"Meilenweiter Unterschied": Grünwald zuversichtlich vor Relegation

Es ist ein weiter Weg zum Happy End: Mit dem Gastspiel beim TuS Geretsried starten die Fußballer des TSV Grünwald heute um 18.30 Uhr in die Relegation. Einfach ist in dieser Saisonverlängerung wohl nur der Modus: Jeweils vier Teams spielen im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel einen Bayernliga-Platz aus. Sollten die Grün-Weißen also an Geretsried scheitern, müssten sie nach einem Jahr wieder zurück in die Landesliga. Sollten sie sich nach der zweiten Partie am Samstag (16 Uhr) hingegen nach 90 Minuten, Verlängerung oder Elfmeterschießen durchsetzen, träfen sie auf den Sieger des Duells TSV Schwabmünchen gegen den 1. FC Sonthofen. Nur der Gewinner dieser zweiten Runde spielt nächste Saison fünftklassig.

