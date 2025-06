Meine erste Pressekonferenz: Best of Grafschaft gegen Schalke 04

Man sagt ja, dass im Fußball alles möglich ist. Und heute, bei meiner allerersten Pressekonferenz, hatte ich das Gefühl, dass das sogar auf mich zutrifft. Der Raum war überschaubar, die Atmosphäre fast schon familiär. André Dieker (Co-Trainer Best of Grafschaft) eröffnete die Runde, auf dem Podium saßen noch Luca Waldhof vom FC Schüttorf 09, Veranstalter Nico Weusthof und Emiel ten Donkelaar, der Trainer der Auswahlmannschaft Best of Grafschaft. Ein durchaus bunter Mix, der schon beim Hineinkommen klar machte: Hier geht’s nicht nur um Taktik und Kaderplätze, sondern auch um Herzblut und regionale Leidenschaft.

Sky schaltete sich per Audio zu - professionell, aber auch ein bisschen surreal. Die ersten Fragen gingen an Emiel ten Donkelaar, der sie mit der Routine eines Mannes beantwortete, der schon öfter zwischen Mikrofon und Kabinentür balanciert ist. Es ging um den Kader, 25 Mann stark und die schwierige Entscheidung, wer morgen von Anfang an ran darf. "Nur elf können starten", sagte er mit einem Lächeln, das irgendwo zwischen Pragmatismus und Erfahrung lag. So ähnlich kennt er’s ja auch vom FC Schüttorf 09. Nico Weusthof übernahm das Wort und erklärte, wie es überhaupt zu diesem Event kam. Der FC Schalke 04, mitten in der Vorbereitung, nicht als Saison-Ausklang, sondern als bewusster Auftakt, das war seine Vision. Und um das Ganze abzurunden, wurde auch das Rahmenprogramm kräftig aufgebohrt: eine Videoleinwand für das U21-Finale, Hüpfburg für die Kids, Bratwurst für die Seele. Kurzum: Das hier wird ein Fußballfest.