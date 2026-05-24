"Mein Puls war stets jenseits von Gut und Böse"

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Die SG Ohmenheim/Dorfmerkingen hat sich vorzeitig den Titel in der Kreisliga B4 Ostwürttemberg gesichert. Nach einer von großer Moral geprägten Saison steht die Mannschaft zwei Spieltage vor dem Ende uneinholbar an der Tabellenspitze. Spielertrainer Michael Baum zeigt sich überwältigt von der historischen Leistung, die den Verein nach 45 Jahren wieder in die Kreisliga A führt.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei der SG Ohmenheim/Dorfmerkingen tiefe Emotionen freigesetzt. Nach 28 absolvierten Spieltagen weist die Mannschaft eine Bilanz von 23 Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Mit 71 Punkten und einem Torverhältnis von 71:25 ist das Team an der Spitze nicht mehr einzuholen. Für den Verein bedeutet dieser Erfolg das Ende einer historischen Durststrecke, wie Spielertrainer Michael Baum gegenüber FuPa sichtlich bewegt schildert: „Ich bin überwältigt, weil dieser Verein vor 45 Jahren das letzte Mal Kreisliga A schnuppern durfte.“

Die Entwicklung der Mannschaft ist umso bemerkenswerter, da der Klub über Generationen hinweg ein sportliches Schattendasein im regionalen Fußball fristete. Der jetzige Erfolg markiert eine Kehrtwende von einer von Misserfolgen geprägten Vergangenheit hin zum meisterhaften Triumph.

„Wir waren stets die graue Maus, der Lückenfüller für die letzten Plätze. Die Jungs kannten nur die miesen Zeiten. Man lebte und spielte nur von Punkt zu Punkt. Fans und Spieler kannten nur die rote Laterne“, blickt Michael Baum auf die schwierigen Jahre zurück. Der direkte Verfolger, der SV Mergelstetten, belegt mit 61 Punkten den zweiten Rang (19 Siege, vier Unentschieden, fünd Niederlagen, 83:47 Tore), hat jedoch keine Chance mehr auf den Titel.

Die erfolgreiche Arbeit im Hintergrund des Vereins

Dass aus dem einstigen Punktelieferanten ein Meisterteam geformt werden konnte, ist auch dem unermüdlichen Einsatz der Verantwortlichen abseits des Rasens zu verdanken. Trotz anfänglicher Skepsis von außen erwies sich die Fusion der beiden Partnervereine letztlich als die richtige und erfolgreiche Basis. „In den letzten Jahren wurde so viel im Hintergrund gearbeitet, und da gilt der Dank an Johannes Eberhardt, der Schweiß, Leidenschaft und Mut bewiesen hat und ein richtiger „Don Jones“ geworden ist. Die Spielgemeinschaft war von außen verteufelt, jedoch war es eine erfolgreiche Basis: Danke an alle Beteiligten“, lobt der Spielertrainer das funktionierende Gefüge.

Familiäre Bande und eine schmackhafte Zusammenarbeit

Für den Trainer, der eine tiefe Verwurzelung zu seinem Heimatort besitzt, fügten sich die Rädchen in dieser Spielzeit auch durch die Unterstützung im engsten Kreis perfekt zusammen. Die Kooperation an der Seitenlinie harmonierte glänzend. „Als Ur-Ohmenheimer mit einem sensationellen Co-Trainer und starken SF Dorfmerkingen II - mein Bruder - waren die Schritte nicht schwierig, sondern sehr schmackhaft“, erklärt Michael Baum das Zusammenspiel innerhalb der Teams.