"Mein Appell an die Vereine und den Verband, fordert ein Umdenken"

Weiterhin heiß diskutiert wird über die Urteile des Fußball-Landesverbandes Brandenburg gegen Vereine wegen Nichterfüllung Schiedsrichtersollzahlen mit Punktabzügen und Geldstrafen. Nach dem emotionalen Statement des SV Blau-Weiss Markendorf hat nun auch der VfL Nauen seine Ansicht zu dem Thema auf Facebook veröffentlicht. Hier ist sie:

Schiedsrichter zu werden ist heutzutage einfach kein interessantes Hobby mehr, wird man von Hobbybundestrainern ununterbrochen angepflaumt, auf dem Feld ist die Kommunikation teilweise unterirdisch weil kein Respekt mehr da ist, bei einem 10:0 für den Gegner ist grundsätzlich der Schiedsrichter Schuld, jeder Fehler wird auf die Goldwaage gepackt und das meist von denen, den der Ball im Spiel 20 mal verspringt oder es Fehlpässe hagelt... Mann kann es ewig weiterführen.

Auch den VfL hat es nun erreicht, Punktabzug und horende Strafen. Wogegen man sich sowieso nicht wehren kann. Aktuell sind es 11 Vereine im Landesverband die Punktabzüge bekommen haben. Wir könnten jetzt sicherlich alle rumheulen und sagen, das ist doch alles Mist, doch wir müssen an das Problem strukturell rangehen.

Wie es verändern, dafür hab ich kein Rezept, jedoch dürfen wir die, die wir haben nicht noch weiter drangsalieren und schon gar nicht die Vereine die, wie wir beispielsweise ins Schiedsrichterwesen viel Geld investieren. Dafür, dass der Landesverband die Spiele besetzen kann und die Ansetzer nicht noch mehr graue Haare bekommen.

Wir haben in den letzten drei Jahren drei Jungschiedsrichter ausgebildet, nicht viel vielleicht, aber definitiv nicht wenig, haben sicherlich andere weit weniger gemacht. Darum gehts aber nicht, worum es geht, ist dass die Spielordnung hier ein Riesen Defizit hat. Sie besagt, es muss pro Mannschaft im Landesspielgebiet zwei Schiedsrichter stellen und für alle anderen im Kreis oder Nachwuchs jeweils einen.

Hier müssen wir 6 stellen diese Saison. Wir stellten 8, davon haben jedoch nur 5 das Soll von 20 Spielen geschafft, da kann jeder Gründe bei sich suchen, Verletzungen, Hausbau, Kind kriegen oder oder oder, es könnten so viele Sachen angeführt werden, wofür man seine Zeit lieber opfert als fürs pfeifen.

Dass der Fussballkreis Havelland sich die Spielordnung zu eigen macht und die Strafen einfordert, ist legitim. Es kann aber nicht sein, und da habe ich aktuell auch von anderen Vereinen schon Rückmeldungen bekommen, das wenn man wie wir 46 oder sogar 78 Spiele über dem geforderten Soll von, bei uns 120 Spielen liegt, sollte man dafür niemals bestraft werden, nicht mit Punktabzügen und schon gar nicht mit Geldern, die wir für unserer Schiedsrichter brauchen, da müssen wir jetzt sparen. Ob das alle mitmachen, fraglich.

Doch es muss was passieren, wenn 50 Verfahren offen sind, reden wir von drei kompletten Ligen auf Landesebene mit Teams die viele Strafen zahlen, Punkte verlieren oder nächstes Jahr in Stufe vier sogar absteigen müssen. Nur weil es einen Passus in der Spielordnung gibt, der besagt es müssen so und so viele Schiedsrichter jeder einzeln 20 Spiele leiten. Wenn wir unsere Schiedsrichter bei 20 bremsen, dann wären letztes Jahr 46 Spiele ohne Schiedsrichter gewesen.

Wenn dies alle so handhaben würden, wäre der Fußball damit erledigt. Mein Appell an die Vereine und den Verband, fordert ein Umdenken, ändert die Spielordnung, investiert das Geld in Kampagnen zur Schiedsrichtergewinnung, oder wie in unserem Kreis bietet wenigstens der Fairness halber, wenn ihr beim Anfordern der Sportgerichtsurteile schon so schnell seit, wenigstens Kurse an.



Jethro Reinhardt

Abteilungsleiter Fußball

VfL Nauen e.V.