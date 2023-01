„Mein ganzes Weltbild durch Fußball verändert“: Josip Hrgovic über Trainerarbeit vom Rollstuhl aus Ex-Neuried-Coach im Interview

Neuried – Wir haben nach seinem überraschenden Abschied mit dem 30-Jährigen über seine Zeit in Neuried und seine Zukunft gesprochen – und darüber, dass seine angeborene Gelenksteife ihn nicht an einer erfolgreichen Trainerarbeit hindert.

Herr Hrgovic, nach fast neun Jahren beim TSV Neuried sind Sie im November zurückgetreten. Wie geht es Ihnen ohne Fußball?

Die ersten paar Wochen waren schön. Ich habe in den letzten Jahren konstant zwei Mannschaften trainiert, eine Zeit lang auch drei. Vor allem am Wochenende hat man dann einfach null Zeit. Das geht nur, wenn man dem Fußball sehr viel unterordnet. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Vor Kurzem hat mich zum Beispiel ein Freund gefragt, ob ich mit in einen Club komme. Da habe ich spontan „Ja“ gesagt. Damit hatte er gar nicht gerechnet. Ich war wirklich 24 Stunden, sieben Tage pro Woche mit Fußball beschäftigt. Das war ein bisschen zu viel. Aber so langsam will ich schon wieder auf den Fußballplatz (lacht).

Ihr Abschied aus Neuried kam für viele überraschend. Sie hatten erst im Sommer die hauptamtliche Position als Sportlicher Leiter übernommen. Wie kam es zu Ihrer Entscheidung?

Es war in mir schon länger am Brodeln. Ich hatte bereits im Sommer überlegt, ob ich nicht etwas Neues sehen will. Dann ist der Verein mit dem Angebot auf mich zugekommen, Sportlicher Leiter zu werden. Ich habe das nicht sofort angenommen, sondern wollte wissen: Wozu machen wir das? Was wollen wir erreichen? Wo will der Verein kurzfristig und langfristig hin? Für halbe Sachen bin ich der Falsche. Ich möchte das Gefühl haben, dass etwas vorwärtsgeht und der Verein sich weiterentwickelt. Der Weg, der mir aufgezeigt wurde, war interessant. Ich habe mich dann gegen den Abschied aus Neuried entschieden. Im Nachhinein war es aber für mich persönlich die falsche Entscheidung. Dieses Gefühl, sozusagen „Neuried-müde“ zu sein, ist mit der Zeit immer stärker geworden.

Wenn Sie Abschiedsgedanken hatten, war es dann falsch, mehr Aufgaben zu übernehmen?

Ja, genau. Als einziger Festangestellter musste ich sehr viele Sachen auffangen. Ich bin am Sonntagabend heimgekommen und war fix und fertig nach sieben Tagen am Fußballplatz mit drei Spielen am Wochenende. Am Montag ging es sofort weiter mit Videoanalyse und Spielaufbereitung. Da blieb keine Zeit zum Durchatmen. Ich hatte irgendwann das Gefühl, wenn ich so weitermache, verliere ich mich selbst.

Wie haben die Verantwortlichen reagiert?

Alle waren überrascht. Es war ja nichts Spezielles vorgefallen, es kam für sie wirklich aus dem Nichts. In mir hatte es sich aber schon lange angebahnt. Ich habe gegen das Gefühl zu gehen lange angekämpft. Aber es wurde nicht weniger, sondern immer stärker. Viele haben den Zeitpunkt nicht verstanden, das ist für mich auch in Ordnung. Aber ich musste für mich persönlich diese Entscheidung treffen.

Wie waren die Reaktionen Ihrer Spieler?

Sehr gemischt. Manche haben es gefasst aufgenommen, aber spurlos geht es nicht an ihnen vorbei. Einige wollten mich vom Verbleib überzeugen, andere haben auch gesagt, wenn ich eine neue Herrenmannschaft übernehme, kommen sie dorthin (lacht).

Aber Sie sind sich immer noch sicher, dass es die richtige Entscheidung war?

Ja. Im ersten Moment musste ich schon durchatmen, denn fast neun Jahre sind eine lange Zeit, und ich habe eine starke emotionale Bindung zum TSV Neuried. Aber es war für mich persönlich die richtige Entscheidung. Das Wichtigste ist, dass man sich selbst treu bleibt.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die lange und prägende Zeit in Neuried zurück?

Vorneweg: Wenn es nach mir geht, möchte ich noch eine möglichst lange Karriere im Fußball haben. Ich bin sehr ehrgeizig und erwarte viel von meinem Leben. Natürlich erhoffe ich mir, noch ein paar Schritte nach oben zu kommen. Ich habe auch schon das eine oder andere Angebot bekommen. Aber die Chance, überhaupt so zu denken, hat mir Neuried erst ermöglicht. Das kann ich schon richtig einordnen. Ich kam als Kerl im Rollstuhl ohne jegliche Erfahrung dorthin und habe die Chance bekommen, als Trainer anzufangen. Ich hatte dann das Glück, dass Leute da waren, die mich unterstützt haben. Ich durfte den Trainerberuf von Anfang an auf einem ziemlich hohen Niveau lernen. Insgesamt blicke ich sehr positiv auf die Zeit zurück. Ich habe nahezu alle Mannschaften mal trainiert, sowohl im Jugendbereich als auch die Herren und die Damen. Auf dem Papier steht, dass ich fast neun Jahre da war, aber eigentlich habe ich noch viel mehr Erfahrung gesammelt. Denn ich habe fast immer mehr als eine Mannschaft trainiert und konnte mich so deutlich schneller weiterentwickeln. Und ich bin in dieser Zeit nie abgestiegen, das schafft auch nicht jeder (lacht).

Fußballbegeistert waren Sie schon vor Ihrer Zeit in Neuried. Wie ist die Leidenschaft entstanden?

Das weiß ich selbst nicht so genau. Ich habe von klein auf alles aufgesaugt, was mit Fußball zu tun hatte. Die Tatsache, dass ich nie selbst Fußball spielen konnte, habe ich ausgeglichen durch das, was ich sehe. Ich habe mir ganz genau angeschaut, wie man beim Fußball was macht, wie die technische Ausführung funktioniert und so weiter.

Kommen Sie aus einer fußballbegeisterten Familie?

Mein Bruder hat mal ein bisschen gespielt, mein Vater auch. Aber es gibt niemanden, der so extrem ist wie ich. Was die Fußballverrücktheit angeht, steche ich deutlich heraus. Keine Ahnung, woher das kommt, es war einfach da.

Was waren Ihre ersten Fußballerfahrungen?

Wenn meine Freunde auf dem Bolzplatz waren, bin ich manchmal mitgekommen. Ich war dann derjenige, der vorne Kopfballtore gemacht hat. Das ging schon – auch wenn es mal den einen oder anderen Unfall gab (lacht). Außerdem habe ich schon früh angefangen, mir sehr viele Fußballspiele anzuschauen, ganz egal ob Profispiele oder von meinen Freunden im Amateurbereich.

Wann haben Sie gemerkt, dass daraus mehr werden könnte?