„Meine Mannschaft hat überragend gespielt“: ATSV Kirchseeon unterliegt trotzdem

Mit gehöriger Verspätung (verletzungsbedingte Unterbrechungen im Vorspiel der Reserve) hatte Schiri Niklas Teschauer das Spiel auf Kunstrasen freigegeben. Kirchseeon lief den Gegner hoch an, wollte den FC mit langen Bällen in die Defensive drücken. Doch ein Konter stellte das Geschehen auf den Kopf. Andreas Hetzel traf zum 0:1 (18.). Die Freude bei FC-Trainer Peter Beierkuhnlein hielt nicht lange an. Nach einem Zweikampf sprang Andreas Schmid etwas zu elanvoll auf, rammte seinen Kopf in die Brust von Simon Ohlberger und sah dafür Rot (23.).

„In der zweiten Halbzeit wollten wir mehr Ruhe ins Spiel bringen“, so Beierkuhnlein, doch der ATSV blieb am Drücker. „Es war doch ein Spiel auf ein Tor“, so Laszlo Ziegler frustriert, als ein weiterer Konter der Gäste das 1:3 durch Andreas Hetzel brachte (55.). Und zum fehlenden Glück kam auch noch Pech dazu. „Ein Anzinger hat den Ball am Boden liegend mit der Hand zu sich gezogen, dachte wohl, dass der Schiri Foul an ihm pfeift.“ Doch statt Elfmeter zu geben, ahndete der Unparteiische ein zuvor erfolgtes Foul, gab Frei- statt Strafstoß.

In den Schlussminuten wurde es nochmal hitzig, nachdem Kirchseeon durch Thomas Gütermann auf 2:3 verkürzt hatte (90.+2). „Wir haben dann komplett aufgemacht“, erklärte der ATSV-Trainer und musste mit ansehen, wie Peter Rauch den freien Raum zu einem weiteren Gegenstoß und dem 2:4 verwertete (90.+6). Frust bei den Gastgebern, Jubel beim FC: „Ergebnis einer absoluten Willensleistung“, freute sich Bierkuhnlein.