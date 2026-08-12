Mein Fazit zum 1. Spieltag: Die Emslandliga macht direkt Lust auf mehr

– Foto: Robin Peters

Der erste Spieltag ist gespielt, zumindest fast und meine Prognose bekommt direkt die ersten kleinen Fragezeichen. Genau das macht diese Liga schließlich so interessant.

Der SV Teglingen hat beim 3:0 in Eltern direkt gezeigt, dass der Umbruch unter Malte Bohse funktionieren kann. Noch größer war für mich das Ausrufezeichen des SV Bawinkel. Ein 3:1 bei der offensivstarken Eintracht Börger hatte ich so nicht unbedingt auf dem Zettel. Gerade Bawinkel, das ich eher im unteren Drittel eingeordnet hatte, liefert damit direkt Gesprächsstoff.

Ähnliches gilt für Adler Messingen. Nach zwei Jahren Abwesenheit aus der Emslandliga ausgerechnet beim Bezirksliga-Absteiger VfL Emslage mit 4:2 zu gewinnen, ist eine Ansage. Für Emslage, das ich im Kreis der ersten fünf Mannschaften sehe, ist das dagegen ein erster Dämpfer.

Grenzland Twist ließ beim 5:2 gegen Sparta Werlte ebenfalls aufhorchen. Natürlich wurde die Partie durch die Rote Karte und die Verletzungen auf Werlter Seite beeinflusst. Trotzdem muss man fünf Tore erst einmal erzielen. Leon Schlagenhauf setzte mit seinem Dreierpack direkt ein dickes Ausrufezeichen.

Das 2:2 zwischen TuS Haren und SV Dalum hat wiederum gezeigt, warum Prognosen vor einer Saison so schwierig sind. Dalum nahm einen Punkt mit, Haren war über weite Strecken aber die aktivere Mannschaft und hätte sich angesichts der vielen Möglichkeiten durchaus mit drei Punkten belohnen können. Mirco Husmann machte zudem genau dort weiter, wo er aufgehört hatte: Tore schießen.

Beim 1:1 zwischen Raspo Lathen und dem VfL Rütenbrock teilten sich zwei Mannschaften verdient die Punkte. Marek Heyne und Dominic Dickmann - zwei Spieler, auf die es offensiv ohnehin ankommen dürfte - brauchten gerade einmal 15 Minuten für ihre ersten Saisontore.

Ein Wermutstropfen bleibt die Absage der Partie zwischen Surwold und Leschede aufgrund eines Unfalls auf Surwolder Seite. Sportlich müssen beide deshalb noch auf ihren Saisonstart warten.

Und jetzt? Lasst die Liveticker glühen!

Am zweiten Spieltag bin ich besonders auf den VfL Herzlake gespannt, der nun ebenfalls ins Geschehen eingreift. Und natürlich schaue ich mit Interesse auf den FC 47 Leschede. Am Wochenende hatte ich kurz Kontakt mit Trainer Michael Zimdars und sagen wir es so: Meine Saisonprognose hat seinen Ehrgeiz geweckt. Er möchte mir gerne beweisen, dass ich die 47er zu niedrig eingeschätzt habe. Genau solche Geschichten machen die kommenden Wochen interessant. (Hier noch mal meine Saisonprognose zum Nachlesen)

Eine andere schöne Begegnung hatte ich auf dem Flohmarkt in Meppen. Dort traf ich Teglingens neuen Trainer Malte Bohse. Seine Begrüßung? „René, mach den Liveticker an!“ Er hatte das 2:2 zwischen Haren und Dalum verfolgt und war begeistert vom Liveticker.

Und genau deshalb mein kleiner Aufruf für den zweiten Spieltag: Lasst die FuPa-Liveticker glühen! Tickert von euren Spielen, macht Fotos und haltet die Geschichten fest, die auf und neben den Plätzen passieren. Je mehr Vereine, Spieler, Fans und Fußballverrückte mitmachen, desto mehr können wir gemeinsam dafür sorgen, dass über die Opti-Wohnwelt-Emslandliga gesprochen wird.

Nach diesem ersten Spieltag habe ich jedenfalls noch mehr Lust auf diese Saison. Und vielleicht altert meine Überschrift „Die spannendste Emslandliga seit Jahren“ am Ende tatsächlich ziemlich gut.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!

⬆️

📸 Habt ihr Bilder vom Spiel? Schickt sie mir gerne, dann bekommt euer Verein nicht nur Tore, sondern auch die passende Bühne.