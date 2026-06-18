Meilenstein nach 20 Jahren: TuS Roisdorf steigt in Kreisliga A auf

– Foto: Verein

Historischer Erfolg für den TuS Roisdorf. Nach ziemlich genau zwei Jahrzehnten kehrt der Verein zurück in das Bonner Kreisoberhaus. Mit 58 Punkten und der sichersten Defensive der Liga sicherte sich das Team die Meisterschaft. In einem dramatischen „Endspiel“ am vorletzten Spieltag behielten die Roisdorfer vor heimischer Kulisse die Nerven und machten den Aufstieg perfekt.

Auf der anderen Seite des Feldes zog der TuS zudem den personifizierten Torgaranten aus dem Ärmel: Simon Faßbender sicherte sich mit herausragenden 36 Treffern in 27 Einsätzen die Torjägerkrone der Liga. Am Ende reichten diese Spitzenwerte gerade so, um den hartnäckigen und ärgsten Verfolger TV Rheindorf mit zwei Zählern Vorsprung auf den zweiten Platz zu verweisen.

Die nackten Zahlen der abgelaufenen Spielzeit unterstreichen die Roisdorfer Konstanz. In den 26 absolvierten Partien feierte die Mannschaft 19 Siege und ergatterte 58 Punkte. Prunkstück des neuen Meisters war die Defensive, die im gesamten Saisonverlauf lediglich 37 Gegentreffer zuließ und damit den absoluten Bestwert der Liga stellte.

Der Sprung an die Tabellenspitze war das Resultat einer mehrjährigen Entwicklung, wie der 35-jährige sportliche Leiter Marco Schram rückblickend erklärt: „Intern war es schon seit mehreren Jahren unser Ziel, den Aufstieg anzugreifen. Allerdings war sich die Mannschaft in der Vergangenheit nicht immer einig, ob sie bereit ist, diesem Ziel auch die notwendige Priorität einzuräumen. Durch gezielte Kaderverbesserungen und gemeinsam formulierte Ziele wurde das Vorhaben in den letzten zwei bis drei Jahren jedoch immer konkreter.“

Der Weg zum Titel verlief in dieser Saison allerdings nicht ohne Turbulenzen. Nach einem unruhigen Saisonstart sah sich die sportliche Leitung gezwungen, eine tiefgreifende Veränderung auf der Trainerbank vorzunehmen – ein Schritt, der sich im Nachhinein als der entscheidende Knackpunkt herausstellen sollte.

„Der entscheidende Wendepunkt in dieser Saison war aus meiner Sicht der Trainerwechsel, den ich im November einleiten musste“, so Schram. „Die Entwicklung der Mannschaft und die sportlichen Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen zurück. Roland Evertz, der zu Saisonbeginn übernommen hatte, ist menschlich ein absolut feiner Kerl, ich kann wirklich nichts Schlechtes über ihn sagen. Allerdings wurde schnell deutlich, dass seine Vorstellung vom Fußball nicht optimal zu unserer Mannschaft passte. Nach dem 9. Spieltag haben wir daher die Verantwortung an unseren spielenden Co-Trainer Marc Siebert übertragen, den ich als Co-Trainer unterstützt habe. Anschließend folgte eine beeindruckende Serie mit 15 Siegen bei nur 3 Niederlagen. Aus einem Rückstand von acht Punkten auf die Tabellenspitze wurde am Ende ein Vorsprung von zwei Punkten.“

Das perfekte Drehbuch am vorletzten Spieltag

Da der TuS Roisdorf am regulär letzten Spieltag (30. Spieltag) spielfrei war, spitzte sich die Situation im letzten aktiven Saisonspiel dramatisch zu. Ausgerechnet im direkten Duell mit dem Tabellenzweiten aus Rheindorf ging es um alles oder nichts. Vor einer beeindruckenden Kulisse von knapp 600 Zuschauern lieferten sich beide Teams einen packenden Schlagabtausch. Begleitet von über 25 Einlaufkindern aus den eigenen Jugendmannschaften entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Roisdorfer am Ende mit einem 2:1-Sieg das glücklichere Ende für sich verbuchten.

Abschied des Meistermachers und Blick nach vorn

Nach dem Schlusspfiff brachen im Roisdorfer Lager alle Dämme. Der historische Erfolg markiert gleichzeitig das Ende einer Ära, denn der 33-jährige Meistertrainer Marc Siebert wird künftig kürzertreten.

Der sportliche Leiter beschreibt die folgenden Feierlichkeiten und den Ausblick auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga A wie folgt:„Es war ein unglaublich emotionaler Tag. Es wurde gemeinsam mit Spielern, Verantwortlichen, Fans und Unterstützern auf dem Sportplatz gefeiert. Danach zog die Mannschaft weiter in unsere Stammkneipe, die Marktschänke, ehe der Abend schließlich tief in der Nacht in Bonn seinen Abschluss fand. Marc Siebert beendet zum Saisonende sowohl seine Trainer- als auch seine Spielerkarriere, da er sich künftig stärker seiner Familie widmen möchte und sein zweites Kind erwartet. Dadurch konnte ich mich frühzeitig auf die Suche nach einer Nachfolgelösung machen. Mit Ingo Esselen und Daniel Wittenburg haben wir hoffentlich ein Trainerduo gefunden, das den erfolgreichen Weg fortsetzen kann. Beide wechseln von Germania Hersel zu uns nach Roisdorf. Parallel dazu haben wir den Kader gezielt qualitativ und quantitativ verstärkt. Unser Ziel für die kommende Saison ist klar definiert: Wir wollen frühzeitig ausreichend Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen und uns dauerhaft in der Kreisliga A etablieren.“