – Hollenbach auf Platz 16 mit 20 Punkten, Bissingen auf Platz 17 mit 18 Punkten – lässt keinen klaren Favoriten erkennen. Das Hinspiel endete nach Toren von Inas Music und Emre Yalcin mit einem 1:1-Unentschieden. Auch diesmal erwartet der Trainer ein enges Rennen: „Es ist ein 50:50-Spiel, bei dem die Tagesform entscheidend wird. Beide Mannschaften werden voller Motivation und voller Power versuchen, das Spiel für sich zu entscheiden. Von dem her wird es ein Spiel, wo die Kleinigkeiten vielleicht ausschlaggebend sind, ob das Spiel auf die eine oder andere Seite kippt.“

Akribische Aufarbeitung und unbändiger Wille

In der Vorbereitung auf dieses „Endspiel“ wurde nichts dem Zufall überlassen. Jede Szene aus der Niederlage in Nöttingen wurde im Detail seziert. „Wir haben uns diese Woche sehr fokussiert darauf vorbereitet, haben den Gegner seriös analysiert, haben unser Spiel letzte Woche seriös analysiert. Haben die Gegentreffer im Detail aufgearbeitet und hoffen, dass wir das am Wochenende gegen Bissingen besser machen“, erklärt der Coach. Der psychologische Druck ist immens, doch die Mannschaft scheint bereit: „Ich denke, meine Spieler haben definitiv verstanden, worum es jetzt geht. Dass wir wirklich verpflichtet sind, jetzt Punkte zu Hause zu holen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.“