"Mein Tipp ist ein 1:8": FuPa-Expertentipp mit Jan Sonntag

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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In dieser Woche tippt Jan Sonntag vom SV Germania Bietigheim aus der Bezirksliga Enz-Murr den 31. Spieltag.
Jan Sonntag: Aldingen schätze ich im Moment einfach stärker ein.
⚽ Mein Tipp: 3:1
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Jan Sonntag: Schwieberdingen ist trotz dem Unterschied in der Tabelle nicht zu unterschätzen.
⚽ Mein Tipp: 2:2
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Jan Sonntag: Ich kann mir vorstellen, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird, Hessigheim sich am Ende aber mit 2:1 durchsetzt.
⚽ Mein Tipp: 1:2
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Jan Sonntag: Aufgrund der vergangenen Spiele und Ergebnisse, denke ich, dass auch Pattonville sehr deutlich gewinnen wird.
⚽ Mein Tipp: 1:8
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Jan Sonntag: Croatia ist aktuell deutlich besser in Form und wird deshalb knapp gewinnen.
⚽ Mein Tipp: 1:2
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Jan Sonntag: Wir wollen das Spiel zuhause als Meister aufjedenfall deutlich gewinnen.
⚽ Mein Tipp: 4:0
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Jan Sonntag: Ich sehe Besigheim diese Saison sehr stark und denke Sie werden die 3 Punkte gegen 08 mitnehmen.
⚽ Mein Tipp: 2:0