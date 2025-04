Martin Thomann läuft weiter für Schweinfurt 05 auf. – Foto: Imago Images

»Mein Herzensverein«: Auch Thomann bleibt in Schweinfurt Der 30-Jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Schweinfurt Martin Thomann

Am gestrigen Dienstag haben die Schnüdel die Vertragsverlängerung von Mike Dellinger bekanntgegeben. Am heutigen Mittwoch können die Unterfranken mit einer weiteren erfreulichen Personalmeldung an die Öffentlichkeit gehen: Martin Thomann bleibt ligaunabhängig ein weiteres Jahr beim 1.FC Schweinfurt 05.

Der gebürtige Dittelbrunner (Lkr. Schweinfurt) spielt also weiterhin bei seinem Verein, für den er bereits die Jugendmannschaften durchlief und den Übergang in den Herrenbereich absolvierte. Der offensive Außenbahnspieler, der bereits mit der SpVgg Bayreuth Erfahrungen in der dritten Liga sammelte, gehört mit sechs Treffern und zahlreichen Vorlagen in dieser Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern. Auch außerhalb des Platzes gilt Thomann als wichtiger Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt und den FC 05 verkörpert.

Spürbar euphorisch blickt Martin Thomann selbst auf die bevorstehenden Aufgaben: "Ich freue mich sehr, meine Vertragsverlängerung für die neue Saison beim 1.FC Schweinfurt 05 bekannt zu geben. Mein Herzensverein und gleichzeitig der Jugendverein, bei dem alles für mich begann, bedeutet mir unglaublich viel. Die Möglichkeit, in meinem Heimatverein hoffentlich in der dritten Liga spielen zu können, ist für mich etwas ganz Besonderes. Das Stadion und die Fans haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Für mich war diese Entscheidung eine Herzensangelegenheit, die ich gemeinsam mit meiner Frau aus Überzeugung getroffen habe. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür auch beim Verein und Markus Wolf herzlich für das Vertrauen bedanken und möchte nun weiterhin die gemeinsame Zeit beim FC 05 genießen und weitere positive Erlebnisse schaffen."