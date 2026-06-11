Meiendorfer SV: Krimi bis zur 86. Minute: „Alle Dämme brechen“

Großer Jubel beim MSV. – Foto: Oliver Utesch

Der Meiendorfer SV hat einen Aufstieg erlebt, der in Erinnerung bleiben wird. Erst in den Schlussminuten fiel die Entscheidung, erst in der 86. Minute kam die Erlösung, erst auf der Ziellinie setzte sich der Traditionsverein in einem der spannendsten Meisterschaftsrennen der höheren Hamburger Ligen durch. Parallel führte der SC Wentorf, der Druck war greifbar, doch Meiendorf musste vor allem das eigene Spiel gewinnen - und genau das gelang.

Dann beschreibt Voß die Sekunden nach dem Tor und nach dem Abpfiff so, wie man sie bei einem solchen Saisonfinale erwarten darf: emotional, wild, befreiend. „Im ersten Moment brechen alle Dämme und man lässt seinen Emotionen freien Lauf, stürmt auf den Platz, umarmt Gott und die Welt und schreit ganz viel Druck hinaus. Das tatsächlich Erreichte, und einen solchen Meisterschaftskrimi auf der Ziellinie für sich zu entscheiden, erleben nicht viele Sportler in ihrer Laufbahn.“ Tom Elijah Busacker avancierte zum Matchwinner.

Für Marcell Voß ist dieser Moment noch immer schwer vollständig einzuordnen. „Ehrlich gesagt, realisiert man das alles erst deutlich später, und ich erwische mich noch heute dabei, unsere Meisterschaft und das Finalspiel mit dem Meistertor in Minute 86 einzuordnen - das ist schon außergewöhnlich“, sagt der Trainer im Gespräch mit FuPa.

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers geht es um diesen Meisterschaftskrimi, die Entwicklung der Mannschaft und die Serie, mit der Meiendorf den Aufstieg doch noch geschafft hat. Im zweiten Teil stehen anschließend der größere MSV-Weg, das neue Wir-Gefühl, die Kaderplanung und die Frage im Mittelpunkt, ob der „schlafende Riese“ wieder erwacht ist.

Natürlich wusste Meiendorf, was parallel passierte. „Wir waren über den Spielstand von Wentorf in Eschenburg informiert, auch wenn wir auf uns selbst geschaut haben“, sagt Voß. Schließlich musste der MSV das letzte Spiel der Saison gewinnen, um die eigene überragende Serie zu krönen. „Zum Ende des Spiels haben wir dann immer mehr investiert, die letzten Kräfte mobilisiert. Atlantik wurde immer müder und wir haben zum Ende hin einfach nochmals aufs Gaspedal drücken können und vollkommen verdient das Tor zur Meisterschaft erzielt - wenn auch spät und somit dramatisch. Dieser Sieg mit der verbundenen Meisterschaft wird für alle Beteiligten unvergesslich sein.“

Eine Serie, die den Titel möglich machte

Dass der MSV überhaupt in diese Ausgangslage kam, war das Ergebnis einer außergewöhnlichen Entwicklung im Jahr 2026. Voß übernahm die Mannschaft erst im November. Zu diesem Zeitpunkt lag Meiendorf fünf Punkte hinter Wentorf, auch TuS Berne stand in der Tabelle noch vor dem MSV. Intern wurde die Meisterschaft dennoch nicht zum Dauerthema gemacht.

Stattdessen definierte Meiendorf andere Ziele. „Wir haben uns dazu entschieden, die verbleibenden 14 Spiele im Jahr 2026 zu gewinnen und dann zu gucken, wo wir am Ende der Serie stehen. Über die Meisterschaft haben wir im Team nie gesprochen, auch wenn sie allgegenwärtig war. Dass es dann final die Meisterschaft wurde, ist unfassbar“, sagt Voß.

Die Bilanz ist beeindruckend: zwölf Siege, zwei Unentschieden, 56:5 Tore im Jahr 2026. Seit Anfang November blieb der MSV ungeschlagen. Für Voß ist das kein Zufall, sondern Ausdruck einer Mannschaft, die sich enorm verändert hat. „Meine Truppe ist überragend. Das gesamte Team hat sich an diesem Wochenende vollkommen verdient in den Hamburger Fußballfokus gespielt. Die Jungs im Team, das Team ums Team - sie alle haben ihren Anteil an dem, was wir erreicht haben, und es wird in der Art und Weise einmalig sein.“

Voß betont dabei nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Arbeit hinter dieser Serie. „Alle dürfen und sollen stolz auf das Erreichte sein, diese Meisterschaft ohne Niederlage seit Anfang November noch für den MSV eingefahren zu haben. Sie sollen sich gegenüber aber auch dankbar sein. Dankbar für die harte Arbeit, die alle durchgängig investiert haben.“

Vom Angsthasenfußball zur erfolgshungrigen Einheit

Wenn Voß die Saison nicht nur an der Tabelle misst, sondern an der Entwicklung seiner Mannschaft, fällt sein Urteil deutlich aus. Für ihn hat die junge Gruppe einen schnellen Reifeprozess durchlaufen. Besonders wichtig war dabei eine mentale Veränderung. „Die Entwicklung vom Angsthasenfußball bei Gegenwehr oder widrigen Umständen hin zu erfolgshungrigen Spielern, die mit aller Macht Spiele, Zweikämpfe und Laufduelle für sich entscheiden wollten, war der wichtigste Schritt in der Entwicklung.“

Dieser Satz erklärt, warum Meiendorf in der Schlussphase so stabil blieb. Die Mannschaft gewann nicht nur Spiele, sondern veränderte ihren Umgang mit Druck. Voß beschreibt, dass die Spieler begannen, sich auf dem Platz und in der Kabine stärker gegenseitig zu fordern. „Die Jungs haben angefangen, sich anzumachen, zu pushen, in der Kabine zu diskutieren oder sich anzufeuern. Wir haben da eine hart arbeitende Einheit geformt, in der jeder für den anderen arbeitet, und dieser Schritt war der wichtigste.“

Ein Grundstein dieser Entwicklung war für Voß die intensive Rückrundenvorbereitung. Er wollte die Mannschaft und den Verein weiterentwickeln, nicht ständig über die Tabelle sprechen. Doch auf dem Platz gab es früh Hinweise darauf, dass diese Saison anders werden könnte als zunächst gedacht.

Besonders prägend waren die Heimspiele gegen SC Wentorf und SV Börnsen. Gegen Wentorf holte Meiendorf in doppelter Unterzahl ein 1:1, gegen Börnsen gewann der MSV 3:2, obwohl er rund 70 Minuten in Unterzahl spielte. Dazu kamen enge Siege wie das 1:0 gegen SV Nettelnburg/Allermöhe oder das 2:0 gegen TSV Schwarzenbek, in denen die Mannschaft Ruhe und Geduld bewahrte.

Der Schmerz gegen Walddörfer als Meilenstein

Nicht nur Siege formten diese Mannschaft. Voß nennt auch ein Spiel, das zunächst schmerzte: das 1:1 gegen Walddörfer SV. Meiendorf kassierte in der 95. Minute den Ausgleich und verschenkte zwei Punkte im Meisterschaftsrennen. Für den Trainer war genau dieser Rückschlag ein wichtiger Moment.

„Spiele zu gewinnen ist das Eine, aber in der 95. Minute den Ausgleich zu kassieren und zwei Punkte im Rennen um die Meisterschaft herzuschenken, das Andere. Das waren brutale Schmerzen für alle Beteiligten. Wir waren an dem Spieltag nach dem überragenden 6:1 gegen Berne ja Spitzenreiter - das darf man nicht vergessen. Die Stimmung war am absoluten Tiefpunkt.“

Entscheidend war die Reaktion. „Wie wir uns aber hinterfragt haben, die Schmerzen beiseitegeschoben haben - diese Reaktion im Anschluss an das Spiel gegen Walddörfer hat uns nochmals reifen lassen und die Mannschaft weiter geformt“, sagt Voß.

Damit passt dieses Spiel ideal zur Geschichte der Saison. Meiendorf stieg nicht auf, weil alles leicht lief. Der MSV wurde Meister, weil er nach Rückschlägen Lösungen fand. Unterzahlspiele, enge Partien, späte Schläge und der finale Druck am letzten Spieltag wurden nicht zum Bruchpunkt, sondern zu Prüfungen, die die Mannschaft bestand.

Defensive Meisterleistung hinter der Offensive

Bei über 100 geschossenen Saisontoren fallen natürlich zuerst die Offensivspieler auf. Voß nennt Namen wie Baule, Basti, Tom und Blum, verweist aber bewusst auf die Defensive. „Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften heißt es ja“, sagt er.

Die Zahlen stützen diese Einschätzung. In den letzten 14 Spielen kassierte Meiendorf nur fünf Gegentore, zehn Partien endeten zu null. Deshalb hebt Voß mehrere Spieler besonders hervor. Kapitän Yannick Hess sei „als Löwe immer vorangegangen“ und habe sogar Tore erzielt. Torwart Till habe als junger Keeper einen überragenden Job gemacht und den einen oder anderen Punkt festgehalten. Auch die Sechser Justin Pinkawa und Rafa Texeira, den Voß als seinen Wunschspieler bezeichnet, spielten eine wichtige Rolle.

„Die beiden sind Monster, was Lauf- und Kampfbereitschaft angeht, tragen das Winner-Gen in sich, gerade in Do-or-Die-Spielen, ziehen die Mannschaft und geben nie auf“, sagt Voß. Zudem nennt er die Entwicklung von Ismaila Ceesay phänomenal. Am Ende aber betont der Trainer erneut das Kollektiv: „In Summe haben sich alle überdurchschnittlich stark entwickelt.“

Der Aufstieg des Meiendorfer SV ist deshalb nicht nur die Geschichte eines späten Tores. Es ist die Geschichte einer Mannschaft, die im Winter hinter der Spitze lag, sich neu definierte, eine außergewöhnliche Serie startete und im dramatischsten Moment ihre letzte Kraft mobilisierte. Die 86. Minute war der Höhepunkt. Der Weg dorthin war die eigentliche Leistung.

Teil 2: Meiendorf hat noch viel vor

Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers spricht Marcell Voß über den größeren Weg des Meiendorfer SV. Dann geht es um den Druck eines Traditionsvereins, das neue Wir-Gefühl im Klub, Talente aus der A-Jugend, sieben Zugänge, die Kaderplanung für die Landesliga und den Satz: „Der schlafende Riese MSV ist wieder erwacht.“

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