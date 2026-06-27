„Mein Ziel ist es, egal wo, immer oben mitzuspielen“

– Foto: Adnan Altinkaya/Verein

Nach einem Halbjahr bei seinem Heimatverein SV Fellbach zieht der 28-jährige Stürmer Kristijan Dulabic weiter. Mit einem großen Erfahrungsschatz aus Stationen im In- und Ausland will er bei seinem neuen Verein Calcio Leinfelden-Echterdingen wieder voll durchstarten, Tore erzielen und als Führungsspieler vorangehen.

Der Wechsel ist beschlossene Sache und bringt frischen Wind in die Karriere des Angreifers. Ab dem 1. Juli trägt Kristijan Dulabic das Trikot von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Bei der Entscheidung für diesen Schritt spielten die intensiven Gespräche mit den Verantwortlichen eine tragende Rolle, die den Offensivakteur vollständig von der neuen Aufgabe überzeugten. „Ich hatte gute Gespräche mit dem Trainer und dem Sportdirektor. Die Ziele und Visionen des Clubs haben mich überzeugt“, sagt Kristijan Dulabic gegenüber FuPa.

Ein kurzes Kapitel in der Heimat

Der Entschluss folgt auf eine emotionale, aber letztlich unvollendete Rückkehr. Erst im Januar 2026 war Kristijan Dulabic zum SV Fellbach gewechselt. Doch das Kapitel in seiner Heimatstadt Fellbach blieb mit nur einem halben Jahr und lediglich acht Einsätzen kurz. Auf der Suche nach mehr Konstanz zieht es ihn nun bereits wieder weiter zu Calcio Leinfelden-Echterdingen. Kristijan Dulabic blickt ehrlich auf das schnelle Ende zurück: „Nach meiner Rückkehr in meine Heimatstadt Fellbach wollte ich für meinen Heimatverein spielen. Allerdings habe ich gemerkt, dass es leider nicht gepasst hat, obwohl es ein guter Start zurück in die Heimat war.“

Lehrreiche Erfahrungen in Bosnien und Norwegen

Der Fußballer hat eine extrem spannende Vita, die von Mut und Anpassungsfähigkeit zeugt. Im Jahr 2019 spielte Kristijan Dulabic in Bosnien-Herzegowina bei Drina Zvornik und wechselte direkt danach nach Norwegen zu Steinkjer FK. Der Fußball in diesen beiden Ländern unterscheidet sich grundlegend, was ihn sportlich wie menschlich prägte. „In Bosnien ist der Fußball körperbetonter und hat nicht so viel mit den sportlichen Aspekten zu tun. Norwegen war ein sehr guter Schritt für mich, dort wurde sehr professionell gearbeitet“, erklärt der Angreifer die Kontraste. Doch missen möchte er die Zeit im Ausland keineswegs: „Ich habe in beiden Ländern viele Erfahrungen gesammelt und Freundschaften geschlossen.“

Die reifsten Jahre in Österreich

Nach seinen Stationen im Osten und Norden Europas fand Kristijan Dulabic sein sportliches Glück für längere Zeit in der Alpenrepublik. Zwischen 2021 und Anfang 2026 war er viereinhalb Jahre lang in Österreich aktiv – unter anderem bei den Vereinen Dornbirn, Hohenems und Lochau. Rückblickend war dies seine bisher reifste und prägendste Zeit im Herrenbereich, in der er große Erfolge feierte. „In Österreich habe ich meine reifste und beste Erfahrung gemacht. Unter anderem habe ich die Meisterschaft gefeiert, zweimal die Play-offs zur 2. Liga gespielt, viele Tore erzielt und mit sehr guten, erfahrenen Trainern gearbeitet“, resümiert Kristijan Dulabic diese glückliche Phase sichtlich stolz.

Das Fundament aus der Jugend

Die Grundlagen für diese internationale Reise wurden jedoch weit vor den Profistationen in Deutschland gelegt. In seiner Jugend durchlief Kristijan Dulabic die Nachwuchsabteilungen namhafter Adressen: Er genoss die Ausbildung bei den Stuttgarter Kickers, von Heidenheim, Sandhausen und der SG Sonnenhof Großaspach. Bis heute profitiert der inzwischen 28-jährige Stürmer auf dem Platz von dieser tiefgehenden taktischen und technischen Grundausbildung, aus der er unverändert zehrt.

Neue Motivation nach der Flaute

Trotz aller Erfahrung wird ein echter Stürmer am Ende des Tages vor allem an Toren gemessen. Beim SV Fellbach blieb Kristijan Dulabic in seinen acht Einsätzen ein eigener Treffer verwehrt. Mit klaren persönlichen Erwartungen blickt er nun nach vorn, um seine Qualitäten im gegnerischen Strafraum bei Calcio Leinfelden-Echterdingen wieder voll aufleben zu lassen. „Leider habe ich keine Tore gemacht. Das war auch meine einzige Saison ohne Tor. Deshalb bin ich für die neue Saison mit dem neuen Trainer und den neuen Spielern umso motivierter, Tore zu erzielen und Vorlagen zu geben“, so der Angreifer über seinen unbändigen Ehrgeiz.

Ein Arbeiter im Dienste der Mannschaft

Mit 28 Jahren befindet sich Kristijan Dulabic im besten und erfahrensten Alter für einen Angreifer. Calcio Leinfelden-Echterdingen darf sich auf einen Akteur freuen, der sich für keinen Laufweg zu schade ist. Kristijan Dulabic beschreibt seinen eigenen Spielstil und den Typ Stürmer, den die Fans erwarten können, wie folgt: „Ich bin ein Stürmer, der immer Gas gibt, viel läuft, mannschaftsdienlich spielt und immer hungrig auf Tore ist.“

Verantwortung als Führungsspieler

Durch seine abwechslungsreichen Stationen im In- und Ausland verfügt Kristijan Dulabic im Vergleich zu vielen Akteuren der Liga über einen enormen Erfahrungsschatz. Diesen will er bei Calcio Leinfelden-Echterdingen gewinnbringend einbringen und sieht sich fast automatisch in einer Führungsrolle, um vor allem die jüngeren Spieler zu unterstützen. „Ja, ich sehe mich als Führungsspieler und werde versuchen, den jungen Spielern Ratschläge zu geben und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, stellt Kristijan Dulabic klar.

Der Blick auf die neue Saison

Die Liga gilt gemeinhin als spielstark und ausgeglichen. Für Calcio Leinfelden-Echterdingen soll die Reise in der neuen Saison 2026/2027 möglichst weit nach oben gehen. Ab wie vielen selbst erzielten Treffern die Spielzeit für ihn persönlich ein Erfolg ist, lässt Kristijan Dulabic derweil noch offen, verspricht aber vollen Einsatz. „Mein Ziel ist es, egal wo, immer oben mitzuspielen. Ich bin ein ehrgeiziger Spieler, der immer gewinnen und Erfolge feiern möchte. Was die Tore betrifft – das werdet ihr ab August in der neuen Saison sehen.“

Ein weiser Rat an das eigene Ich

Wenn Kristijan Dulabic heute auf seine bewegte Laufbahn mit all ihren Höhen und Tiefen zurückblickt, hat er eine klare Botschaft an sein jüngeres Ich. Dem 18-jährigen Kristijan Dulabic, der damals gerade aus der Jugend der SG Sonnenhof Großaspach kam, würde er heute einen wegweisenden Rat mit auf den Lebensweg geben: „Einen Verein zu finden, bei dem man viel spielen kann, egal ob in der 5., 6. oder 7. Liga. Hauptsache, man spielt, denn nur so kann man sich weiterentwickeln. Lieber spiele ich in der 7. Liga regelmäßig und schieße Tore, als in der 5. Liga auf der Bank zu sitzen und gar nicht zu spielen.“