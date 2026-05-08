 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

"Mein Tipp ist ein 1:8": FuPa-Expertentipp mit Jan Sonntag

In dieser Woche tippt Jan Sonntag vom SV Germania Bietigheim aus der Bezirksliga Enz-Murr den 31. Spieltag.

von Nicolas Bläse · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser
Foto: SV Germania Bietigheim / FuPa-Grafik
Foto: SV Germania Bietigheim / FuPa-Grafik

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Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

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Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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In dieser Woche tippt Jan Sonntag vom SV Germania Bietigheim aus der Bezirksliga Enz-Murr den 31. Spieltag.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
15:00

Jan Sonntag: Aldingen schätze ich im Moment einfach stärker ein.

⚽ Mein Tipp: 3:1

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
15:00

Jan Sonntag: Schwieberdingen ist trotz dem Unterschied in der Tabelle nicht zu unterschätzen.

⚽ Mein Tipp: 2:2

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
15:00

Jan Sonntag: Ich kann mir vorstellen, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird, Hessigheim sich am Ende aber mit 2:1 durchsetzt.

⚽ Mein Tipp: 1:2

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
15:00

Jan Sonntag: Aufgrund der vergangenen Spiele und Ergebnisse, denke ich, dass auch Pattonville sehr deutlich gewinnen wird.

⚽ Mein Tipp: 1:8

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
15:00

Jan Sonntag: Croatia ist aktuell deutlich besser in Form und wird deshalb knapp gewinnen.

⚽ Mein Tipp: 1:2

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
15:00

Jan Sonntag: Wir wollen das Spiel zuhause als Meister aufjedenfall deutlich gewinnen.

⚽ Mein Tipp: 4:0

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
15:00

Jan Sonntag: Ich sehe Besigheim diese Saison sehr stark und denke Sie werden die 3 Punkte gegen 08 mitnehmen.

⚽ Mein Tipp: 2:0