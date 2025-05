Meindl, Drexler und Co.: Das sind die Bezirksliga-Toptorjäger!

Die Spielzeit 2024/25 ist in den beiden niederbayerischen Bezirksligen beendet - fast: Denn der FC Künzing kämpft noch in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga und muss nun, nachdem die "Römer" in Runde eins den TV Schierling ausgeschaltet haben, noch die Hürde SB Chiemgau Traunstein aus dem Weg räumen. Direkt aufgestiegen sind die beiden Meister DJK Vornbach (Ost) und FC Teisbach (West). Interessant natürlich immer auch nach Saisonende: Wer konnte sich die begehrte Torjägerkanone sichern? Deshalb werfen wir heute mal einen Blick auf die Kanoniere des Bezirks: