„Mein erstes Trikot war vom MSV“ – Keidel mit besonderer MSV-Story

Felix Keidel ist der Gewinner der achtwöchigen Vorbereitung des neuen Bundesligisten SV Elversberg. Vor Wochen hätte man das wohl als keine große Überraschung gesehen. Immerhin stand Keidel in der vergangenen Zweitliga-Saison 13 Mal in der Startformation und insgesamt 25 Mal auf beiden Außenverteidiger-Positionen in der Liga auf dem Platz. Die große Überraschung ist jetzt: Keidel ist im zentral-defensiven Mittelfeld neben Lukasz Poreba gesetzt.
Aufgrund seiner Ausdauer, Zweikampfstärke und Übersicht hatte das Trainerteam der SVE in der Sommerpause die Idee, Keidel zum Mittelfeldspieler umzufunktionieren. Für den 23-Jährigen ist die Position nichts Neues. „Ich finde Gewinner ein zu großes Wort. Wir sind am Ende der Vorbereitung, mehr noch nicht. Ich bin stolz darauf, Teil dieser Mannschaft zu sein. Bis vor eineinhalb Jahren habe ich beim FC Ingolstadt nur im Mittelfeld gespielt. Als ein Außenverteidiger ausfiel, bin ich auf dessen Position, seitdem habe ich dort gespielt“, erklärt Keidel.
Als zentraler Mittelfeldspieler hat man mehr Ballkontakte als auf der Außenverteidiger-Position. Was bei Keidel aber immer gleich ist, ist sein Zug zum gegnerischen Tor. Beim 4:1 der SVE am Samstag gegen den FC Lorient bereitete Keidel mit einem Querpass im Strafraum das 2:1 durch Noah Darvich vor. Beim 5:2-Sieg gegen Racing Straßburg erzielte Keidel das 4:2 mit einem direkten Freistoß. Vergangene Saison schoss er als Außenverteidiger ein Tor in der 2. Bundesliga und bereitete zwei Tore vor. Beim 1:0 im DFB-Pokal in der vergangenen Saison beim SSV Ulm hieß der Torschütze Keidel.
„Ich suche gerne den Weg zum Tor. Die Position spielt dabei keine Rolle“, sagt der gebürtige Duisburger, der sich wie kein zweiter Elversberger auf das erste Pflichtspiel freut. An diesem Samstag, 22. August, 15.30 Uhr, ist die SVE in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Gast beim Drittligisten MSV Duisburg. Dreimal hat Keidel mit Ingolstadt gegen Duisburg gespielt – alle drei Spiele hat er gewonnen. Kommt jetzt der vierte Sieg mit der SVE? „Wir hoffen es. Es ist ein ganz besonderes Spiel für mich. Wir haben nur ein paar Jahre in Duisburg gelebt, und ich war zu jung, um mich erinnern zu können. Aber Duisburg gehört irgendwie zu meiner Heimat. Und das erste Trikot, das ich im Schrank hatte, war vom MSV“, erzählt Keidel.
Einer, der sich an die Geburt von Felix Keidel noch genau erinnern kann, ist Duisburgs aktueller Trainer Dietmar Hirsch. „So alt sind wir schon“, sagt Hirsch und lacht: „Ich habe damals mit Felix’ Vater Ralf Keidel zusammen beim MSV gespielt, und er kam in der Vorbereitungszeit an einem Tag plötzlich als Papa ins Training. Am Samstag müssen wir sehen, dass wir Felix in den Griff bekommen. Der Fußball schreibt schon schöne Geschichten.“
Auch bei den Keidels zu Hause wiederholt sich mit der Rückkehr ins Mittelfeld eine Geschichte. Ralf Keidel hat auch Außenverteidiger und im Mittelfeld gespielt. Neben vielen Partien in der 2. Bundesliga, der 3. Liga und der Regionalliga absolvierte der 48-Jährige auch drei Bundesliga-Spiele. Darauf muss Sohn Felix noch ein paar Wochen warten. Nach dem Pokalspiel am Samstag in Duisburg sind in den drei Wochen danach Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Bayern München die ersten drei Bundesliga-Gegner.
Neben Keidel gibt es noch zwei weitere Gewinner im SVE-Aufgebot, auch wenn man das schon fast hätte erwarten können. Noah Darvich wird aller Voraussicht nach der neue Spielmacher, Cole Campbell der neue Linksaußen. Beide werden in Duisburg wahrscheinlich von Beginn an spielen. „Ich tippe nicht auf den Ausgang von Fußballspielen, aber ich weiß, dass wir ziemlich gut Fußball spielen können“, sagt Darvich, der vom VfB Stuttgart ausgeliehen ist. Cole Campbell wurde von der SVE für 3,3 Millionen Euro von Borussia Dortmund gekauft. Der 20-Jährige wird auf der linken Seite mit Verteidiger Lasse Günther zusammenspielen. „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Campbell.