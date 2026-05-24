"Mein Puls war stets jenseits von Gut und Böse"

Die SG Ohmenheim/Dorfmerkingen hat sich vorzeitig den Titel in der Kreisliga B4 Ostwürttemberg gesichert. Nach einer von großer Moral geprägten Saison steht die Mannschaft zwei Spieltage vor dem Ende uneinholbar an der Tabellenspitze. Spielertrainer Michael Baum zeigt sich überwältigt von der historischen Leistung, die den Verein nach 45 Jahren wieder in die Kreisliga A führt.
Ein emotionaler Triumph nach Jahrzehnten im Schatten
Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei der SG Ohmenheim/Dorfmerkingen tiefe Emotionen freigesetzt. Nach 28 absolvierten Spieltagen weist die Mannschaft eine Bilanz von 23 Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Mit 71 Punkten und einem Torverhältnis von 71:25 ist das Team an der Spitze nicht mehr einzuholen. Für den Verein bedeutet dieser Erfolg das Ende einer historischen Durststrecke, wie Spielertrainer Michael Baum gegenüber FuPa sichtlich bewegt schildert: „Ich bin überwältigt, weil dieser Verein vor 45 Jahren das letzte Mal Kreisliga A schnuppern durfte.“
Vom Tabellenkeller zum unangefochtenen Champion
Die Entwicklung der Mannschaft ist umso bemerkenswerter, da der Klub über Generationen hinweg ein sportliches Schattendasein im regionalen Fußball fristete. Der jetzige Erfolg markiert eine Kehrtwende von einer von Misserfolgen geprägten Vergangenheit hin zum meisterhaften Triumph.
„Wir waren stets die graue Maus, der Lückenfüller für die letzten Plätze. Die Jungs kannten nur die miesen Zeiten. Man lebte und spielte nur von Punkt zu Punkt. Fans und Spieler kannten nur die rote Laterne“, blickt Michael Baum auf die schwierigen Jahre zurück. Der direkte Verfolger, der SV Mergelstetten, belegt mit 61 Punkten den zweiten Rang (19 Siege, vier Unentschieden, fünd Niederlagen, 83:47 Tore), hat jedoch keine Chance mehr auf den Titel.
Die erfolgreiche Arbeit im Hintergrund des Vereins
Dass aus dem einstigen Punktelieferanten ein Meisterteam geformt werden konnte, ist auch dem unermüdlichen Einsatz der Verantwortlichen abseits des Rasens zu verdanken. Trotz anfänglicher Skepsis von außen erwies sich die Fusion der beiden Partnervereine letztlich als die richtige und erfolgreiche Basis. „In den letzten Jahren wurde so viel im Hintergrund gearbeitet, und da gilt der Dank an Johannes Eberhardt, der Schweiß, Leidenschaft und Mut bewiesen hat und ein richtiger „Don Jones“ geworden ist. Die Spielgemeinschaft war von außen verteufelt, jedoch war es eine erfolgreiche Basis: Danke an alle Beteiligten“, lobt der Spielertrainer das funktionierende Gefüge.
Familiäre Bande und eine schmackhafte Zusammenarbeit
Für den Trainer, der eine tiefe Verwurzelung zu seinem Heimatort besitzt, fügten sich die Rädchen in dieser Spielzeit auch durch die Unterstützung im engsten Kreis perfekt zusammen. Die Kooperation an der Seitenlinie harmonierte glänzend. „Als Ur-Ohmenheimer mit einem sensationellen Co-Trainer und starken SF Dorfmerkingen II - mein Bruder - waren die Schritte nicht schwierig, sondern sehr schmackhaft“, erklärt Michael Baum das Zusammenspiel innerhalb der Teams.
Späte Tore und Parallelen zur Werkself
Sportlich entwickelte die Mannschaft im Laufe der Saison eine ganz besondere Qualität. Mehrere Partien wurden erst in den Schlusssekunden entschieden, was die Nerven aller Beteiligten massiv strapazierte. „Wir hatten Qualität à la Bayer Leverkusen in der Meistersaison: Tore in der Schlussminute wurden unsere Leidenschaft. Mein Puls war stets jenseits von Gut und Böse. Am Ende war es: Die können immer“, schildert Michael Baum die emotionale Achterbahnfahrt auf dem Platz.
Die defensive Stabilität als Fundament des Erfolgs
Neben dem späten Offensivglück bildete die kompromisslose Rückwärtsbewegung das fundamentale Element für den Gewinn der Meisterschaft. Die Qualität der Hintermannschaft erwies sich über Monate hinweg als absolut verlässlich, was intern zu amüsanten Wetten führte. „Der RVO hatte ein brutales Element: Defensive. Das war sensationell und ausschlaggebend. So viel Zu-null-Schnaps ging abartig ins Geld, aber wurde selten gezahlt“, verrät der Coach mit einem Augenzwinkern über die mannschaftsinternen Dynamiken.
Ein bleibender Eintrag in den Geschichtsbüchern
Trotz seiner eigenen tragenden Rolle nimmt sich der Trainer beim Lob für den Titelgewinn bewusst zurück. Für ihn stehen der unbändige Ehrgeiz und der Charakter seiner Spieler im Vordergrund, die sich mit diesem Erfolg im Verein unsterblich gemacht haben. „Am Ende muss man sagen: Dass es keine Trainerleistung war. Die Jungs waren brutal, ehrgeizig und erfolgreich. Die Jungs sind Meister und haben sich in die Geschichtsbücher geschrieben“, so das abschließende Fazit von Michael Baum.