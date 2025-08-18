Mein lieber Scholli

Was die Spieler des SV Reiskirchen bislang abgeliefert haben, ist aller Ehren wert. Innerhalb kurzer Zeit scheint es dem neuen Spielertrainer Yannick Bach gelungen zu sein, aus etlichen Neuzugängen und den verbliebenen Akteuren eine richtig schlagkräftige Mannschaft zu formen. Bach hatte in der Rückserie der vergangenen Runde noch das Trikot des Oberligisten FV Eppelborn getragen und ist nun bei seinem neuen Verein ein absoluter Führungsspieler. Bislang haben die Reiskircher in drei Partien bemerkenswerte 16 Treffer erzielt. Und der neue Stammtorhüter Johannes Bauer, der vom Ligarivalen SV Altstadt kam, musste erst ein Gegentor hinnehmen.

Am Sonntag hatten die Reiskircher die bislang unbesiegten SF Walsheim mit einer 5:0 (1:0)-Packung wieder auf die Heimreise geschickt und mit diesem Kantersieg in der gesamten Liga für mächtig Aufsehen gesorgt. Spätestens jetzt ist klar, dass mit der Bach-Elf in dieser Saison im ersten Tabellendrittel zu rechnen sein wird. Mit Ahmad Zeini (fünf Treffer), Johannes Bosslett (drei) sowie dem ebenfalls bereits dreimal erfolgreichen Arian Sulejmani stellt der momentane Spitzenreiter nicht weniger als drei der momentan sechs besten Torschützen der Liga. Und wenn auch die Defensive um Bauer herum weiterhin so gut wie bislang funktionieren sollte, wird es für jeden Gegner schwer, dem SV Reiskirchen die ersten Verlustpunkte zuzufügen.

Allerdings deutet das aktuelle Tabellenbild der Landesliga Ost alles andere als auf einen Durchmarsch einer Mannschaft hin - so konnten auch die SG Erbach, SVGG Hangard und SF Reinheim bislang sämtliche drei Begegnungen jeweils zu ihren Gunsten entscheiden.