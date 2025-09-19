"Mein bisher größtes Spiel" – Hirschnagl glänzt mit BVB gegen Juve

Neben Felix Hirschnagl setzt Borussia Dortmund im Nachwuchsfußball auf einen weiteren Münchner. Ihr Plan, den BVB an die europäische Spitze zu führen, trägt bereits erste Früchte.

Dortmund – Hätten die Profis von Borussia Dortmund am Dienstag Zeit gehabt, bei der U19 vorbeizuschauen, vielleicht hätten sie eine entscheidende Lektion gelernt. Während die Mannschaft von Niko Kovač zum Auftakt der Ligaphase bei Juventus in der Nachspielzeit den Sieg vergeigte, brachte der Nachwuchs seine Führung in der Youth League erfolgreich über die Runden.

Der 3:2-Erfolg war ein Statement der wichtigsten Jugendmannschaft des BVB , der intern eigentlich eine Art Übergangsjahr vorausgesagt worden war. Dortmund probiert sich schließlich an einem gewaltigen Paradigmenwechsel in der Nachwuchsarbeit. Paul Schaffran, Thomas Broich und Felix Hirschnagl sind die entscheidenden Persönlichkeiten der Neuausrichtung, die bereits erste Früchte trägt.

Schaffran fungiert als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums auf dem ehemaligen Posten von Sportchef Lars Ricken. Broich ist Sportlicher Leiter und Vordenker im Jugendbereich des BVB. Und Hirschnagl hat als Cheftrainer der U19 den Staffelstab von Mike Tullberg übernommen. Das Trio hat eine klare Mission: Den BVB wieder an die Spitze der europäischen Jugendarbeit zu führen.

In den vergangenen Jahren war Dortmund zwar in Sachen Titeln erfolgreich, schaffte es aber kaum, Spieler für den eigenen Profibereich zu entwickeln. Darin aber muss das Kerngeschäft im Nachwuchs bei einem Bundesliga-Klub bestehen. Der Fokus unter neuer Führung liegt deshalb deutlicher auf der Förderung der Talente als auf der Orientierung am Ergebnis – ohne dass der BVB plötzlich reihenweise Spiele verlieren würde.

Im Gegenteil. Das 3:2 bei Juventus war bereits das dritte Ausrufezeichen der neuen Saison. Schon die Siege in der DFB-Nachwuchsliga gegen die in dieser Saison eigentlich eher favorisierten Teams des VfL Bochum und von Bayer Leverkusen hinterließen Eindruck. „Das war mein bisher größtes Spiel als Trainer“, sagte Hirschnagl jetzt nach dem Erfolg gegen die italienischen Toptalente.

Der 41-Jährige hat sich vor dem Wechsel zum BVB beim FC Augsburg und vor allem bei 1860 einen Namen unter Jugend-Experten gemacht. Für den geborenen Münchner war der Schritt nach Dortmund nicht zuletzt wegen der Zusammenarbeit mit Broich (einem weiteren Münchner, der aber bei der SpVgg Unterhaching begann) und Schaffran reizvoll.

„Felix und seine Idee von Spielerentwicklung passen unheimlich gut zu dem, was wir hier im Nachwuchs vorhaben“, erklärte Schaffran die Verpflichtung von Hirschnagl im Sommer. „Schon beim ersten Gespräch mit den BVB-Verantwortlichen hat es sich wie ein ‚Perfect Match‘ angefühlt. Ich treffe hier auf richtig gute Menschen, kann Impulse geben und die Spielidee weiterentwickeln“, sagte Hirschnagl.

Toptalente wie Mathis Albert und Samuele Inacio, die schon bei der FIFA Klub-WM zum Trainingskader der BVB-Profis gehörten, profitieren von einem Konzept, das individuelle Stärken fördern soll. Das Ziel lautet, „eine Rampe zu den Profis zu bauen“, erklärten Schaffran und Broich zuletzt in einem BVB-Podcast. „Die Vision ist, dass wir in fünf bis 15 Jahren Europas führende Talentschmiede sind“, so Schaffran weiter.

Das macht deutlich, dass die Revolution kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Der BVB will Sprungbrett für internationale Toptalente bleiben, eigene Spieler zu Topprofis entwickeln und natürlich auch erfolgreich sein. Fans können dabei übrigens nah dabei sein: Die Liga-Spiele der U19 im Trainingszentrum des BVB im Stadtteil Brackel sind eintrittsfrei zu sehen.