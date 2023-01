"Meine Mannschaft lebt den Verein, das Team steht füreinander ein" Landesklasse 3 +++ Aufsteiger Eilslebener SV überwintert an der Tabellenspitze

Nach einem halben Jahr im Amt steht Fabian Lenkeit als Trainer mit dem Eilslebener SV an der Tabellenspitze der Landesklasse, Staffel 3. Im Kurzinterview der Volksstimme zog er ein Fazit und blickt bereits auf die zweite Saisonhälfte.

Volksstimme: Fabian Lenkeit, als Aufsteiger überwintern sie als Tabellenführer. Welches Fazit ziehen Sie unter die Hinrunde?

Fabian Lenkeit: Wir sind ja mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Serie gestartet, wussten um unsere eigenen Stärken und wollten für eine kleine Überraschung sorgen. Gerade nach den zwei Auftaktsiegen gegen Wulferstedt und Oschersleben hatten wir das Gefühl, bestehen zu können. Die Niederlage gegen Seehausen ist ein kleiner Schönheitsfehler einer ansonsten starken Hinserie. Dementsprechend bin ich ergebnistechnisch zufrieden. Wir wollten ins obere Drittel der Tabelle und da stehen wir nun.

Sie betonen, mit den Ergebnissen zufrieden zu sein. Mit dem Spielerischen nicht?

Ich sage mal so, wir entwickeln uns hier immer noch weiter. Das ist ein Prozess, der länger andauert und nicht abgeschlossen ist, genau wie das Kennenlernen zwischen Mannschaft und Trainer. In der Chancenverwertung haben wir noch Nachholbedarf. Darüber hinaus wollen wir unsere Effektivität in allen Spielsituationen verbessern.

Was nehmen Sie Positives mit ins neue Jahr?

Meine Mannschaft lebt den Verein, das Team steht füreinander ein. Auch mit Rückschlägen sind wir – ich zähle das Trainer-Gespann dazu – gut umgegangen. Wir finden gemeinsam Lösungen und das lässt mich zuversichtlich sein, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen.

Werden Sie denn Ihr Saisonziel nach der guten Hinrunde korrigieren?