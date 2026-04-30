Gabriel Iordan, den Trainer des FC Bad Bellingen II, beschäftigt schon seit Saisonbeginn auch die Personalfrage. – Foto: Verein

In der Kreisliga A West belegt der FC Bad Bellingen II derzeit den dreizehnten Rang. Trotz der aktuellen Niederlagenserie hofft Trainer Gabriel Iordan die obere Tabellenhälfte zu erreichen.

Herr Iordan, wir müssen über die Personallage beim FC Bad Bellingen II sprechen. Diese ist derzeit sehr angespannt, die Ersatzbank war in den letzten paar Spielen ausgesprochen dünn besetzt …

Gabriel Iordan: Das ist schon seit Saisonbeginn der Fall. Auch unsere erste Mannschaft hat personelle Probleme, sodass wir regelmäßig Spieler abgeben mussten, damit sie in den Landesliga-Partien spielen oder die Ersatzbank verstärken konnten. Klar, die Erfahrung dort hat den Spielern auch viel gegeben! Aber Personalprobleme hatten wir von Anfang an. Weiterlesen: Gabriel Iordan, FC Bad Bellingen II: "Mein Ziel bleibt ein Platz unter den ersten Acht" (BZ-plus)