Meiendorfer SV: Voß bremst Euphorie vor dem Topspiel

Meiendorf-Trainer Marcell Voß. – Foto: Oliver Utesch

Besser hätte der Meiendorfer SV kaum in die neue Saison finden können. Der Aufsteiger steht nach zwei Spielen in der Landesliga Hansa bei sechs Punkten, hat noch kein Gegentor kassiert und rangiert hinter Tabellenführer FC Türkiye Wilhelmsburg und FC Voran Ohe auf Platz drei. Dazu gelang im LOTTO-Pokal Hamburg ein 2:1 gegen den Bramfelder SV, der in der Vorsaison nur knapp den Sprung in die Oberliga verpasst hatte.

Zum Auftakt setzte Meiendorf mit dem 5:0 gegen den Rahlstedter SC direkt ein Ausrufezeichen. Danach folgte ein 1:0 beim VfL Lohbrügge. Der Aufsteiger hat damit nicht nur Punkte gesammelt, sondern auch gegen etablierte Landesliga-Teams bestanden. Nun wartet am Samstag der bislang größte Prüfstein: Türkiye kommt als Absteiger, Tabellenführer und offensiv stärkste Mannschaft der Staffel an den Deepenhorn.

Voß bleibt trotz Serie auf dem Boden

Di., 01.09.2026, 19:00 Uhr Dulsberger SC Hanseat DSC Hanseat Meiendorfer SV Meiendorf 19:00 PUSH

Trotz des starken Starts ordnet Trainer Marcell Voß die Lage bewusst vorsichtig ein. „Für meine Mannschaft und mein Trainerteam ist der Start in die Saison mit sechs Punkten aus den Spielen gegen Rahlstedt und Lohbrügge natürlich sehr positiv gelaufen. Zusätzlich haben wir mit dem Sieg in der Woche gegen Bramfeld die dritte Runde im Pokal erreicht. Wenn man bedenkt, dass diese drei Mannschaften etablierte Landesliga-Teams sind, können wir sehr happy sein!“

Der Trainer sieht aber auch Punkte, die in der frühen Tabelle leicht untergehen können. „Allerdings wissen wir auch, dass Rahlstedt und Bramfeld noch nicht in ihrer eigentlichen Form aufgespielt haben und wir speziell in den ersten 45 Minuten gegen Lohbrügge unfassbar viel Glück hatten und zur Halbzeit zwei oder gar drei null hätten zurückliegen müssen! Von daher wissen wir die aktuelle Lage sehr gut einzuschätzen, bleiben schön auf dem Boden und arbeiten Woche für Woche weiter hart an uns. Die sechs Punkte auf der Habenseite nehmen wir aber natürlich gerne mit.“

Türkiye kommt mit 16:0 Toren

Genau diese Einordnung passt vor dem nächsten Gegner. FC Türkiye Wilhelmsburg hat nach zwei Spieltagen ebenfalls sechs Punkte, steht aber mit einem Torverhältnis von 16:0 ganz oben. Für Meiendorf ist das Duell deshalb ein echter Gradmesser: Der Aufsteiger trifft auf eine Mannschaft, die nach dem Abstieg aus der Oberliga sofort ihre Ansprüche unterstreicht.