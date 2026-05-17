Meiendorfer SV schießt sich ins Herzschlagfinale

MSV mit guter Leistung. – Foto: Oliver Utesch

Der Meiendorfer SV hat im Titelrennen der Bezirksliga Hamburg Ost ein klares Zeichen gesetzt und beim Düneberger SV mit 9:0 gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Marcell Voß punktgleich mit dem SC Wentorf an der Tabellenspitze. Beide Teams stehen vor dem letzten Spieltag bei 66 Punkten, Meiendorf hat mit 100:29 Toren aktuell das bessere Torverhältnis gegenüber Wentorf, das bei 93:34 steht.

In Düneberg musste Meiendorf zunächst Geduld beweisen. Der Tabellenführer traf auf eine Heimmannschaft, die in der ersten Halbzeit über weite Strecken kompakt verteidigte und aus einer lauernden Haltung heraus immer wieder Nadelstiche setzen wollte. Zwingend wurde der DSV dabei jedoch kaum.

Damit läuft alles auf ein Herzschlagfinale hinaus. Am letzten Spieltag empfängt Meiendorf den BFSV Atlantik 97, während Wentorf beim Escheburger SV antreten muss. Beide Partien werden am Samstag, 23. Mai, um 15 Uhr angepfiffen.

Voß sah seine Mannschaft dennoch gefordert: „Gegen eine in der ersten Halbzeit über weite Teile stark verteidigende Heimmannschaft hieß es, Geduld zu bewahren und permanent fokussiert zu arbeiten.“ Defensiv habe der MSV konzentriert gearbeitet und gegnerische Möglichkeiten früh unterbunden. Gleichzeitig ließ Meiendorf selbst in der Anfangsphase einige gute Chancen liegen.

Erst in der 33. Minute fiel das überfällige 1:0 aus Meiendorfer Sicht. Sebastian Andre Wien, der nach Einschätzung seines Trainers einen überragenden Tag erwischte, brachte den Favoriten in Führung. Nur vier Minuten später legte Wien nach und stellte auf 2:0. Noch vor der Pause erhöhte Leon Baulecke nach einer starken Einzelaktion auf 3:0.

Nach der Pause wird es deutlich

Nach dem Seitenwechsel versuchte Düneberg noch einmal, mit dem Mut der Verzweiflung Druck aufzubauen. Mit dem 4:0 durch Ismaila Ceesay in der 59. Minute war die Partie jedoch endgültig entschieden. Danach spielte sich Meiendorf in einen Rausch.

Der eingewechselte Tom Elijah Busacker traf nach Wien-Vorlagen innerhalb von nur zwei Minuten doppelt und erhöhte auf 6:0. Anschließend legte Baulecke mit seinem zweiten Treffer des Tages das 7:0 nach, ehe Wien in der 86. Minute seinen Dreierpack schnürte.

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte A-Junior Fabian Schneider. Sein Distanzschuss aus spitzem Winkel bedeutete nicht nur das 9:0, sondern zugleich das 100. Saisontor des Meiendorfer SV. Voß hob dabei auch die Entstehung über eine Verlagerung von Justin Pinkawa hervor.

„Hoch konzentriert gearbeitet“

Für Voß war der klare Sieg auch in dieser Höhe verdient. „Sowohl defensiv als auch offensiv wurde in allen Mannschaftsteilen hoch konzentriert gearbeitet“, sagte der Trainer. Seine Mannschaft habe nach der Pause weiter nachgelegt und den „Appetit auf mehr“ gezeigt.

Für Düneberg war es dagegen ein weiterer schwerer Rückschlag. Der DSV steht mit 21 Punkten auf Rang 15 und hat den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Meiendorf hingegen hat die Aufgabe maximal konsequent gelöst und das Torverhältnis im Titelrennen weiter verbessert.

Fernduell am letzten Spieltag

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag ist klar: Meiendorf und Wentorf gehen punktgleich in die Entscheidung. Der MSV empfängt Atlantik 97, Wentorf muss auswärts beim Escheburger SV bestehen. Schon ein kleines Detail kann in diesem Fernduell entscheiden - Punkte, Tore, Nerven.

Meiendorf hat mit dem 9:0 vorgelegt, die 100-Tore-Marke geknackt und den Druck hochgehalten. Nun folgt das letzte Kapitel einer engen Saison. Für den MSV geht es am kommenden Samstag im heimischen Stadion um nichts weniger als die Meisterschaft.

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