Meiendorfer SV: „Der schlafende Riese ist wieder erwacht“

Im Fokus: Trainer Marcell Voß. – Foto: Oliver Utesch

Der Aufstieg des Meiendorfer SV in die Landesliga war dramatisch, emotional und sportlich außergewöhnlich. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Trainer Marcell Voß über das Meistertor in der 86. Minute, den Druck durch das Parallelspiel des SC Wentorf und die starke Serie im Jahr 2026 gesprochen. Im zweiten Teil geht es nun um die größere Geschichte hinter diesem Erfolg.

„Den Druck des Meisterschaftstitels zu nehmen, war die schwierigste Aufgabe. Der Meiendorfer SV ist ein Verein mit Tradition und hat jahrelang in der Oberliga gespielt, wurde sogar schon Oberliga-Meister. Die Vergangenheit schwebt immer über dem Klub und somit die Sehnsucht und der damit verbundene Druck nach Erfolgen“, sagt Voß.

Denn Meiendorf ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Der MSV ist ein Traditionsverein, der jahrelang in der Oberliga spielte und jahrelang zur Spitze zählte. Genau diese Vergangenheit ist Chance und Last zugleich. Voß beschreibt offen, dass die größte interne Aufgabe nicht nur im sportlichen Bereich lag, sondern auch im Umgang mit der Erwartungshaltung.

Besonders stolz ist Voß auf eine Entwicklung, die über die erste Mannschaft hinausgeht. Beim MSV wächst wieder ein stärkeres Wir-Gefühl. Spieler aus der ersten Mannschaft unterstützten die zweite Mannschaft und halfen dabei, den Klassenerhalt in der Kreisliga zu realisieren. Für Voß ist das ein wichtiger Baustein.

Als er im November übernahm, lag Meiendorf fünf Punkte hinter Wentorf, auch TuS Berne stand noch vor dem MSV. Statt die Meisterschaft offen auszurufen, definierte das Trainerteam den Blick neu. Es ging um Entwicklung, um die verbleibenden Spiele, um die eigene Arbeit. „Wir haben über die Meisterschaft im Team nie gesprochen, auch wenn sie allgegenwärtig war“, sagt Voß. Dass es am Ende doch der Titel wurde, nennt er „unfassbar“.

„Als Landesligist benötigen wir eine wettbewerbsfähige zweite Mannschaft“, sagt der Trainer. Damit beschreibt er einen Punkt, der für die Zukunft des Vereins wichtig wird. Wer höher spielen und sich stabil entwickeln will, braucht nicht nur eine starke erste Elf, sondern auch ein funktionierendes Umfeld. Eine zweite Mannschaft, die sportlich mithalten kann, erhöht die Durchlässigkeit, stärkt den Konkurrenzkampf und gibt dem Verein mehr Stabilität.

Auch der Blick in die Jugend ist für Voß zentral. Er spricht ausdrücklich von Talenten „aus dem eigenen Garten“. In den vergangenen Jahren sei die Kommunikation in diesem Bereich vernachlässigt worden, nun soll der Anschluss wieder besser funktionieren. Mit Fabi, Maxi und Santi haben drei Spieler aus der eigenen A-Jugend bereits Luft im Herrenfußball geschnuppert und regelmäßig am Trainingsbetrieb teilgenommen.

Das ist für den MSV mehr als ein schönes Nebenthema. Ein Traditionsverein, der wieder wachsen will, braucht eigene Talente, Identifikation und eine Struktur, die nicht nur über externe Zugänge funktioniert. Der Aufstieg in die Landesliga kann deshalb ein Türöffner sein - aber nur, wenn der Verein daraus einen stabilen Weg macht.

Sieben Zugänge sind bereits fix

Für die kommende Saison ist die Kaderplanung bereits weit vorangeschritten. Voß erklärt, dass der MSV keine Handvoll Abgänge verzeichnet und bereits sieben Zugänge für die neue Spielzeit hat. Gleichzeitig bleibt der Verein aktiv auf dem Markt. „Wir sind permanent dabei, den Markt zu sondieren. Das Spielerprofil muss aber auch zur Mannschaft passen. Wir schauen uns aktuell noch nach zwei Spielern mit Erfahrung um, die aber noch hungrig sind.“

Genau dieses Profil ist für Voß entscheidend. Der MSV sucht nicht nur Qualität, sondern Charaktere, die den eingeschlagenen Weg mitgehen. „Relativ schnell klar wurde, dass wir Spieler suchen, die die Bereitschaft an den Tag legen, durch tiefe Täler zu gehen, sollte es mal nicht wie gewohnt laufen. Charaktere, die sich in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen, in jeder Einheit und jedem Spiel Vollgas geben. Spieler, die sich entwickeln wollen und den eingeschlagenen MSV-Weg mitgehen wollen.“

Diese Aussage passt zur abgelaufenen Saison. Meiendorf hat den Aufstieg nicht über einen glatten Durchmarsch geschafft, sondern über Rückschläge, Geduld und eine enorme Schlussphase. Wer in der Landesliga bestehen soll, muss aus Sicht des Trainers genau diese Bereitschaft mitbringen. Es geht nicht nur darum, in guten Phasen Fußball zu spielen, sondern in schwierigen Momenten stabil zu bleiben.

Die Vorbereitung und Kaderplanung werden deshalb direkt von den Erfahrungen der Meisterrunde beeinflusst. Der MSV weiß nun, welche Art von Spieler in diese Mannschaft passt. Der sportliche Anspruch steigt mit dem Aufstieg, aber Voß will offenbar vermeiden, dass der Verein seinen Charakter durch falsche Verpflichtungen verwässert.

Eine falsche Überschrift - und ein klarer Anspruch

Wenn Voß eine Überschrift über die Saison als falsch bezeichnen soll, nennt er: „Wie zu erwarten - Meiendorf wird Meister.“ Genau das war diese Spielzeit nicht. Meiendorf war ein großer Name, ja. Aber der Weg zum Titel war nicht selbstverständlich. Der MSV lag zurück, musste einen neuen Trainerprozess annehmen, veränderte seine Mentalität und entschied den Aufstieg erst in den letzten Minuten.

Deshalb ist der Titel für Voß auch ein Beleg für Entwicklung. Die Mannschaft ging aus einer Phase hervor, in der sie nicht immer mit Gegenwehr und schwierigen Umständen umgehen konnte. Am Ende stand eine Einheit auf dem Platz, die enge Spiele gewann, Unterzahlsituationen überstand und in der 86. Minute eines Saisonfinales noch einmal alles mobilisierte.

Genau daraus entsteht der Anspruch für die kommende Saison. Der MSV kehrt in die Landesliga zurück, aber er will dort nicht nur ankommen. Die Frage, was man in einem Jahr über Mannschaft oder Verein sagen können soll, beantwortet Voß mit einem Satz: „Der schlafende Riese MSV ist wieder erwacht.“

Dieser Satz ist stark, weil er nicht nur sportliche Ambition ausdrückt, sondern auch die Identität des Vereins berührt. Meiendorf hat Vergangenheit, Tradition und Sehnsucht nach höheren Aufgaben. Der Aufstieg ist ein erstes Signal, aber er macht den Verein noch nicht automatisch wieder zu einer festen Größe. Genau daran muss weiter gearbeitet werden.

Der Aufstieg als Startpunkt

Der Meiendorfer SV hat mit der Meisterschaft einen Moment geschaffen, der im Verein lange nachwirken wird. Die 86. Minute, der Druck durch Wentorf, der Platzsturm und die Emotionen werden Teil der Erzählung bleiben. Doch für Voß ist der Aufstieg nicht nur ein Erinnerungsbild, sondern ein Ausgangspunkt.

Der Verein hat wieder ein Wir-Gefühl entwickelt, die erste Mannschaft half der zweiten, Talente aus der A-Jugend werden herangeführt, und die Kaderplanung für die Landesliga ist mit sieben Zugängen bereits weit. Gleichzeitig sucht der MSV noch nach erfahrenen, aber hungrigen Spielern, die zur Mannschaft passen.

Diese Mischung aus Tradition, neuer Energie und bewusster Kaderarbeit macht die kommende Saison spannend. Meiendorf wird als Aufsteiger beobachtet werden, vielleicht auch anders bewertet als andere Neulinge, weil der Name größer ist. Genau deshalb war es wichtig, den Druck in dieser Saison intern nicht zu überhöhen. Der nächste Schritt wird sein, diesen Umgang auch in der Landesliga beizubehalten.

Der schlafende Riese ist nach Voß’ Wunsch wieder erwacht. Jetzt muss der Meiendorfer SV zeigen, dass aus dem emotionalen Aufstieg ein nachhaltiger Weg wird.

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