In der Kreisliga A, Staffel Ost, bereitet Giuseppe Pavano seinen Abschied von der SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien vor. Der Trainerfuchs will seinen Nachfolgern Alexander und Simon Ebner – beide als Spieler derzeit Leistungsträger der Mannschaft – einen A-Kreisligisten überlassen. Die personellen Engpässe stellen das größte Hindernis dar. Pavano spricht im fupa-Kreisligatipp über seine Aufgabe und bewertet die Partien des 25. Spieltags.

fupa: Die Personalnot bleibt auch am Wochenende bestehen?

Pavano: Ja, am Sonntag fehlen Florian Maier und Felix Schwarz, Kai Böhler und Alex Baumgartner sind noch verletzt. Lucien Ulce ist noch nicht fit, und ob es bei Tamas (Papp) reicht, weiß ich noch nicht. Die Spieler, die im Training dabei sind, werden aber immer besser, und ich hoffe, das zeigt sich auch bald in den Spielen und Ergebnissen. Wir wissen, dass wir gegen den Abstieg kämpfen, und meine Aufgabe als Trainer ist, positive Energie zu verleihen.

fupa: Seit letzter Woche steht fest, dass es maximal drei Absteiger aus der Staffel geben wird. Die SG hat aktuell sieben Punkte Vorsprung auf den drittletzten Platz – ist das beruhigend oder trügerisch?

Pavano: Zwei, drei Spiele sollten wir noch gewinnen. Wir spielen noch gegen Andelsbach und Albbruck und zweimal noch gegen Erzingen. Das sind wichtige Spiele, aber dennoch lasse ich den einen oder anderen auch pausieren. Vor zwei Wochen habe ich den Fehler begangen, zwei Spieler, die gerade aus Verletzungen zurückkamen, einzusetzen, und die haben sich gerade wieder verletzt. Da gilt es vorsichtig zu sein. Insgesamt bin ich aber zuversichtlich.

fupa: Zum Saisonende werden Sie als Trainer der SG aufhören. Was nehmen Sie aus der Arbeit im Verein mit? Was werden Sie vermissen?

Pavano: Das erste Jahr mit der SG war sehr gut, das zweite gut, das dritte Jahr ist nun etwas schwieriger. Ich habe allerdings in jedem Jahr wieder von Null anfangen müssen. Das ist sehr schwer für einen Trainer, zumal wenn es viele Verletzte gibt. Ich habe bei der SG viele neue Leute kennenlernen dürfen und verstehe mich gut mit Kevin Matt, dem Vorstand von Höchenschwanden, und sieben, acht Spielern, die immer im Training dabei waren. Die liegen mir am Herzen, und für sie gebe ich alles und hoffe, dass wir uns noch retten.

Giuseppe Pavanos Spieltag-Tipps:

FC Erzingen – SpVgg. Andelsbach

Samstag, 15 Uhr

Erzingen war für mich der Kandidat Nummer eins auf die Meisterschaft, nun sind sie immer noch Kandidat zwei. In Nexhdet Gusturanaj haben sie einen Topstürmer, der bereits vierzig Tore erzielt hat. Ich tippe auf ein 3:1.

FC 08 Bad Säckingen – FC Bergalingen

Samstag, 15 Uhr (Hochrhein-Stadion Bad Säckingen)

Ich konnte beide bereits sehen. Bad Säckingen ist erfahrener und abgezockter, Bergalingen hat vier, fünf sehr starke junge Leute. Ich tippe auf ein 2:0.

SV Eggingen – SV 08 Laufenburg II

Samstag, 16 Uhr

Eggingen hat sich anscheinend bereits aufgegeben. Laufenburg wird immer besser, hat schon viele Rückrundenspiele gewonnen und kann auch auf die Unterstützung der ersten Mannschaft bauen. 1:3.

SV Unteralpfen – FC Geißlingen

Samstag, 17 Uhr

Ich tippe auf Unteralpfen – die haben einen guten Lauf in der Rückrunde. Geißlingen hat sich ohnehin gerettet. Ich denke, das Spiel geht 2:1 aus.

SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien – FC Tiengen II

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Höchenschwand)

Wir gehen mit offenem Visier auf den Platz und spielen auf Sieg. Ich hoffe auf ein positives Ergebnis.

VfR Horheim-Schwerzen – SG Weilheim-Gurtweil

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Horheim)

Die Ergebnisse von Horheim-Schwerzen sind etwas komisch. Wir haben selbst schon gegen sie gespielt und dort viele Chancen vergeben – die haben dreimal auf unser Tor geschossen und dabei drei Tore erzielt. Gegen Weilheim wird es für sie schwer werden. 1:3.

SV Rheintal – SV Albbruck

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Küssaberg-Rheinheim)

Albbruck spielt gegen den Abstieg. Rheintal sehe ich unter den ersten drei, vier Teams der Liga: Eine heimstarke, gute Mannschaft, die sich mit 3:0 durchsetzen wird.

Spvgg. Wutöschingen – SG Stühlingen/Weizen

Sonntag, 15 Uhr

Wutöschingen hätte ich unter den ersten vier, fünf Mannschaften der Liga vermutet. Sie haben in dieser Saison aber mal so, mal so gespielt. Eigentlich können sie an einem guten Tag jeden Gegner schlagen, aber Stühlingen/Weizen hat eine gute Mannschaft und einen guten Stürmer und wird die Partie für sich entscheiden. 1:3.