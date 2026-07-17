Meiendorfer SV: Erfahrung und Talente für die Landesliga

Trainer Marcell Voß. – Foto: Oliver Utesch

Der Aufstieg ist gefeiert, doch beim Meiendorfer SV richtet sich der Blick bereits vollständig auf die neue Aufgabe in der Landesliga. Der Meisterkader bleibt nicht unverändert: Der MSV hat sich mit mehreren erfahrenen Spielern verstärkt und gibt gleichzeitig einer großen Gruppe junger Talente die Möglichkeit, sich im Herrenbereich zu beweisen.

„Wir haben ganz klar gesagt: Mit dem ersten Training zählt das alles nicht mehr. Wir haben ein neues Chapter. Und das heißt: Landesliga. Darauf fokussieren wir uns jetzt. Alles, was war, ist tatsächlich Vergangenheit - und hat keinen mehr zu interessieren. Wir müssen neu anfangen, hart zu arbeiten“, erklärt Voß weiter.

Trainer Marcell Voß will die Euphorie aus der Aufstiegssaison mitnehmen, aber keine Bequemlichkeit entstehen lassen. Seine Botschaft an die Mannschaft ist deshalb eindeutig. „Die Jungs dürfen sich Bezirksliga-Meister nennen und werden diese Serie auch nie vergessen“, sagt der Aufstiegscoach im Gespräch mit Transfermarkt. Der Titel soll ein besonderer Teil der Vereinsgeschichte bleiben - für die neue Saison besitzt er jedoch keinen sportlichen Wert mehr.

Für die neue Herausforderung hat der Meiendorfer SV mehrere Spieler verpflichtet, die bereits auf höherem Niveau Erfahrungen gesammelt haben. Henrik Petersen wechselt vom HFC Falke an die B75. Der Defensivspieler bringt reichlich Oberliga-Erfahrung mit und soll der Meiendorfer Hintermannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Vereinsintern wird der Transfer als „ein richtiges Brett“ für die Defensive des Aufsteigers bewertet.

Damit eröffnet der Trainer, der nach eigener Aussage „den schlafenden Riesen wieder zum Leben erweckt“ hat, bewusst ein neues Kapitel . Der Aufstieg war ein Erfolg, aber keine Garantie dafür, dass Meiendorf auch eine Spielklasse höher sofort bestehen wird.

Für zusätzliche Gefahr in der Offensive soll Abednego Daams sorgen. Der Angreifer kommt vom FC Teutonia 05 und soll dem MSV dabei helfen, seine Torgefahr aus der Aufstiegssaison auch in die Landesliga zu übertragen. Vom SC Victoria Hamburg wechselt zudem Jordi Bremer an die Meiendorfer Straße. Mit Leonard Imeri und Milo Metzner kommen zwei weitere Spieler hinzu, die die neue Spielklasse bereits kennen. Imeri wechselt vom Barsbütteler SV zurück zu seinem früheren Verein, Metzner spielte zuletzt für den Ahrensburger TSV.

Damit bekommt Voß mehrere Akteure, die nicht erst lernen müssen, welche Anforderungen in der Landesliga auf eine Mannschaft warten. Gerade für einen Aufsteiger kann diese Erfahrung wichtig sein, wenn das Tempo höher wird, Fehler schneller bestraft werden und die Gegner mehr Qualität mitbringen. Die Verpflichtungen zeigen, dass Meiendorf nicht nur auf die bestehende Aufstiegsmannschaft vertraut. Der Kern soll die Entwicklung fortsetzen, wird aber gezielt um Spieler ergänzt, die sofort helfen und innerhalb des Kaders Verantwortung übernehmen können.

Junge Spieler erhalten ihre Chance

Neben den erfahreneren Kräften setzt der MSV auffällig stark auf entwicklungsfähige Spieler. Aus der eigenen A-Jugend rücken Torhüter Maximilian Smarsly, Hannes Dietrich und Fabian Schneider in den erweiterten Herrenbereich auf. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, sich im neuen Umfeld zu zeigen und an das Landesliga-Niveau heranzuarbeiten.

Weitere Talente kommen aus den U19-Mannschaften anderer Hamburger Vereine. Herolind Sejdiu wechselt vom Rahlstedter SC, Milas Stauder kommt von UH-Adler, Finn Liebmann aus der U19 der TuS Berne. Alle drei waren zuletzt in der U19-Oberliga aktiv und stehen nun vor dem Übergang in den Herrenfußball. Ergänzt wird diese Gruppe durch Marcel Moghaddasi, der zuletzt für Eimsbütteler TV II spielte, und Joel Gierse vom SV Höxter. Sie alle sollen sich im Kader beweisen und den Konkurrenzkampf erhöhen.

Die Mischung ist klar erkennbar: Meiendorf holt Erfahrung für jene Bereiche, in denen sofortige Stabilität benötigt wird, hält gleichzeitig aber mehrere Plätze für junge Spieler offen. Nicht jeder aus dieser Gruppe wird auf Anhieb Stammspieler werden. Der große Kader gibt dem Trainerteam jedoch verschiedene Möglichkeiten und schafft Entwicklungspotenzial über die kommende Saison hinaus.

Meisterschaft ist keine Eintrittskarte

Voß macht deutlich, dass Verdienste aus der vergangenen Saison künftig keine Einsatzzeiten garantieren. Die Meistermannschaft hat sich ihren Erfolg erarbeitet und darf stolz darauf sein. Mit dem Beginn der Vorbereitung startet der Konkurrenzkampf aber neu.

Diese Haltung dürfte auch für die zahlreichen Verpflichtungen gelten. Die erfahrenen Spieler sollen Verantwortung übernehmen, die Talente müssen sich an das Niveau des Herrenfußballs gewöhnen, und die bisherigen Leistungsträger sind gefordert, ihren Status erneut zu bestätigen.

Der Trainer will verhindern, dass sich die Mannschaft zu lange mit der Vergangenheit beschäftigt. Der Aufstieg war das Ergebnis einer außergewöhnlichen Entwicklung, doch die Landesliga wird den MSV vor neue Fragen stellen. Meiendorf wird häufiger gegen Mannschaften antreten, die Fehler konsequenter ausnutzen und über mehr individuelle Qualität verfügen.

Deshalb steht nicht die Verteidigung des Meisterstatus im Mittelpunkt, sondern ein neuer Beginn. „Wir müssen neu anfangen, hart zu arbeiten“, sagt Voß. Genau darin steckt die zentrale Botschaft der bisherigen Kaderplanung.

Der Meiendorfer SV geht mit Erfahrung, vielen jungen Spielern und einer klaren Haltung in die neue Saison. Der schlafende Riese ist aufgewacht. Nun muss er beweisen, dass er auch in der Landesliga wach bleibt.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: