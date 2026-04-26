»Meilenstein Richtung Meisterschaft«: Ammerthal feiert Kantersieg Landesliga Nordost, Sonntag: Der Ligaprimus fertigt Fixabsteiger Röslau auf dessen Gelände mit 6:0 ab von Florian Würthele · Heute, 15:12 Uhr · 0 Leser

Simon Pirner (links) schnürte wie sein Bruder Fabio einen Doppelpack. – Foto: Jonas Löffler

Pflichtaufgabe erfüllt! Die Ammerthaler ließen am Sonntagmittag beim Tabellenletzten FC Vorwärts Röslau so überhaupt nichts anbrennen und landeten einen 6:0 (3:0)-Kantersieg. Ein einziger Sieg trennt die DJK noch von der Meisterschaft in der Landesliga Nordost und der damit verbundenen direkten Rückkehr in die Bayernliga. Bereits am kommenden Mittwoch könnte es so weit sein. Da holt das Rösl-Gefolge das Auswärtsmatch in Buckenhofen nach.



Es war von A bis Z eine souveräne Vorstellung der Oberpfälzer im Fichtelgebirge. Mit dem Führungstreffer von Simon Pirner brach nach 22 Minuten der Bann. Besagter Pirner traf im ersten Durchgang noch ein zweites Mal. Das gleiche Kunststück gelang seinem Bruder Fabio, der nach der Pause ebenfalls einen Doppelpack schnürte. Außerdem trugen sich Michael Janner und Henrik Brüggen mit einem Elfmetertor in die Ammerthaler Torschützenliste ein. Hervorzuheben ist auch Dominik Haller, der drei der sechs Treffer vorlegte. Entsprechend wenig zu meckern hatte DJK-Trainer Tobias Rösl nach dem Schlusspfiff. Sein Statement: „Ein wichtiger Pflichtsieg und ein weiterer Meilenstein Richtung Meisterschaft. Pflichtaufgabe erfüllt. Wir haben es ordentlich und seriös runtergespielt. Da kann man den Spielern keinen Vorwurf machen. Entscheidend sind bei so einem Spiel drei Punkte.“







Alles auf einen Blick:



FC Vorwärts Röslau: Luca Kurth, Sebastian Knoblauch, Tim Tröger, Florian Rupprecht, Bugra Balakci (71. Tobias Benker), Jonas Schmeisl, Julian Ponader, Lukas Lichtblau, Felix Schmidt, Toprak Ceylen (71. Max Tröger), Korbinian Lang

DJK Ammerthal: Christopher Sommerer, Daniel Gömmel, Dennis Weidner (75. Simon Koberstein), Henrik Brüggen, Marco Kaiser (76. Vinzenz Stemp), Fabio Pirner, Dominik Haller (60. Marcel Kaiser), Marco Wiedmann (64. Yaroslav Vlasenko), Simon Pirner, Noah Pirner, Michael Janner (64. Jan-Luis Knisch)

Tore: 0:1 Simon Pirner (23.), 0:2 Michael Janner (35.), 0:3 Simon Pirner (36.), 0:4 Fabio Pirner (57.), 0:5 Fabio Pirner (77.), 0:6 Henrik Brüggen (86./Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (Scheßlitz) - Zuschauer: 110