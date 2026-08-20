„Mein erstes Trikot war vom MSV“ – Keidel mit besonderer MSV-Story

Auch bei den Keidels zu Hause wiederholt sich mit der Rückkehr ins Mittelfeld eine Geschichte. Ralf Keidel hat auch Außenverteidiger und im Mittelfeld gespielt. Neben vielen Partien in der 2. Bundesliga, der 3. Liga und der Regionalliga absolvierte der 48-Jährige auch drei Bundesliga-Spiele. Darauf muss Sohn Felix noch ein paar Wochen warten. Nach dem Pokalspiel am Samstag in Duisburg sind in den drei Wochen danach Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Bayern München die ersten drei Bundesliga-Gegner.

Neben Keidel gibt es noch zwei weitere Gewinner im SVE-Aufgebot, auch wenn man das schon fast hätte erwarten können. Noah Darvich wird aller Voraussicht nach der neue Spielmacher, Cole Campbell der neue Linksaußen. Beide werden in Duisburg wahrscheinlich von Beginn an spielen. „Ich tippe nicht auf den Ausgang von Fußballspielen, aber ich weiß, dass wir ziemlich gut Fußball spielen können“, sagt Darvich, der vom VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Cole Campbell wurde von der SVE für 3,3 Millionen Euro von Borussia Dortmund gekauft. Der 20-Jährige wird auf der linken Seite mit Verteidiger Lasse Günther zusammenspielen. „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Campbell.